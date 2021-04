SMITTEUTBRUDD: 2000 er satt i karantene etter er utbrudd på Korsgård skole. Foto: Fredrik Hagen / NTB

2000 i karantene etter smitteutbrudd i Askim

Rundt 2000 er satt i karantene etter smitteutbrudd på en barneskole.

23 personer ble registrert smittet i Askim lørdag. Søndag kom åtte nye tilfeller.

Totalt er det cirka 2000 personer som er, eller har vært, berørt av karantene eller ventekarantene på grunn av smitteutbruddet på Korsgård barneskole.

Kommuneoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold kommune bekrefter utbruddet overfor VG.

– Første eleven testet positivt 15. april. Klassen ble da satt i karantene, og alle testet fredag. Det er totalt 22 smittetilfeller tilknyttet en 6. klasse, 20 elever og 2 ansatte, sier Kvaal til VG.

Av de åtte nye smittetilfellene i dag har to av dem tilknytning til skolen.

– Folk har for mange nærkontakter, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal og legger til:

– Vi har startet en kampanje der vi sier «Fem om dagen – det er frukt og grønt. Og fem i uken – det er nærkontakter.» Etter at vi startet den har situasjonen bedret seg med antall nærkontakter.

Indre Østfold kommune har bedt Statsforvalteren om lov til å vaksinere avgangselever i videregående skoler for å stanse smitte. Forespørselen ble sendt videre til Folkehelseinstituttet.

– Vi har nå så mye smitte blant ungdom, at vi ønsker å bruke 550 av 1700 vaksinedoser vi får i neste uke, til å vaksinere russekullet og andre avgangselever, sa kommunaldirektør helse, Kenneth Andre Johannessen.

Både kommunaldirektør Johannessen og smittevernoverlege Barbro Kvaal mener at det er vaksinen som må til for å stoppe ungdomssmitten.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sa til VG at de vurderer kontinuerlig om man skal gjøre endringer i vaksinestrategien.

– Per nå har ikke FHI tilrådet å prioritere å vaksinere aldersgruppene som er avgangselever ved VGS, aldersgruppene fra 18 til 45 er per nå de siste aldersgruppene som prioriteres for vaksine, sa Vold angående saken.