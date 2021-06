Les dagens VG her!

Overvekt og fedme kan øke risikoen for en rekke sykdommer. Forskning viser at høy vekt kan knyttes til 12 ulike kreftformer. Ifølge ekspertene skal det bare en relativt liten nedgang i vekt til for å få en betydelig helsegevinst. Sjekk rådene i dagens avis.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Reality-profilen Carl Aksel Jansen snakker ut om sin bruk av dop og det at han står tiltalt for grovt bedrageri av 4,5 millioner kroner. Les saken i dagens avis.

Og i VG Sporten kan du blant annet lese sportskommentator Trond Johannessens hyllest av Italia, kriseresultatene til Brann og sjokktapet til Rosenborg.

Dette – og mye, mye mer – i dagens VG!