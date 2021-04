KRITIKK: Utvalget som Stener Kvinnsland har ledet, kritiserer Erna Solbergs regjering for manglende pandemiberedskap Foto: Håkon Mosvold Larsen

Får slakt for pandemiberedskapen

Regjeringen har i altfor liten grad tatt stilling til hva en alvorlig hendelse som pandemi betyr for samfunnet. Risikovurderinger har grovt undervurdert de samfunnsmessige konsekvensene av pandemi og mulige smitteverntiltak, mener pandemikommisjonen.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

I rapporten slår kommisjonen fast at «pandemi var en kjent trussel for norske myndigheter. Nasjonale risikoanalyser hadde pekt ut nettopp pandemi som det scenarioet det var høyest risiko for i Norge.

– Myndighetene var likevel ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom. Selv uten utstrakte smitteverntiltak i scenarioene, er konsekvensene av pandemi grovt undervurdert. Med så mange syke som er anslått i scenarioene, burde det vært omtalt at det kunne gi store samfunnsmessige konsekvenser inkludert brems i økonomien, skriver kommisjonen.

Granskerne etterlyser scenarioer, planer og øvelser: «Selv om smittevernloven har bestemmelser som gir mulighet til å foreta omfattende nedstenging av virksomheter i hele eller deler av landet for å redusere kontakt mellom mennesker, er det ikke laget scenarioer, laget planer eller gjennomført øvelser som tar høyde for bruk av disse virkemidlene.»

Kvinnsland-utvalget mener at med så mangelfulle overordnete scenarioer har det vært svært vanskelig for hver av sektorene å ivareta ansvaret sitt for å vurdere risiko og konsekvenser i egen sekto.

I stedet mener utvalget at regjeringen har foretatt risikovurderinger i hver sektor uten å fange opp hvordan risikoene i hver av sektorene påvirker hverandre gjensidig. Derfor svikter beredskapen:

– Et beredskapssystem basert på sektorprinsippet hvor hver sektor skal vurdere egen risiko og sårbarhet, svikter når ingen har tatt ansvar for å vurdere hva summen av konsekvensene blir for samfunnet som helhet.

Kommisjonen skriver at Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ikke er revidert siden 2014.

– Helsedirektoratet har ikke tatt initiativ til årlige vurderinger av om det er behov for å revidere pandemiplanen, slik de har ansvaret for som leder av Pandemi- og epidemikomitéen.