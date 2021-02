FREMTID I SPILL? Et stort flertall av Oslos lokalpolitikere vil bevare Ullevål universitetssykehus og redde det fra nedleggelse. Foto: Frode Hansen

Oslo varsler omkamp om Ullevål sykehus

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) ber regjeringen og Helse sør-øst om å skrinlegge planene om et gigantsykehus i hovedstaden og heller satse på sykehusene på Ullevål og Aker etter at også Ap lokalt nå vil bevare Ullevål.

Tirsdag gikk styret i Oslo Ap inn for å sikre fortsatt drift ved Ullevål sykehus. I januar i fjor stemte partiet mot en utredning av sykehusets rolle før man gikk videre med sykehusplanene for Oslo. Nå vil Ap ha tre store sykehus i Oslo og sikre fortsatt sykehus på Ullevål.

Det nye regionsykehuset på Gaustad i Oslo skal etter planen stå klart i 2030 og har en prislapp på minst 38 milliarder kroner.

Det har vært kraftig motstand mot planene som innebærer at Ullevål sykehus legges ned og det nye storsykehuset bygges på en mindre tomt på Gaustad, slik regjeringen har vedtatt. I tillegg skal det bygges et nytt lokalsykehus på Aker.

– Lytt til befolkningen

– Jeg går nå ut med veldig klar oppfordring til regjeringen at de faktisk lytter til lokalbefolkningen og de folkevalgte i Oslo. Når Oslo Ap har snudd, er det bare Høyre i Oslo bystyre som støtter Helse sør-øst og regjeringens planer om å legge ned Ullevål, sier Borgen til VG.

Hun viser til at det også i bydelsutvalgene har vært et massivt ønske om å bevare Ullevål sykehus.

– Dette handler om trygghet og stabilitet for Oslos befolkning. Vi er en by i vekst og trenger gode sykehustjenester i årene som kommer. Nå bør regjeringen ta signalene fra Oslos innbyggere og folkevalgte og legge Gaustadplanene helt på vent, mener Borgen.

– Men vil dere ikke ha sykehus på Gaustad i det hele tatt?

– Det er noe ulikt politisk syn på hva som bør gjøres på Gaustad, men gigantplanen som Helse sør-øst har lagt frem er omstridt og bør legges død.

– Trenger Ullevål

Tirsdag foreslo styret i Oslo Ap at: «Det fortsatt skal være drift ved Ullevål sykehus og at sykehuset videreutvikles som en del av den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo.» Den 16. februar skal forslaget opp i representantskapet men alt tyder på at det får støtte også her.

– Vi mener at Oslo trenger sykehuskapasiteten og at et nytt sykehus på Aker er prioritet nummer en. Men vi mener også at utviklingen av Gaustad er viktig og at det er behov for Ullevål i fremtiden. Vi sier ja til alle tre sykehusene. Oslos sykehustilbud er allerede i dag underdimensjonert, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap, og peker på at stadig flere flytter til hovedstaden og at antall eldre vil øke kraftig.

Han understreker også at det nye sykehuset på Gaustad vil være for hele landet, ikke bare Oslos innbyggere.

– Du kan sikkert kalle det Ole Brumm, men tilbakemeldingen vi får fra folk i byen og medlemmene våre er at det vanskelig å forstå at vi ikke trenger Ullevål også i fremtiden, og det er vi enige i, sier Jacobsen til VG.

Men Aftenposten skriver at Ap ikke får støtte sentralt for sitt ferske vedtak.

– Vi som parti må ivareta hele landet, sier Aps helsepolitiske talskvinne stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol til avisen, og som derfor ikke støtter det hun ser på som et ønske fra Oslo-partiet om «tre akuttsykehus i Oslo.»

Til det sier Jacobsen at det slett ikke er uvanlig at lokallaget og de som sitter på Stortinget har ulikt syn på saker.

– Nå sier vi tydelig fra hva Oslo Ap mener og ønsker når gjelder sykehustilbud i Oslo, og det mener jeg er jobben vår. Vi kommer selvsagt til å jobbe for å få gjennomslag for dette i eget parti.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen mente for to år siden at Rødts kamp for fortsatt drift av Ullevål sykehus kunne sette hele sykehustilbudet til folk i Osloregionen i fare fordi det ifølge Johansen var «helt illusorisk å tro at vi kan få tre nye sykehus i Oslo nå.»