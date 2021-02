HVORDAN KUNNE DET SKJE? Ekspertutvalget nedsatt av regjeringen i dag skal det kommende året jakte årsakene til katastroferaset på Ask i Gjerdrum. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Tidligere SV-topp skal finne årsaken til katastrofe-skredet

Mangeårig SV-topp Inge Ryan skal lede ekspertutvalget som skal finne årsakene til katastrofe-skredet på Ask i Gjerdrum. Regjeringen forventer at utvalget også foreslår tiltak for å hindre fremtidige kvikkleireskred.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Olje- og energiminister Tina Bru (H) presenterte ekspertutvalget og dets mandat for Kongen i statsråd i formiddag. Hun har gitt utvalget et halvt år på å svare ut årsakene til skredet i en delrapport i august, mens ferdig rapport skal foreligge innen 31. januar neste år.

– Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen. Utvalget skal jobbe grundig for å finne årsakene til denne tragedien og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru til VG.

ERFAREN: Inge Ryan har vært fylkesmann i Nord-Trøndelag og både parlamentarisk leder og nestleder i SV. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Hun mener det er svært viktig å finne årsakene til skredet.

– Flere menneskeliv gikk tapt. Det letes fortsatt. Skredet har berørt hele landet dypt. Det er behov for å finne svar på mange spørsmål, ikke minst på hva vi kan gjøre for å forebygge kvikkleireskred i fremtiden, understreker Tina Bru.

Selv var hun på hytta på Jæren da den tragiske nyheten om skredet nådde henne tidlig om morgenen den 30. desember.

– Jeg skjønte raskt at dette var en svært alvorlig hendelse, og at det var mitt ansvarsområde, forteller olje- og energiministeren.

les også Skredevakuerte får flytte hjem: – Her er det jul ennå

Utvalget hun har nedsatt skal også vurdere det store risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred andre steder i Norge. I tillegg skal utvalgsmedlemmene gå inn i spørsmål om ansvarsdeling, regelverk og om forvaltningspraksis fungerer optimalt i dagens system.

– Vi må lære av tragedien i Gjerdrum. Skredet har skapt utrygghet hos mange som bor i andre områder med kvikkleire. Selv om er trygt å bo på urørt kvikkleire, har jeg stor forståelse for at mange av dem som bor i slike områder har mange spørsmål. Derfor er det svært viktig at utvalget ikke bare undersøker skredet i Gjerdrum, men også vurderer tiltak for å sikre forebygging av denne typen hendelser i hele landet, sier Tina Bru.

Ekspertutvalget Inge Ryan, Levanger (leder).

Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo.

Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm.

Gunnar Ove Hæreid, ass. statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal.

Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim.

Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim.

Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo. Vis mer

les også Flyktet fra hus nær skredkanten: – Beskjeden om tilbakeflytting kom altfor brått på

Lederen for granskingsutvalget, Inge Ryan, er pensjonert fylkesmann (statsforvalter) i Nord-Trøndelag. Han er også tidligere leder for SVs stortingsgruppe.

Han ser frem til å bore etter årsaker til katastrofeskredet.

– Jeg er glad for å ha blitt spurt om å lede et så viktig arbeid. Skredet i Gjerdrum berørte oss alle. Jeg har stor respekt for at problemstillingene vi skal se på er komplekse. Jeg er derfor glad for at utvalget er bredt sammensatt med faglig tyngde, kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen og økonomisk og juridisk kompetanse, sier utvalgsleder Inge Ryan.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) tror det er hensiktsmessig at utvalgslederen er dreven innen norsk forvaltningspraksis. Han har også vært fylkesmann i Nord-Trøndelag, et område med kvikkleireforekomster.

les også Sprekker i hus 200 meter unna skredområdet – NVE mener det er trygt å flytte tilbake

– Hva tenker du Tina Bru om at mange beboere i nærliggende områder til skredet vegrer seg for å flytte tilbake?

– Jeg skjønner at folk føler seg usikre. Noe av utvalgets oppgave blir å gi tilbake den tryggheten folk skal ha der de bor. Jeg håper også folk har tillit til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vurderinger når de åpner evakuerte områder for tilbakeflytting. NVE er til stede i Gjerdrum hele tiden, og jobber tett med kommunen, svarer ministeren.

– Er det viktig å belyse om myndighetene har vært for ettergivende med å tillate bygging?

– Utvalget skal gå i gjennom regelverket og hvordan det er praktisert og håndhevet. Vi har allerede et strengt regelverk på dette området. Men det blir viktig å gå i gjennom om dette er fulgt opp i praksis og om det eventuelt er behov for tydeligere ansvarslinjer og regelverk, svarer fagstatsråden.

FAGSTATSRÅD: Tina Bru er olje og energiminister.

– Ser du for deg en mer restriktiv byggepraksis i kvikkleireområder fremover?

– Det er for tidlig å si noe om. Men vi kan ikke utelukke det. Det er mange tusen mennesker som bor på slike områder nå. Men vi må vite at de beslutningene vi treffer fremover er riktige. Der kan ekspertutvalgets arbeid være en nyttig tilnærming, svarer Bru.

les også Slik fant dronepiloten hunden Zajka i Gjerdrum-skredet

– Hvordan kan vi være sikre på at granskingen skjer uavhengig av alle aktørene som har vært involvert i utbyggingen på Ask, som NVE og NGI?

- Medlemmene i utvalget er eksperter fra forskjellige relevante fagfelt. Det har vært et spesielt poeng å gi dem legitimitet ved at de er uavhengige. Samtidig må de nok trekke på kompetansen til NVE i dette arbeidet, selv om NVE ikke er representert i utvalget. Det er en grunn til at Norge er ett av de fremste landene internasjonalt innen denne typen kompetanse, svarer Bru.

les også Gjerdrum: Utgraving av gangvei sist høst kjent for kommunen først etter skredet

Granskingsutvalget har fått følgende mandat for sitt arbeid, som forventes avsluttet i slutten av januar 2022.