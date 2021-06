Ny VG-måling: − Må håpe på et lite mirakel

Høyre taper fem mandater, Frp syv, KrF seks, Venstre seks. De fire borgerlige partiene er særdeles langt unna flertall på VGs nye måling, knapt 100 dager før valget.

– Erna Solberg må håpe på et lite mirakel hvis hun skal fortsette som statsminister etter stortingsvalget 13. september, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Han sier statsminister Erna Solberg (H) og regjeringspartiene hadde trengt et løft på vei inn i valgkampen og sommeren. I stedet går samtlige borgerlige partier litt tilbake. Nå er også KrF, i likhet med Venstre, under sperregrensen.

– Dette er en utvikling vi har sett over tid. Nå trenger de borgerlige et stort løft i valgkampen for at de skal beholde flertallet, sier Olaussen.

HVOR LENGE SITTER ERNA? Statsminister Erna Solberg (H) var tidligere denne uken i hagen til Norges NATO-ambassadør bolig i Brussel. Foto: Terje Bringedal

VGs partibarometer for juni har følgende hovedtall:

Ap (23,6) og Sp (18,2) har 79 mandater. De trenger bare 85 for flertall.

Ap, Sp og SV (8,2) har 94 mandater. De trenger bare 85 for flertall.

Tar vi med Rødt (4,6) som havner over sperregrensen og får ni mandater og MDG (3,7), som havner under sperregrensen og får to mandater, har rødgrønn side 105 av 169 plasser på Stortinget.

Borgerlig side samler bare 64 mandater: Høyre 40, Frp 20, KrF 2 og Venstre 2.

Siden forrige stortingsvalg har Høyre tapt fem mandater, Frp syv, KrF seks og Venstre seks.

Dramatisk for Venstre

Målingen er ikke lystig lesning for regjeringspartiet Venstre, som går ned fra 3,6 prosent på sist måling i mai til 2,8 prosent oppslutning på denne målingen.

– Nei, dette er langt fra godt nok, og vi har tenkt oss høyere enn dette. Men det er klart vi har en stor jobb å gjøre, sier Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG.

– Er dette et utslag for at velgerne deres ikke er fornøyd med Venstres innsats i regjering?

– Vi ser at mange av våre velgere ikke har gått over til andre partier, men at de er usikre på om de vil stemme på oss igjen. Vi må vise hva de får igjen for et sterkt Venstre. Enten det gjelder rusomsorg, klimakutt eller en trygg stemme for internasjonalt samarbeid.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier at partiet har en jobb å gjøre for å nå flere velgere fremover. Foto: Frode Hansen

Partiet kjemper for å karre seg over sperregrensen på fire prosent. Gjør de det, vil de være med i utdelingen av ekstra mandater på Stortinget, og få langt bedre representasjon enn partiene som faller under grensen.

– Å komme over sperregrensen er helt avgjørende for oss. Klarer vi ikke det, vil vårt grunnlag for å utøve innflytelse i neste periode være borte.

Høyre: – Gjort det før

Høyre-nestleder Tina Bru er er optimistisk, tross velgernes knusende dom over Erna Solbergs regjering.

– Vi har gjort det før og kan gjøre det igjen, skriver hun i en e-post til VG.

– Ifølge denne målingen vil den borgerlige siden inkludert Frp samlet krympe fra 88 til 64 mandater. Kommentar?

– Jeg ser optimistisk på tiden fremover. Ledigheten går ned, vaksineringen går opp og vi går mot lysere tider. Jeg tror det norske folk gleder seg over at Norge har klart seg bedre enn i de fleste andre land i Europa, både med tanke på smitte, antall døde og vår økonomi.

Det er valgdagen som teller, understreker Bru.

– Da må folk bestemme seg om de ønsker Erna Solbergs trygge lederskap, eller uvisst lederskap på venstresiden med Støre eller Vedum. Jeg mener Norge trenger en leder som klarer å stå stødig i en storm. Det har Erna vist at hun kan gjennom koronakrisen, flyktningkrisen og oljeprisfallet, sier hun.

HAR TRO PÅ SEIER: Høyre-nestleder Tina Bru. Foto: Terje Bringedal

– Stabile tall

– Tallene begynner etter hvert å bli ganske stabile, både med hensyn til endringer i maimålingen vår og det det vi har sett av andre målinger. Tallene er ganske like, sier Olaussen i Respons Analyse.

På NRKs såkalte «supermåling» som ble publisert mandag, lå partiene som ønsker regjeringsskifte an til å få 104 mandater.

På VGs ferske junimåling holder Sp stand og vaker fortsatt rundt 18 prosent.

– Det betyr at det er Sp som, hvis det var valg i morgen som vi pleier å si, vil være valgets store vinner fordi de sanker stemmer fra alle de store partiene – Ap, Høyre og Frp, sier Olaussen.

Høyre ser ut til å miste styringstillegget de har fått gjennom pandemien.

– De siste månedene har det buttet litt imot for Høyre. Den gevinsten de fikk gjennom coronakrisen i hele 2020 og i vinter, den har tapt seg, sier Olaussen.

Han peker på at folk gjerne samler seg om det styrende partiet i en krise.

– Når man så begynner å diskutere om tiltakene virker og økonomien skal på plass, så blir det ikke en like entydig gevinst.

FORNØYD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Støre: Valget er langt fra avgjort

Ap-leder Jonas Gahr Støre er fornøyd.

– Det er godt å se at Arbeiderpartiet er størst på nok en måling, men valget er langt fra avgjort og vi skal videre opp. For vanlige folk i Norge trengs det et regjeringsskifte, både for å sikre arbeid til alle, styrke vår felles velferd og skjerpe klimakampen, sier Støre.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er glad for at hans parti for tiden er eneste av de fire småpartiene som er over sperregrensen, med 4,6 prosent.

– Folk vil ha forandring og mange vet det fort bare blir med praten med Ap. Derfor stemmer mange på oss, sier han.

Flere under sperregrensen

KrF faller også under sperregrensen med sine 3,3 prosent, og mister dermed hele fem mandater sammenlignet med maimålingen hvor de fikk 4,1 prosent.

– Dette viser at vi har en jobb å gjøre frem til valget med å få usikre velgere ned fra gjerdet og å få frem hvordan politikken vår er relevant for folks hverdag, skriver partileder Kjell Ingolf Ropstad i en kommentar til VG.

– Vi skal bevise for våre potensielle velgere at KrF er verdt deres stemme, legger han til.