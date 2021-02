TEL AVIV: Snart kan israelere igjen komme seg ut og leve livet. Foto: JACK GUEZ / AFP

Israelsk professor om Norges vaksinetempo: − Høres litt tregt ut

Takket være vaksineavtalen med Pfizer, kan Israel snart åpne samfunnet. Det kan Norge se langt etter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg vil ikke gni salt i såret, men det høres litt tregt ut. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, fordi dere har et utmerket helsevesen, sier den israelske infeksjonsmedisineren Eyal Neshem ved landets største sykehus til VG.

Israel har nå satt 4,7 millioner vaksinedoser på sin befolkning på 9 millioner. 1,8 er fullvaksinerte, og i går kom den store nyheten: Vaksinen fungerer mot smittespredning.

Det gjør at Israel om noen måneder kan begynne å leve som normalt igjen.

Her hjemme står det dårligere til. Det store hinderet er mangelen på vaksiner. Men myndighetene er også blitt kritisert for tempoet i utrullingen av dosene.

Delvis handler det om at vi sparte på halvparten av dosene. Det gjorde at Danmark raste forbi oss. Nå har også vi begynt å sende ut alle dosene, men vi ligger fremdeles bak.

les også Nye tall fra Israel: Vaksine hindrer smittespredning

Føler med nordmenn

Mens Israel har sørget for egne avtaler med Pfizer som skaffer dem masse vaksiner, har Norge inngått avtaler gjennom EU, via Sverige. Israeleren Eyal Neshem føler med det norske folk:

– Jeg håper virkelig for Norges del at dere får flere doser snart og klarer å snu det rundt. Jeg kan tenke meg at alle nordmenn som har besteforeldre må være bekymret over forsinkelsen og lei seg for at det drøyer med å få være sammen igjen, sier han.

INFEKSJONSMEDISINER: Eyal Nesham jobber på Sheba Medical Centre, landets største sykehus. Han studerer alt av vaksinedata tilgjengelig. Foto: Sheba Medical Centre

Gir data til Pfizer

– Vi var heldige som fikk Pfizer til å bruke oss som et «test-land». Det er blant annet fordi vi har brukt 70 år til å utvikle helsesystemet vårt.

– Dere har fått kritikk for å selge personopplysninger mot å få flere vaksiner. Hva sier du til det?

– Dette er data som ikke er identifiserbare, såkalt aggravert data på gruppenivå. Det er helt standard for medisinsk forskning og burde ikke skape grunn til bekymring, sier han.

Israel vaksinerer i lynhastighet, blant annet på grunn hvordan helsesystemet er organisert: Landet har fire helsefond, og innbyggerne er medlem av ett av dem. Du registrerer deg på en app, og får tidspunkt på et av vaksinasjonssentrene.

– Vi har sagt til folk at de kan kom innom sentrene og vente i tilfelle noen ikke dukker opp eller det er ekstra rester i hetteglassene. Da spør vi hvem som er eldst, så rekker de opp en hånd. Dermed får vi brukt alle doser.

Krigsmentalitet

Alt av helseinformasjon er elektronisk lagret, med riktig alder, adresse, underliggende sykdommer. I tillegg er Israel et lite land, som gjør at det er korte avstander og lett å finne folk.

– Israel er vant til krig og er drillet i krisesituasjoner. Denne mentaliteten, der vi kaster oss rundt og setter i gang alle etater og verver folk, sitter dypt i det israelske folk, sier han.

FHI: Ikke trege

I tillegg til at vi en lang stund holdt igjen halvparten av dosene, som også Israel gjorde, henger vi en uke bak, for å unngå at kommunene skal vaksinere i helgene.

UENIG: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Helge Mikalsen

– Er Norge «traumatisert» av fredstid som gjør at vi ikke kaster oss rundt som Israel?

– Det tror jeg ikke noe på. Det hadde i så fall vært dersom vi hadde fått like mange doser som Israel og ikke hadde kapasitet til å sette doser. Antallet vi får nå utfordrer ikke vaksinasjonen i kommunene, smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Men hvis vi hadde fått like mange?

– Jeg tror vi hadde klart det fint, vi var godt forberedt.

Bukholm er ikke enig i at vaksinetempoet er tregt i Norge.

– Det er ikke veldig tregt nå, det er faktisk ikke det. Inntil forrige uke var godt over 120.000 doser satt, denne uken er 95.000 doser sendt ut til kommunene og blir satt i løpet av uken.

NORGE: Vaksinesenteret ved Domus Atletica i Nordre Aker bydel i Oslo. Foto: Terje Pedersen, NTB

Israel i en heldig posisjon

Fortsatt har Israel høye smittetall, og søndag forlenget de tiltakene i landet. Også flyplassen holdes stengt noen uker til.

– Når kan dere åpne samfunnet og lette på tiltak?

– Vi må veie nytte mot kostnad. Å bruke munnbind har en lav kostnad, sammenlignet med fordelen. Vi tror at vi kan åpne opp for turisme og utenlandsreiser – når tallgrunnlaget er tydelig på at smittespredning er lavere, sier Neshem.

Og det ble klart i tallene landet helsedepartement gikk ut med på mandag.

Leshem legger til at nedstengingen har enorme konsekvenser for tenåringer, både på utdanningen og det sosiale. Derfor har de også vaksinert dem mellom 16–18, så de kan ta en viktig eksamen.