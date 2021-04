HJEMME: En av dem som mandag valgte å bli hjemme fra skolen er Tor André Høiås (20). Han mener det burde vært hjemmeundervisning. Foto: Privat

Brønnøysund: Elever nekter å møte opp på skolen

Flere elever droppet mandag å møte opp på Brønnøysund videregående skole. – Vi jobber for at elevene skal føle seg trygge, sier fylkeskommunen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Elever på Brønnøysund videregående skole reagerer på at de ikke får ha hjemmeundervisning mens kommunen opplever et større lokalt smitteutbrudd.

Disse tiltakene er innført i kommunen.

Mandag har flere elever ved skolen valgt å bli hjemme fordi de mener det er for stor smitterisiko å møte opp fysisk på skolen. En av dem er Tor André Høiås (20) som går påbygg.

– Mange skjønner ikke hvorfor vi ikke bare kan ha hjemmeskole, alt annet rundt oss er jo stengt, sier Høiås til VG.

Han forteller at både elever og foresatte har reagert, og at mange må reise et stykke for å komme til skolen. Noen fra kommer fra nabokommunene Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal.

– Vi synes det er helt absurd at skolen er åpen. I klasserommet sitter vi nærme hverandre, og i løpet av dagen har vi timer med flere forskjellige personer. Er én smittet, så må nesten alle i karantene, sier eleven.

Brønnøy kommune innførte full nedstenging etter at flere er smittet i et lokalt utbruddet av coronaviruset forrige uke. Utbruddet er knyttet til en byggeplass, der de ble overrasket over hvor fort smitten spredte seg.

les også Elever må sitte igjen etter smittevernbrudd

– Flere enn vanlig som er hjemme

Fylkeskommunen sier det er viktig for dem at elevene kommer på skolen.

– Vi har forstått at det er litt flere enn vanlig som er hjemme i dag, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, Nina. E. Høiskar.

Hun sier de jobber for at elevene skal føle seg trygge med tanke på smittespredning.

– Det er smittevernmyndighetene i kommunene som beslutter om skolen er på rødt eller gult nivå. Dette er ikke en beslutning som skolen tar, men som tas i kommunen, sier hun.

Høiskar forklarer at det før helgen ble varslet at skolene kanskje ville åpne denne uken. Hun har ikke tall på hvor mange studenter som har valgt å bli hjemme fordi de ikke føler seg trygge, men sier at flere elever er i karantene.

– Vi føler oss trygge på vurderingen som kommunen har gjort, og jobber med å formidle dette godt til elevene.

les også Vil at alle avgangselever på VGS skal ha muntlig eksamen

Fikk beskjed søndag

Skolene ble i utgangspunktet stengt til og med søndag.

– Vi fikk beskjed sent søndag at vi måtte møte opp på skolen mandag.

Høiås mener digital undervisning skulle ha vært alternativ. De som har valgt å bli hjemme skal ha fått beskjed at det blir ført opp som udokumentert fravær.

Høiås sier til VG at de som er på skolen forteller at det er få som har møtt opp.

– Nesten hele VG2-trinnet er hjemme. Flere elever ble også sendt hjem etter at de fikk en oppgave.