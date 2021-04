– KRF ER ANSVARLIGE: Eks-KrFer Hilde Ekeberg mener hennes tidligere parti må bære ansvaret for at vi har fått en abortdebatt i Norge som har ført til at Ap nå trekker støtten til dagens abortlov, og går for liberalisering. Foto: Øyvind Strand Endal

Mener KrF og Solberg har skylden for abort-liberalisering

Arbeiderpartiet vedtok lørdag en historisk liberalisering av abortloven. Nå mener både en tidligere KrF-politiker og AUF at det var forsøkene på innstramming som kan føre til historisk liberalisering av abortloven.

Av Martin Lægland

Denne helgen vedtok Arbeiderpartiet at de vil avvikle abortnemndene, og at kvinnen skal ha siste ordet om abort fram til uke 18.

AUF-leder Astrid Willa Hoem mener KrF og statsminister Erna Solberg er skyld i at Ap nå ønsker å liberalisere abortloven.

– Dette er et historisk vedtak i Arbeiderpartiet. Og både vedtaket og debatten i forkant kommer som en direkte konsekvens av at Erna Solberg forhandlet om kvinnens rett over egen kropp. I AUF har vi ikke diskutert abort så mye som vi har gjort de siste årene, siden 70-tallet, sier Hoem til VG.

FULLT GJENNOMSLAG: AUF fikk gjennomslag på Aps landsmøte for å avvikle abortnemndene mellom uke 12 og 18 – og at kvinnen skal ha selvbestemmelse fram til uke 18. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det har oppstått en helt ny bevisstgjøring om abort etter KrF og Solberg åpnet for å forhandle om abortloven i 2018. Da kvinners rettigheter ble truet og de ville innskrenke retten til abort, fikk man et helt nytt, kritisk søkelys på dagens abortlov, som man lenge har tenkt at har vært god nok. Og det kan KrF og Erna Solberg takke seg selv for, slår Hoem fast.

Hoem sikter til da Erna Solberg i 2018 åpnet for å forhandle om tvillingabort og om å endre abortlovens paragraf 2c, før KrF hadde tatt stilling til om de ville gå i regjering med Ap eller Høyre.

– Brøt konsensus

Hilde Ekeberg er tidligere KrFer, men meldte seg ut etter partiet valgte å gå i regjering med Frp. Hun mener også at KrF og Erna Solberg er ansvarlig for at konsensusen om den norske abortloven er brutt.

– Ved å bringe abortspørsmålet inn som forhandlingsspørsmål i regjeringsforhandlingene, så har man vært med på å bryte den brede konsensusen som har vært i Norge om abortloven.

Ekeberg, som i 2017 var Oppland KrFs førstekandidat til Stortinget, mener det kan være gode grunner til å se på dagens nemndordning – men har et sterkt håp om Stortinget klarer å finne sammen i et bredt forlik som kan stå seg – minst like lenge som dagens abortlov.

– KrF og Solberg åpnet ballet

– Ingen er tjent med at vi får en slagmark om abortloven, hvor det blir innstramminger og liberalisering alt etter som hvem som er i regjering. Og det var det som var så håpløst da man åpnet denne debatten i 2018 – for selv om KrF hadde fått gjennomslag for innstramming, er det ingen som ikke tror at en ny regjering på venstresiden hadde reversert endringen – og trolig liberalisert enda mer så fort de tok over, sier Ekeberg.

Ekeberg er ikke med i noe politisk parti i dag.

– AUF mener KrF og Solberg er ansvarlig for at vi har fått debatten som nå kan føre til en liberalisering av loven. Er du enig i det?

– Ja. Det er KrF og Solberg som har åpnet dette ballet, og de må ta ansvaret for det. Det var akkurat dette flere advarte mot, så risikoen for at det skulle skje var godt kjent. Likevel valgte de å kjøre på. Så resultatet er ikke overraskende.

Skapte motreaksjon

Ekeberg mener debatten kunne skjedd med mindre steile fronter, om det hadde skjedd som følge av et politisk forslag, og ikke som det hun beskriver som et forhandlingskort om regjeringsmakt.

– KrF og Solberg satte hele lovendringen i spill, som del av forhandlinger og politisk spill. Jeg tror det er det som har trigget den kraftige motreaksjonen.

– Aksepterer ikke premisset for kritikken

Kjell Ingolf Ropstad har ikke ønsket å kommentere saken, men hans statssekretær viser til stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius for kommentarer. Lossius møter på Stortinget så lenge Ropstad sitter i regjering.

– Vi kan selvfølgelig ikke akseptere premisset for kritikken som rettes mot KrF. Om KrF var problemet burde det være tilstrekkelig å reversere vedtaket vi fikk på plass om tvillingabort. Det gjør de ikke, de går for en liberalisering uten sidestykke. Det er helt hårreisende, sier Lossius til VG.

Hun reagerer også på Hoems uttalelser om at KrF og Solberg kan takke seg selv:

– Jeg synes det er veldig alvorlig hvis de sier rett ut at de har vedtatt dette på trass. Abort er alt for viktig til at man kan trasse om det, for dette handler om liv. Det Ap nå har gjort er å frata barnet i mors liv alt rettsvern fram til uke 18, sier hun.

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius mener det er ansvarsfraskrivelse fra AUF å peke på KrF for at abortloven nå kan liberaliseres. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Burde dere visst at det ville kunne skapt motreaksjoner, da dere forhandlet om abortloven, og vedtok endringer i abortloven om tvillingabort?

– KrF mener at tvillinger hører sammen. Tvillingabort er et så problematisk inngrep at selv mange forsvarere for selvbestemt abort mener det er dypt, etisk problematisk.

Lossius legger til:

– Det kan overhodet ikke sammenlignes med det Ap gjør nå, de kommer nå med en ren ansvarsfraskrivelse når de retter skylden på KrF, som vi ikke kan akseptere.

– Det er åpenbart vanskelig for dem å stå inne for det de nå har vedtatt, og det skjønner jeg godt at det er. Dette er bare ufattelig trist, sier hun til

– Ap må ta ansvar for egne vedtak

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK), for å gi statsminister Erna Solberg mulighet til å svare på kritikken. Solberg har ikke svart på kritikken, men SMK viser til Høyres stortingsgruppe.

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse er leder av Høyres kvinneforum, og svarer på kritikken mot statsministeren i en e-post-uttalelse til VG:

«Jeg ser at Arbeiderpartiet nå retter skytset mot høyresiden, for å forsøke å få fokus bort fra kaoset som er skapt rundt hva de faktisk selv vedtok i helgen. Anette Trettebergstuen sier landsmøtet har vedtatt fri abort til uke 18, mens Jonas Gahr Støre har avvist at det var det som ble vedtatt. Jeg synes dette er blitt litt av en suppe fra Arbeiderpartiet, men de må selv klare å ta ansvar for sine egne vedtak og interne diskusjoner», skriver hun i en e-post til VG.

Høyres Guro Angell Gimse ber Ap ta ansvar for egne vedtak. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hun mener abortloven Norge har i dag fungerer godt:

«Den sikrer kvinner rett til selvbestemt abort frem til uke 12, og det er det ingen partier som ønsker å endre på. Etter uke 12 har man en ordning med nemndbehandling, der kvinnen får det avgjørende ordet i så å si alle saker. Dette er en god balansegang mellom kvinners rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rett til vern», skriver hun videre.