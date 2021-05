Les dagens VG her!

En av fem covid-19-pasienter som har trengt intensivbehandling, har hatt en BMI på 30 eller mer. Hva er grunnen? Og hvorfor bruker overvektige lengre tid på å bli friske? Forskerne kommer med stadig flere svar på spørsmålene.

Av VG

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Team Ingebrigtsens fysioterapeut Steffen Vasbø og de tidligere toppløperne Ingrid Kristiansen og Sindre Buraas deler sine beste råd for hvordan du kan unngå løpeskader.

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool måtte utsettes. Mange Manchester United-supportere tok seg inn på gressmatten på Old Trafford for å protestere mot de amerikanske eierne før kampen.

Flere fotballeksperter mener det var historiske begivenheter som utspilte seg på Old Trafford 2. mai 2021.

Mange tror at de voldsomme scenene kan tvinge Glazer-familien til å selge Manchester United.

