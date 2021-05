FIKK FOR MYE: Oslo Unge Venstre fikk utbetalt for mye penger i driftstilskudd fra kommunen. Foto: Geir Olsen, NTB

Fikk offentlig støtte de ikke skulle ha: − Vi har ikke løyet om medlemstallene våre

Ungdomspartiene som fikk utbetalt to millioner kroner for mye i støtte fra Oslo kommune sier de hverken levert feil tall med vilje, eller visste at de fikk for mye penger. I samme periode satte AUF 800.000 i aksjefond.

Denne uken vedtok Kulturetaten i Oslo å avvise søknader fra tre ungdomspartier, som ikke oppfyller kriteriene for å motta driftstilskudd.

Samtidig fikk byråd Omar Samy Gamal (SV) en rapport der det konkluderes med at hele fem ungdomspartier mottok totalt to millioner kroner på uriktig grunnlag de siste fire årene.

Men etaten har ikke besluttet å kreve pengene tilbake.

– Det er bra at Kulturetaten endelig kommer med konklusjon i det som har vært en veldig utfordrende prosess, skriver leder i Oslo AUF, Varin Hiwa (20), til VG i en e-post.

Hun var ikke selv fylkesleder de omstridte årene.

Granskingen ble startet i vinter etter at VG avslørte hvordan Oslo AUF hadde fått utbetalt store beløp basert på feil grunnlag. Kulturetaten fant at Oslo AUF har mottatt størsteparten, 1,5 millioner kroner, av de uriktige utbetalingene.

LEDER OSLO AUF: Varin Hiwa (20).

VG har fått innsyn i et brev fra 10. mars i år, der Kulturetaten spør Kommuneadvokaten om juridiske råd.

Om utbetalingen av 410.934 kroner til Oslo AUF i 2017 skriver etaten følgende: «AUF har sendt inn uriktige opplysninger».

Ifølge forskriften kan tilskudd kreves tilbake dersom det «bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra organisasjonen» eller «fastsatte vilkår og betingelser ikke er oppfylt».

Slik fordeler etaten ansvaret: I et brev til kommuneadvokaten skriver Kulturetaten følgende om søknadene som lå til grunn for utbetalingene det året: 2017: AUF har sendt inn uriktige opplysninger.

2018–2020: AUF har sendt inn korrekte opplysninger, etaten har fattet feil vedtak.

2017: KrFU har sendt inn korrekte opplysninger, etaten har fattet feil vedtak.

2020: Unge Høyre har sendt inn uriktige opplysninger

2020: Unge Venstre har sendt inn uriktige opplysninger Vis mer

Om tilskuddene i 2018, 2019 og 2020 skriver etaten: «AUF har sendt inn korrekte opplysninger, KUL har fattet feil vedtak».

Som VG tidligere har omtalt, oppga AUF korrekte tall i den interne årsberetningen, men feil tall i selve søknaden også i 2018. Revisoren oppga korrekte tall i den vedlagte attesten lå vedlagt.

– Vi er glade for at Kulturetaten konkluderer tydelig med at de selv bærer ansvaret for 2018 - 2020. Kommunen har også kommentert at 2017 dreide seg om feil i revisortall, noe også BDO tidligere har beklaget offentlig, skriver Hiwa.

MANGE AKTIVISTER: AUF har mange medlemmer og aktivister.

– Denne prosessen har vært svært krevende, særlig fordi vi ikke har hatt noe skriftlig å forholde oss til, annet enn det Kulturetaten har sagt i mediene. Kommunen har lovet oss en rapport om den endelige konklusjonen, men vi har enda ikke fått den, skriver Hiwa.

Etaten avslo ny støtte

Selv om Kommuneadvokaten ble rådspurt, kom det ikke klare anbefalinger tilbake om hva Kulturetaten burde foreta seg i saken. Avgjørelsene er tatt av etatens direktør Stein Slyngstad, får VG opplyst.

DIREKTØR: Stein Slyngstad i Kulturetaten.

Oslo AUF fikk avslag på sin søknad om driftstilskudd i år. De ville normalt fått halvparten av tilskuddet i en overgangsperiode, rundt 150.000 kroner. Men fordi det ikke har oppfylt kriteriene på flere år, er også det avvist.

Slik fungerer tilskuddsordningen: Organisasjonene i tilskuddsordningen får kun støtte for personer som er såkalt «tellende medlemmer». De må oppfylle to krav etter forskriften: Under 26 år gamle.

Betalt minst 50 kroner i årskontingent. 60 prosent av medlemsmassen må oppfylle disse to kriteriene for at organisasjonen skal få støtte. Støtteordningen gir altså ikke automatisk mer penger om organisasjonen oppgir flere medlemmer. Felles for de fem ungdomspartiene som har mottatt for mye penger, er at de har latt være å opplyse om såkalt «ikke-tellende medlemmer» i medlemsmassen, som ville gjort at de falt ut av ordningen. Vis mer

– Vedtaket om 2021 har vi akkurat fått, så det er for tidlig å si hvordan vi kommer til å følge det opp, skriver Hiwa og hevder det vil ramme tilbudet til ungdom i Oslo.

