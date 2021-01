Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Stanset seks fester –78 anmeldt for smittevernbrudd

Politiet i Oslo har natt til søndag stanset seks fester med for mange personer. Alle festdeltakerne er anmeldt for brudd på smittevernloven, og risikerer nå bøter.

– Min oppfatning er at det er ekstra ille i natt. Det er natt til søndag, og nå er det ingen fester i det offentlige rom. Da er det ganske mange som har fest hjemme, sier politiets operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG rundt kl. 04.15.

Han forteller at politiet har fått hele 40 meldinger om forstyrrelse av natteroen og for mange personer samlet på et sted mellom kl. 22 lørdag kveld og kl. 04.11 natt til søndag.

Politiet har rykket ut til nesten alle, og stanset til sammen seks fester.

– Hva er konsekvensene om man anmeldes for smittevernbrudd?

– Man risikerer bøter. Vi har tidligere sagt at bøtesatsene vil bli ganske

høye. Vi snakker rundt 10.000 kroner, og enda høyere om man er ansvarlig for leiligheten eller huset der festen holdes, sier Stokkli.

Dette er festene politiet har stanset natt til søndag:

Sogn: Politiet rykket ut etter melding om forstyrrelse av natteroen og for mange samlet på ett sted. 13 personer ble anmeldt for brudd på smittevernloven, og 12 ble bortvist fra stedet.

Ullern: Flere patruljer rykket ut etter melding om fest i et hus. 17 personer ble bortvist og er anmeldt for brudd på smittevernloven.

Bislett: 11 personer var til stede på en fest i en leilighet, og alle er bortvist og anmeldt for brudd på smittevernloven.

Bærum: Politiet rykket ut til en adresse på Bærums verk, der 12 personer oppholdt seg. Alle ble bortvist fra stedet og anmeldt for brudd på smittevernloven.

Parkveien: 11 personer oppholdt seg i en leilighet, og disse er anmeldt for brudd på smittevernloven. De ble også bortvist fra stedet.

Gamle Oslo: Politiet rykket ut etter meldinger om støy. Her var det fire personer som løp fra stedet da politiet ankom, men de ble innhentet av politiet og hentet tilbake til leiligheten. 14 personer er anmeldt for brudd på smittevernloven.

Det er i dag forbudt med private sammenkomster på mer enn ti personer i Oslo, og det skal være god nok plass til at avstanden på én meter kan opprettholdes.

