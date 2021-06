I RETTEN: – Jeg er ikke meg selv, og jeg har ikke vært det på veldig lenge, sier Mustafa Hasan (18) i retten. Utlendingsnemnda (UNE) mener han aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, og 1. juli går den forlengede utreisefristen ut. Foto: Xueqi Pang, VG

Mustafa Hasan (18) i retten: − Hele livet har jeg måttet forholde meg til voksne

OSLO TINGRETT (VG) – Jeg får ikke leve et liv som en typisk 18-åring, sier Mustafa Hasan i retten. Han forteller om en oppvekst preget av mye flytting og mange møter med voksne i hjelpeapparatet.

Mustafa Hasan (18) har bodd i Norge siden han var seks år, men 1. juli går den forlengede utreisefristen ut.

– Jeg har bodd i Norge nesten hele livet og hele skolelivet. Det er såpass lang tid, selv om innvandringsregulerende hensyn veier tungt. Jeg har gjort alt jeg kan for å bli norsk, men hva er det å være norsk nok?, spør Hasan i retten tirsdag.

Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) for å få omgjort avslaget om oppholdstillatelse, som Hasan fikk da han søkte i 2017. UNE mener Hasan ikke har rett til å være i Norge fordi moren ga uriktig informasjon til norske myndigheter i 2008. Hun sa hun var fra Palestina, og unnlot å si at hun hadde jordansk statsborgerskap, noe hun fikk da hun giftet seg med sin jordanske fetter.

20. mars 2019 fikk Hasan avslag på sin søknad om opphold. I januar året etter fikk den ett år eldre broren innvilget opphold. Brødrenes advokat Nicolai Skjerdal gjør i retten et poeng av det han kaller forskjellsbehandling mellom brødrene.

– Mistet moren min

Hasan forteller i retten om det han beskriver som en usikker barndom med mye flytting, og møter med barnevernet.

– Jeg har mistet moren min, og har bodd så mange forskjellige steder, blant annet på asylmottak, på barnevernsinstitusjoner og hos vertsfamilier. For meg er det å være norsk alle disse menneskene. De som har holdt meg i hånden helt siden jeg var liten, sier han.

– Hele livet har jeg måttet forholde meg til voksne. Jeg har alltid vært i møte med barnevernet, UNE og politiet. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg begynner å bli sliten og vil nesten gi opp, sier Hasan i retten.

STØTTEMARKERING: I november 2020 ble det arrangert støttemarkering for Mustafa Hasan på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Moren til Hasan tok med seg sin yngste datter og forlot Norge i desember i 2017, uten Hasan og storebroren.

Advokaten til guttene var redd for at de skulle bli tvangsreturnert av politiet, og tok dermed kontakt med IOM (Den internasjonale organisasjon for migranter) for å bistå dem med en tryggere retur.

– IOM lyktes ikke med å hjelpe guttene fordi en trygg retur krevde at en omsorgsperson kunne ta dem imot i Amman. Mustafa var bare et barn da, og hverken vi eller IOM fikk tak i moren, sier Mustafas advokat, Nicolai V. Skjerdal.

Moren vitnet i retten tirsdag, men for lukkede dører.

– Jeg blir behandlet som en sak. Da jeg vokste opp prøvde jeg å være med på alt, for å slippe å tenke så mye. Men nå klarer jeg ikke mer, jeg har fått nok. Saken har blitt en nasjonal sak, og jeg føler jeg er i flymodus. Jeg vil bare lande. Jeg vil at noen skal si til meg at jeg skal gifte meg, bli far og at jeg har en fremtid, sier Hasan i retten.

– Kommer ikke til å klare det

18-åringen forteller retten om hvordan den siste tiden har vært.

– Jeg klarer ikke å se for meg at det går bra. Hvordan kan voksne mennesker komme på døren og si at jeg ikke får være her mer etter 13 år? Jeg håper virkelig jeg får den behandlingen jeg trenger. Jeg er glad for at vi kan sitte her nå og prate sammen, selv om vi er uenige, sier Hasan.

– Jeg får ikke leve et liv som en typisk 18-åring. Jeg får ikke planlegge fremtiden min. Jeg vet ikke engang hva jeg skal neste uke, poengterer han.

På spørsmål fra regjeringsadvokat Kaija Bjelland svarer Hasan at han ikke opplever å ha noen storfamilie i Jordan, noe UNE tidligere har vist til. Han ser mørkt på å bli sendt til Jordan.

– Jeg kommer ikke til å klare det. Alt kommer til å bli så mye verre, hvis jeg må flytte dit.

BEKYMRET:– Jeg har lyst til å bli i Norge. Ikke bare fordi jeg mener jeg fortjener det, men jeg kommer ikke til å klare meg i Jordan, sier Mustafa Hasan i retten. Foto: Xueqi Pang, VG

– Aldri gyldig oppholdstillatelse

Hasan hadde egentlig frist til å forlate Norge 28. desember, men fristen er siden blitt forlenget. Nå er fristen 1. juli.

UNE mener saken er nøye behandlet og at Hasan aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse.

– Mustafa Hasan har aldri hatt en gyldig oppholdstillatelse i Norge. Tillatelsen hans ble tilbakekalt i 2012 og i denne saken så mener UNE at det er riktig å avslå hans søknad om opphold på humanitært grunnlag, sa avdelingsleder i UNE, Terje Østraat til VG mandag, da rettssaken startet.

– Partene har ulikt syn, både på hva som er fakta i saken og det rettslige. Vi vil forklare UNEs syn på saken nærmere i retten denne uken.