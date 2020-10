TRONDHEIM: En smittet person har besøkt syv spisesteder i helgen, opplyser kommuneoverlege Tove Røsstad tirsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trondheim: Coronasmittet besøkte disse syv stedene i helgen

En av de coronasmittede personene i Trondheim har vært på disse syv cafeene og restaurantene i helgen.

Oppdatert nå nettopp

– Det er en person som har vært innom syv serveringssteder, sa kommuneoverlege Tove Røsstad til VG tirsdag morgen.

Ifølge en pressemelding fra Trondheim kommune er det cirka 30 gjester eller ansatte i karantene som følge av besøkene. Alle som er ilagt karantene har fått telefon fra smittevernkontoret.







Nå opplyser Adresseavisen hvilke serveringssteder det dreier seg om:

Fredag 16. oktober:

Søstrene Karlsen i tidsrommet mellom klokken 19.45 og 21.30.

Almas Bar og kjøkken i tidsrommet mellom klokken 22.00 og 23.00.

Lørdag 17.oktober:

Kaffebrenneriet Bakklandet i tidsrommet mellom klokken 12.00 og 12.30.

Superhero pizza i tidsrommet mellom klokken 15.30 og 16.30.

Scandic Lerkendal Bistro og Bar i tidsrommet mellom klokken 19.30 og 21.00.

Søndag 18. oktober:

Frati i tidsrommet mellom klokken 14.15 og 15.15.

Egon Tårnet i tidsrommet mellom klokken 19.30 og 21.30.

Kommuneoverlegen sa også tidligere på tirsdag at det ikke er sikkert at personen har smittet mange:

– Det kommer helt an på hvor lenge vedkommende har vært der, hvor de har sittet. Det at en person har vært innom et spisested, gjør meg ikke veldig bekymret i utgangspunktet, for vi har tidligere erfart at dette ikke har medført smittespredning.

les også FHI: Trondheim-viruset har kortere tagger

Samtidig tar de forholdsregler fordi det mandag ble klart at smitteutbruddet i byen har å gjøre med en ny virusvariant, altså en mutasjon.

Vedkommende har ikke vært på Lille London, men er smittet av folk som har tilknytning til det pågående utbruddet.

– Vi opplever nå at vi har en variant som kan være litt mer smittsom, noe vi har i bakhodet når vi vurderer risikoen og hvilke tiltak som bør settes i verk, sa kommuneoverlegen.

I formannskapsmøtet tirsdag presenterte kommunedirektør Morten Wolden status for corona i Trondheim, melder avisen Nidaros. Deriblant trakk han fram mandagens smittetall.

– Så er det slik at en del er ganske aktiv når de er i utelivet. Det er noen som har vært på syv restauranter i løpet av en helg og hatt det ganske hektisk. Og når en er smittet i tillegg, så gir det en del utfordringer, sa Wolden fra talerstolen.

Pågående smitteutbrudd

VEGG I VEGG: Det pågående smitteutbruddet i Trondheim skal ifølge kommuneoverlegen ha startet fra en kunde på Edge Barbershop som via en nærkontakt brakte det til puben Lille London rett ved siden av. Foto: David Engmo

Syv nye coronatilfeller ble registrert i Trondheim mandag.

Det er nå minst 40 smittede personer i forbindelse med utbruddet som skal ha bredt seg på puben Lille London, frisørsalongen Edge og baren Bermuda.

Fem personer er tilknyttet det pågående utbruddet i Trondheim, blant dem tre studenter i samme kollektiv. En av de smittede er tilknyttet utbruddet i Hammerfest.

Det ble utført 1109 tester i løpet av mandag.

Ny variant av viruset

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa forrige uke at utbruddet i Trondheim kunne skyldes en mutasjon av viruset som kunne være mer smittsomt.

Prøver av viruset ble sendt fra St. Olavs hospital for analyser hos FHI, som mandag oppdaget at virusvarianten ikke er sett i Norge, og at det har markante endringer i overflateproteinet. Dette proteinet ser ut som en krone, eller tagg, som stikker ut av viruset.

KORTERE TAGGER: Det er taggene på viruset, de røde kronene som stikker ut, som er kortere på Trondheim-viruset. Dette er et illustrasjonsbilde og viser ikke de kortere taggene. Foto: Maksim Tkachenko / iStockphoto

– To endringer gir forkortet tagg. Den har også en litt viktig endring i området som gjør at viruset kan binde seg til celler i kroppen, sa seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG.

les også Isolert på coronahotell i Trondheim: – Jeg sitter i skammens tårn

Det er fortsatt for tidlig i analysearbeidet til å vite hvilke egenskaper Trondheim-viruset har:

– Vi vet faktisk ikke, vi holder på å spore opp andre som ligner. Det kan være en fordel for viruset å ha en forkortet tagg, kanskje ikke. Det ser ut som det er link mot Storbritannia, at de har hatt noen virus som ligner og mangler disse aminosyrene (byggeklossene i proteinet til viruset, journ.anm.). Men det er ennå tidlig i analysearbeidet, sa Bragstad mandag.

Coronamutasjonen som ble funnet etter bussturen i Sør-Norge hadde også endringer i området som gjør at viruset binder seg til celler i kroppen. Da sa FHI at denne mutasjonen muligens kan påvirke smittsomheten.

Publisert: 20.10.20 kl. 10:25 Oppdatert: 20.10.20 kl. 19:43

Mer om Trondheim Coronaviruset Virus Karantene