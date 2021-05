KUTTER: MDG foreslår å kutte voldsomt i veiutbygginger. Her er partileder Une Bastholm og nestleder Arild Hermstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Varsler stopp i hele landet: Her er veiprosjektene MDG vil skrote

Hvis MDG får makt etter valget, lover partiet omkamp om Nasjonal transportplan (NTP). Partiet vil skrote eller nedskalere 36 veiprosjekter over hele landet – og heller bygge mer tog.

Publisert: Nå nettopp

– Hvis vi får det som vi vil, er tiden for å bygge store motorveier slutt, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de Grønne, til VG.

I mars la regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP), som presenterer planene for utbygging av veier, jernbane, havner og flyplasser over de neste 12 årene.

Men allerede nå varsler MDG at de vil ta omkamp om disse planene dersom partiet får makt etter valget – enten i forhandlinger om en regjeringsplattform eller i budsjettforhandlinger i Stortinget.

Partiet peker seg ut 36 ulike motorvei- og veiprosjekter som enten bør droppes eller nedskaleres. Det inkluderer blant annet E18-utbyggingen i Asker og Bærum, Sotrasambandet, E6-utbygging i Trøndelag og Innlandet, samt E39 på Vestlandet.

Se hele listen over veiprosjektene MDG vil skrote eller nedskalere nederst i saken.

Noen av disse prosjektene er i en planleggingsfase. I andre prosjekter på MDGs liste er kontraktene allerede inngått, og spaden skal snart settes i jorden.

– Det kommer til å bli en av de mest prioriterte sakene våre i forhandlinger. Et av de viktigste miljøspørsmålene er om vi klarer å kutte sløsingen som disse motorveiene innebærer – og heller bygger tog, sier Hermstad.

MILJØTRIO: MDG-nestleder Arild Hermstad, partileder Une Bastholm og Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Bruker pengene på tog

Ifølge MDGs utregninger vil det frigjøre 170 milliarder kroner, som partiet heller vil bruke på utbygging av jernbane, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier.

Hermstad sier at det inkluderer utbygging av jernbanen mellom Arna og Voss, forkorting av Sørlandsbanen, prosjekter på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim – og 30 milliarder kroner til igangsetting av Nord-Norgebanen.

– Vi vil bruke pengene på å bygge rask og moderne jernbane. Det er stort sett de samme korridorene hvor vi vil satse på jernbane fremfor motorvei, sier Hermstad.

MDG-nestlederen kommer med sterk kritikk av regjeringens veiplaner.

– Det pumper byene våre fulle av biler, vi får mer kø, mer støy, mer forurensning, det ødelegger natur, vi legger matjord under asfalt og vi ødelegger verdifull norsk kystregnskog og myrområder, sier Hermstad.

Ikke bekymret for søksmål

– Mange av disse veiprosjektene er vedtatt lokalt og planlagt over mange år. Skaper ikke dere en enorm usikkerhet rundt lokale prosjekter ved å kreve omkamp om dem?

–Denne Nasjonale transportplanen er regjeringen sin plan. Et nytt flertall må selvfølgelig gjøre sine prioriteringer. Sånn har det alltid vært, sier Hermstad.

– I flere av prosjektene som dere vil gå bort fra, er kontrakten allerede inngått. Er det da juridisk mulig at staten går ut av kontraktene?

– Det mener vi går an. Men det blir ikke gratis for staten å gjøre det. Det vil være et sluttoppgjør som man må forhandle om. Det mener vi er nødvendig.

Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Kan man ikke da risikere både søksmål – og at milliarder av kroner som er brukt på planlegging, går tapt?

– Det er klart at man kan risikere søksmål. Det ser ikke vi heller bort fra. Men det må man forhandle om for å prøve å unngå. Det at man har brukt milliarder av kroner på å planlegge et dårlig prosjekt, er ikke et argument for at man skal bygge prosjektet, sier Hermstad.

Hareide: Vil få konsekvenser

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) reagerer på MDGs kuttliste.

