Foto: David Engmo

Trondheim: En smittet person har besøkt syv serveringssteder i helgen

Mandag ble det påvist syv nye coronasmittede i Trondheim. En av disse har vært innom flere serveringssteder i Trondheim i løpet av helgen.

Oppdatert nå nettopp

– Det er en person som har vært innom syv serveringssteder, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til VG.

Det jobbes fortsatt med å avklare smitterisiko for gjester og ansatte.

Det betyr ikke nødvendigvis at personen har smittet mange, mener hun:

– Det kommer helt an på hvor lenge vedkommende har vært der, hvor de har sittet. Det at en person har vært innom et spisested, gjør meg ikke veldig bekymret i utgangspunktet, for vi har tidligere erfart at dette ikke har medført smittespredning.

Samtidig tar de forholdsregler fordi det mandag ble klart at smitteutbruddet i byen har å gjøre med en ny virusvariant. Det bekreftet FHI mandag.

– Vi opplever nå at vi har en variant som kan være litt mer smittsom, noe vi har i bakhodet når vi vurderer risikoen og hvilke tiltak som bør settes i verk, sier kommuneoverlegen.

les også FHI: Trondheim-viruset har kortere tagger

Syv nye coronatilfeller ble registrert i Trondheim mandag.

Det er nå minst 40 smittede personer i forbindelse med utbruddet som skal ha bredt seg på puben Lille London, frisørsalongen Edge og baren Barmuda. FHI har analysert viruset, som er en ny mutasjon de ikke har sett i Norge før.

Fem personer er tilknyttet det pågående utbruddet i Trondheim, blant dem tre studenter i samme kollektiv. En av de smittede er tilknyttet utbruddet i Hammerfest.

Det ble utført 1109 tester i løpet av mandag.

les også Isolert på coronahotell i Trondheim: – Jeg sitter i skammens tårn

Ny variant av viruset

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa forrige uke at utbruddet i Trondheim kunne skyldes en mutasjon av viruset som kunne være mer smittsomt.

Prøver av viruset ble sendt fra St. Olavs hospital for analyser hos FHI, som mandag oppdaget at virusvarianten ikke er sett i Norge, og at det har markante endringer i overflateproteinet. Dette proteinet ser ut som en krone, eller tagg, som stikker ut av viruset.

– Vi ser markante endringer i overflateproteinene. To endringer gir forkortet tagg. Den har også en litt viktig endring i området som gjør at viruset kan binde seg til celler i kroppen, sa seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG.

Det vil altså si at taggene på coronaviruset ser ut til å være kortere enn vanlig.

Publisert: 20.10.20 kl. 10:25 Oppdatert: 20.10.20 kl. 10:43

Mer om Trondheim Coronaviruset