BEKYMRET FOR IMPORTSMITTE: Oslo-ordfører Raymond Johansen (Ap) Foto: Terje Bringedal, VG

Raymond Johansen om innreiseinnstramningene: − Vil kunne gjøre det lettere å åpne opp

Oslo-ordføreren er godt fornøyd med at regjeringen nå strammer inn på innreiser til Norge. – Vi ser så dramatiske konsekvenser i Oslo på at det ikke er kontroll på grensene. Vi har jo hatt nedstenging i tre måneder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden mars. De trer i kraft ved midnatt, natt til fredag.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge. Det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme til landet, sa Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag kveld.

Oslo-ordfører Raymond Johansen (Ap) regjerer over en nedstengt by. Han har lenge etterlyst strengere tiltak på grensene.

– Vi har gjennom hele corona-pandemien vært sårbare for å importere smitte fra andre land. Det har vært i mars skiturister, i sommer da mange nordmenn hadde vært på ferie, i høst da den andre smittebølgen kom og nå rundt jul og nyttår med det muterte viruset, så hele veien har jeg tatt til orde for strenge tiltak mot importsmitte, sier Johansen.

Innbyggerne i hovedstaden hadde allerede levd med svært strenge tiltak i lang tid, da byen i helgen stengte ytterligere ned på grunn av smitteutbruddet av den britiske mutantvarianten B.1.1.7 i nabokommunen Nordre Follo.

– Vi ser så dramatiske konsekvenser i Oslo på at det ikke er kontroll på grensene. Vi har jo hatt nedstenging i tre måneder. Det er bra at regjeringen nå strammer til, og det vil kunne gjøre det lettere å åpne opp igjen, sier Johansen.

De siste fire ukene har ni prosent av de smittede i Oslo blitt smittet i utlandet, 309 av totalt 3349.

Tall VG har fått fra innreiseregisteret viser at Oslo er kommunen i Norge som hadde desidert flest innreisende fra utlandet.

Oslo hadde 24.354 innreiser i perioden 31. desember til 20. januar, noe som er nær fire ganger så mange innreiser som Bergen på annenplass. Hansabyen hadde 6429 innreiser.

Flest innreiser til Oslo kom fra Sverige (8427), Polen (4152), Danmark (1095), Spania (988) og Storbritannia (828).

MEST INNREISER: De fleste som reiser til Norge, skal til Oslo. De ankommer blant annet her ved Oslo Lufthavn i Ullensaker. Foto: Gøran Bohlin, VG

Hvor stort problem har importsmitte vært i Oslo?

– Importsmitte har nok vært en betydelig utfordring for oss. Det er det ingen tvil om. Når vi snakker nå så er det akkurat en byggeplass i Oslo som vi også er veldig bekymret over. Importsmitte har vært en utfordring hele tiden, og det er derfor jeg helt siden april har tatt opp dette som et stort tema.

les også Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo

Smittetallene for Oslo økte inn i det nye året, med en topp på 202 nye smittede registrert 12. januar, men er nå på vei nedover. Tirsdag ble registrert 89 smittede.

– Nå er det å få kartlagt om det nye muterte viruset er her, og om det har ukjent smittevei. Den nedstengningen vi opplever nå og så strengt regime med å reise hit, det er klart at det også vil ha positiv betydning for de generelle smittetallene, hvis vi har holdt det muterte viruset utenfor, sier Johansen.

les også Slik har det muterte viruset spredd seg i Norge

– Strengere regler for importsmitte mener jeg kan gjøre at vi raskere og enklere kan åpne opp i Oslo, så det gleder jeg meg over, men om dette er nok – det vet vi ikke, og det vil smittetallene og utviklingen fremover vise oss. Så får vi håpe det, sier Oslo-ordføreren.