– Jeg opplever at det MDG peker på er noe folk som bor innenfor Ring 3 kan nikke til. Men det vil ikke de som snakker med næringslivet, de som ser hele Norge og Distrikts-Norge og mange av dem som har sitt daglige virke utenfor byen, sier Hareide.

Han ber MDG lytte mer til folk og næringsliv.

– Hvis du spør folket og næringslivet, så mener de at det er behov for gode veier rundt omkring i landet, sier Hareide.

RING 3: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at MDG-forslaget er noe de som bor innenfor Ring 3 i Oslo kan nikke til. Foto: Mattis Sandblad

– Skaper det usikkerhet rundt planen når MDG vil ta omkamp etter valget?

– Jeg er ikke overrasket over at MDG vil det. Da bør vi være klare over konsekvensene: Ta for eksempel Sotrabrua, som står på listen til MDG. Vi vet at det vil bli kø og kaos hvis vi ikke gjør det arbeidet, sier Hareide.

Han legger til at det vil få konsekvenser ikke å bygge ut prosjekter som E18, E39 i Rogaland og den såkalte Sykehusveien i Møre og Romsdal.

– Er det mulig å gå bort fra allerede inngåtte kontrakter, slik MDG tar til orde for?

– Jeg tror at det alltid er mulig å reforhandle kontrakter, men det vil bli dyrt, sier Hareide.

Han mener det også vil skape en ny usikkerhet for folk som bor i nærheten av et nytt veiprosjekt.

– Det er folk som har ventet på prosjekter i 10–20–30 år og ikke fått solgt boligen sin. Da vi startet arbeidet med E18 var det folk som heiste flagget fordi usikkerheten var forbi. Disse vil få en ny usikkerhet, sier Hareide.

Ap: – Bryr seg ikke om hele landet

Aps nestleder Bjørnar Skjæran blir varm i snakketøyet når han ser kuttlisten til MDG:

– Jeg tenker at MDG med denne listen viser flere ting: Det kan virke som de hverken har satt seg inn i eller bryr seg om behovene i hele landet. Og når det kommer til NTP, så trenger man ikke være noen stor spåmann for å forstå at de kommer til å gå på en alenegang i den prosessen, slår Skjæran fast.

Han utdyper:

– Den konklusjonen de har, om at man skal måtte sette en strek over viktige veiutbygginger for å få gjort noe på kollektiv i de store byene og jernbane, er de ganske alene om.

DET BLIR NEI: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gir et kontakt «nei» til MDGs kuttliste for samferdsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skjæran mener MDGs kuttliste er forstemmende lesning:

– Jeg kunne tatt fram flere eksempler, men de foreslår altså å ta ut utbedringen av Sørfoldtunnelene, på E6-strekningen fra Fauske til Bognes, helt nord i Nordland. Det er en strekning der store deler er bygd på 60-tallet, og hvor ingen av tunnelene holder dagens standarder, og må oppgraderes, sier Skjæran.

Han sender samtidig ut en invitasjon til Arild Hermstad, om å bli med på en kjøretur gjennom tunnelene, for å vise hvor dramatisk kuttlisten deres vil slå ut ute i landet, ifølge Skjæran.

Sterke lokalsamfunn over hele landet

Ap-nestlederen sier at de vil prioritere rassikring, lage en forpliktende plan for å ta igjen etterslepet på fylkesveier, samt jernbane og kollektivtransport – over hele landet.

– Norge er en ressursnasjon. Hvis vi skal klare å skape nye eksportinntekter for å erstatte bortfallet av oljeinntekter som kommer i fremtiden, så må vi ha gode transporttilbud og sterke lokalsamfunn over hele landet. Det er det lite som tyder på at MDG har forstått, sier han.

– MDG er det eneste partiet som faktisk har sier hvor de vil hente finansiering til Nord-Norgebanen – som også Ap nå har sagt at dere er for?

– Det er ikke mulig å begynne bygging i de aller nærmeste årene. Alle partier erkjenner at for å gjennomføre et så stort prosjekt, så må det først på plass et grundig beslutningsgrunnlag.