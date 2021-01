GODE VAKSINENYHETER: Fredag ble den tredje vaksinen mot corona godkjent for bruk i EU. Foto: Helge Mikalsen, VG

FHI: Skal vurdere hvilke aldersgrupper som skal få AstraZeneca-vaksinen

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier til VG at FHI i neste uke vil bestemme om den nylig anbefalte corona-vaksinen skal gis til eldre.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kommer til å ta en beslutning i løpet av kort tid, tidlig i neste uke, sier Bukholm.

Fredag anbefalte Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) den tredje corona-vaksinen for bruk i EU:

AstraZeneca-vaksinen ble godkjent til bruk for alle over 18 år. Vaksinen har så langt fått en betinget godkjenning.

Den siste tiden har det stor usikkerhet knyttet til hvorvidt denne vaksinen har effekt for personer over 55 år.

EMA påpeker fredag at det er lite data fra studiene om effekten i denne aldersgruppen, men skriver at man antar at vaksinen også vil gi beskyttelse for de over 55 år.

FHI: Vet ikke om vaksinen ikke har effekt

EMA har fremdeles ikke kommet med et formelt vedtak i saken. Et slikt vedtak trengs før dosene kan sendes ut, og det er forventet at dette vil komme på plass innen kort tid.

– Dokumentasjonen var tilstrekkelig for en betinget godkjenning av denne vaksinen. Den har da en lavere beskyttelsesgrad enn de vaksinene som er i bruk allerede, og det er opp til FHI å avgjøre hvem som skal få vaksinen i Norge, og hvordan den skal innpasses i det norske vaksinasjonsprogrammet, sa Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG fredag.

Bukholm i FHI sier AstraZeneca-vaksinen gir veldig god immunrespons etter første dose.

– Vi vet ikke om AstraZeneca-vaksinen ikke har effekt hos eldre. Vi vet at effekten i denne aldersgruppen ikke er dokumentert, sier han.

– Vi må hele tiden vurdere slik at vi bruker vaksinene med fortrinnsvis dokumentert effekt for de aldersgruppene som får best effekt. Vaksinene fra Moderna og Pfizer har en dokumentert effekt i disse aldersgruppene.

Legemiddelverket opplyser til NTB fredag at de regner med at vaksinen fra AstraZeneca kommer til Norge tidlig i februar.

– Den kommer til Norge så fort som mulig. Allerede tidlig i februar skal den være i Norge, sier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.

– Alle vaksinene er antakelig gode

Vaksinene til Pfizer og Moderna, som er godkjent for bruk i EU og Norge, har en beskyttelsesgrad på rundt 95 prosent. Tidligere har det blitt meldt at AstraZenecas vaksine har en effekt på rundt 70 prosent.

I pressemeldingen skriver EMA at vaksinen har en effekt på 59.5 prosent.

Det er gjennomsnittet fra to studier, som har sett på beskyttelsesgraden.

Samtidig er det ikke uvanlig at vaksiner har effekt på 50–60 prosent. Ifølge FHI har influensavaksinen som gis årlig i Norge en beskyttelsesgrad på 60 prosent.

– Den nye vaksinen har ikke like god effekt som de to andre som er godkjent. Kommer dette til å ha noen innvirkning på hvem dere gir den til?

– Vi vurderer selvfølgelig dette, samtidig tenker vi at alle vaksinene antakelig er gode. Det er alltid vanskelig å sammenligne effekt mellom flere vaksiner, sier Bukholm.

EMA har landet på en fleksibel anbefaling for når man skal få dose to av denne vaksinen:

De anbefaler at man får andre dose av vaksinen ikke mindre enn fire uker etter, og ikke mer enn 12 uker etter, den første.

Det er opp til FHI å bestemme når den andre dosen skal gis i Norge.

FHI: Vil gi dosene med så raske intervaller som mulig

Til dette sier Bukholm:

– Studiene tyder på at man får bedre respons hvis man forelenger intervallet mellom første og andre dose. Vi vil nok legge oss på det korteste intervallet som er mulig, innenfor disse rammene. Ulempen med å bruke for lang tid, er at det tar for lang tid før man opparbeider immunitet og fullvaksinering.

Det har de siste dagene vært full konflikt mellom AstraZeneca og EU, etter at selskapet fikk produksjonsproblemer hos en av underleverandørene som skal produsere vaksine til EU – og derfor varslet en betydelig reduksjon i antall doser de kan levere i februar.

AstraZeneca er de som skal tilby flest doser til EU og Norge med de avtalene vi har i dag, og den varslede reduksjonen ville ifølge FHI bety en to måneders forsinkelse i vaksineringen av Norge.

NB: Ikke helt oppdatert på krangelen mellom AstraZeneca og EU? Les mer her her og her.

Det er ikke avklart hva løsningen på konflikten mellom AstraZeneca og EU er enda.

– Vi regner med at de vil komme i gang med produksjonen sin for fullt igjen, men håper at det ikke tar for lang tid, sier Bukholm.

– For det er viktig at vi får så mange vaksinedoser som mulig før sommeren.