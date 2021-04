MÅTTE STENGE: Smitteverntiltakene førte til at søstrene Elizabeth (62) (t.v.) og Cathrine Massey (55) måtte stenge klesbutikken Sissi i januar. De vet fortsatt ikke når de kan åpne igjen. Foto: Mattis Sandblad

Frykter konkursras: − Alkoholen trumfer visst alt om dagen

Søstrene Massey frykter at de må stenge butikkdørene etter 36 år. Virke frykter omfattende butikkdød ved fortsatt nedstenging i Oslo og Viken.

Publisert: Nå nettopp

– Det verste er uforutsigbarheten, sier Elizabeth Massey, som driver den lille klesbutikken Sissi på Storosenteret i Oslo.

– Vi aner ikke når vi kan åpne igjen, og går dag etter dag og uke etter uke og venter. Det er sånn at du har lyst til å legge deg under dyna og bare bli liggende.

Store deler av detaljhandelen har vært stengt ned siden 23. januar i Oslo og Viken. Hovedorganisasjonen Virke frykter butikkdød og at folk slutter å ha tiltro til myndighetenes tiltak hvis dagens ordning fortsetter frem til sommeren.

De ber nå om at all handel åpnes igjen som planlagt fra og med 26. april.

FORTVILER: 23. januar fikk Elizabeth og Cathrine Massey tre timer på å stenge klesbutikken sin på Storosenteret i Oslo. Siden har den vært stengt. Foto: Mattis Sandblad

– I motsetning til kjedebutikkene, får vi ikke solgt varene våre på andre måter enn i butikken. Kundene våre er voksne og eldre damer, så det er mindre aktuelt med netthandel. De trenger å komme hit for å prøve klærne, forklarer Elizabeth Massey.

De har forsøkt «ring og hent» via Facebook, men det har ikke blitt det store salget.

Fullvaksinerte kunder

– Vi vet at mange av våre faste kunder nå er fullvaksinert, så det er helt fortvilende at de ikke kan komme til oss for å handle, sier hun.

Deres nedstengte butikk ligger rett ved en matbutikk, en blomsterbutikk og Vinmonopolet, som stadig får holde åpent.

– Alkoholen trumfer visst alt om dagen, sier Elizabeth Massey oppgitt.

Ifølge Storo-senterets internavis var nesten 39.000 kunder innom senteret sist uke.

På et typisk lokalt nærsenter i Oslo og Viken er en vesentlig del av handelen fortsatt åpen: Dagligvare, delikatesse, bakeri, optiker, apotek, frisør, lege, tannlege og vinmonopol.

Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, mener det er som en parodi å gå på et slikt senter, der bare noen butikker er stengt:

– At varene i de stengte butikkene i stedet må kjøpes på nett for så og hentes ut fra den lokale matbutikken fremstår som meningsløst og er neppe det beste i relasjon til anbefalte smitteverntiltak, sier Andersen.

BEKYMRET: – Målet med nedstengningen har vært å få folk til å holde seg mest mulig hjemme, men vi spør oss om det heller fører til ansamling av kunder i de butikkene som får holde åpent, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel. Foto: Heiko Junge / NTB

Rundt 6300 butikker av i alt 10.300 butikker i de 21 kommunene som er omfattet av de strengeste tiltakene er fortsatt stengt. Disse nedstengte butikkene har en samlet årsomsetning på 72 milliarder kroner og 39.000 mennesker jobber her.

Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået for smittevern, skal ifølge regjeringen normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken i tillegg til Oslo må ha dette tiltaksnivået betydelig lenger.

Virke understreker at de har stått lojalt sammen med regjeringen og nasjonale og lokale helsemyndigheter i kampen for å bekjempe coronapandemien, men direktøren i Virke Handel frykter at tiltakene ikke treffer riktig.

Ikke smitte i butikker

– Etter snart 13 måneder med pandemi er vi ikke kjent med at det har forekommet smittespredning i norske butikker og varehus. Varehandelen er svært gode på smittevern, sier Andersen.

Han synes det er vanskelig å se at tiltakene som ble innført i særlig Oslo og Viken i januar har den effekten man ønsker.

– Vi frykter dessverre at for mange varehandelsbedrifter kan en videre nedstenging bli for tung å bære, med nedleggelser og konkurs som konsekvens, sier Viken-direktøren og legger til:

– Vi må huske på at vi prøver å ta livet av viruset, ikke butikkene.

UNNTAK: Blomsterbutikkene får nå holde åpent, her er butikkleder Marianne Breistøl Nilsen hos Mester Grønn på Storo i januar. Foto: Helge Mikalsen

Høy gjeld

Ved butikkgitteret på Storosenteret frykter søstrene Massey at de er blant dem som må gi seg – etter 36 års drift.

– Våre faste kunder takker oss for at vi fortsatt eksisterer, men vi vet ikke hvor lange vi klarer det, sier Elizabeth Massey.

Hun forteller at Olav Thon, som eier senteret, ikke har satt ned husleien en eneste måned.

– Gjelden vår blir høyere og høyere og regningene hoper seg opp. Vi har måttet ta imot mesteparten av vårvarene selv om vi holder stengt. Og nå står sommervarene for tur, uten at vi vet om vi får solgt dem, sier hun.