– Det kommer til å bli vanskelig fremover når vi ikke får uttrappingstilskudd, da får vi ikke arrangert kurs, tatt imot nye medlemmer og gitt et engasjerende tilbud til unge fra hele Oslo som vi gjør i dag, sier AUFs fylkesleder.

Doblet egenkapital

Regnskapene Oslo AUF har sendt til Oslo kommune viser at fylkeslaget gikk med overskudd flere år. Oppspart egenkapital økte fra 868.000 kroner ved utgangen av 2016 til over 1,6 millioner kroner ved utgangen av 2019.

Underveis plasserte Oslo AUF 800.000 kroner i aksjefond.

VG har også spurt Hiwa hvorfor kuttet i støtte gjør det vanskelig å gi medlemmer et godt tilbud i år, når fylkeslaget har lagt seg opp over 700.000 kroner de siste årene.

– Som jeg sa tidligere blir det vanskeligere for oss å ha like engasjerende tilbud til unge fra hele Oslo som vi gjør i dag uten kommunal støtte i 2021.

Fylkeslederen svarer følgende på spørsmål om pengene AUF har lagt til side:

– Det er helt vanlig for en organisasjon å ha en liten buffer til dårligere tider. Vi har mesteparten på en vanlig sparekonto og satt av noen penger i et fond i Sparebank 1, som er vår bank, for å skape et sikkerhetsnett for AUF-ere i Oslo i framtida også, som er helt vanlig og lurt å gjøre.

Tok selv kontakt

Om de uriktige tilskuddene til Unge Høyre og Unge Venstre skriver Kulturetaten i sin rapport til byråden:

«Når det gjelder Unge Høyre, Unge Venstre og FpU, har partiene unnlatt å rapportere inn støttemedlemmer som en del av det totale medlemstallet. (...) når disse tallene legges til grunn viser det seg at Unge Høyre og Unge Venstre ikke kvalifiserte til å få tilskudd i 2020, og at FpU ikke hadde krav på tilskudd i 2018.»

Fylkesleder i Oslo Unge Høyre, Hassan Nawaz, understreker at de har handlet i god tro og selv tok kontakt med Kulturetaten i vinter.

– Vi tok kontakt etter VGs avsløringer om Oslo AUF, for å sikre oss at forskriften var forstått riktig, sier Nawaz til VG.

Det var den ikke. Oslo Unge Høyre fikk utbetalt 280.988 kroner i tilskudd, som de ikke skulle hatt.

VIL FØLGE REGLENE: Unge Høyres leder Hassan Nawaz sier til VG at ungdomspartiet vil følge opp saken.

VG har fått innsyn i et korrespondanse mellom etatens jurist, Kommuneadvokaten og etatens direktør Stein Slyngstad.

Her trekker etatens jurist frem flere formildende omstendigheter og argumenterer for å ikke kreve tilbakebetaling av de uriktig utbetalte pengene:

«Endringen i forskriften som gjald støttemedlemmer ble ikke kommunisert ut til organisasjonene i høringsrunden eller etter at forskriften ble vedtatt.»

I likhet med AUF får heller ikke Unge Høyre driftsstøtte i år, fordi de har under 60 prosent tellende medlemmer, når støttemedlemmer regnes med.

– Vi tar vedtaket til etterretning og vil fremover kommunisere tettere med Kulturetaten for å unngå misforståelser, sier Nawaz.

Nawaz sier Unge Høyre vil rette seg etter prosessen videre.

– Har ikke løyet

Kulturetaten konkluderer med at Unge Venstre har havnet i samme situasjon som Unge Høyre.

– Vi har ikke løyet om medlemstallene våre, men tar selvkritikk for at feilen har skjedd. Vi kommer til å ordne dette internt i fylkeslaget og regner med å være tilbake i støtteordningen neste år, sier leder i Oslo Unge Venstre Hanna Lein-Mathisen.

HÅPER Å BEHOLDE PENGER: Oslo Unge Venstre Fikk utbetalt for mye penger i driftstilskudd fra kommunen

Hun håper fylkeslaget slipper å betale tilbake penger.

– Vi håper vedtaket får stå, særlig ettersom Kulturetaten selv spesifiserer at det har skjedd en feilkommunikasjon av forskriftens tolkning, på begge sider. Pengene er brukt på demokrati-opplæring og sosialisering for unge, som er spesielt viktig under en pandemi.

– Ungdomsfrivilligheten sliter under corona-pandemien, og trenger mer støtte, ikke mindre, sier Lein-Mathisen.