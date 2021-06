SKANDALØST: Odd Willy Wesstad (85) og kona Astri Lygie Wesstad (85) sto i kø i fem timer inn til Norge. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sto fem timer i kø med sin demente kone (85): − Det er skandaløst

Odd Wesstad og kona dro til Strømstad for å gjøre nødvendig vedlikehold på hytta. Da de skulle kjøre tilbake til Norge ble de møtt av flere kilometer kø på grensen.

Fredag kunne fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene få fritak for innreisekarantene.

Dette har ført til tidvis svært lange køer ved Norges største grenseovergang.

Torsdag reiste Odd Willy Wesstad (85) og kona Astri Lygie Wesstad (85) til Sverige for å utføre nødvendig vedlikehold på fritidseiendommen sin. Begge er fullvaksinerte.

– Vi har en stor eiendom som vi vil ta vare på. Jeg måtte vedlikeholde toalettene og dusjene slik at de ikke blir ødelagte, sier Wesstad.

På vei tilbake fra Sverige mandag ble de stående i kø i fem timer ved Svinesund.

– Det er skandaløst. Køen var rundt fem kilometer lang, og det var flere tusen mennesker der, sier Wesstad.

– Kapasiteten må økes

Han beskriver ventetiden som grusom. Ekteparet bor på Nordstrand, og turen til hytta pleier å ta i underkant av halvannen time. På mandag tok det over seks timer.

– Jeg passer på min demente kone hele døgnet. Det er ikke menneskeverd for en 85 år gammel syk dame å vente så lenge, uten å kunne gå på toalettet.

Ifølge Wesstad var det kun tre politibetjenter som kontrollerte de reisende.

– Kapasiteten må økes. Det står unge og gamle på grensestasjonen som ikke klarer å vente i timevis for å slippe gjennom, sier han.

UUNNGÅELIG: Ifølge Odd Wesstad var det kun tre politibetjenter som kontrollerte de reisende. Foto: Torstein Bøe

– Uunngåelig at det blir kø

Leder for utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt, Merete Beck, sier til VG at helgen var forholdsvis rolig, men at trafikken tok seg betraktelig opp mandag og tirsdag. Det var mange fritidsreisende.

– Politiet har satt inn store ressurser for å håndtere indre Schengen grensekontroll på blant annet Svinesund. Det er et betydelig antall som er i døgnkontinuerlig jobb på Svinesund, sier Beck.

Beck tror ikke at køproblematikken kommer til å avta med det første. Problemene er blitt så store at Øst politidistrikt har satt krisestab for å finne en løsning på situasjonen, melder TV 2.

Ved grensen på Svinesund onsdag sa politidirektør Benedicte Bjørnland at grensepasseringen kunne gått mer effektivt hvis folk var flinkere til å komme forberedt.

– Flere og flere vil antagelig benytte muligheten til å reise. Når alle reisende skal innreisekontrolleres på grensen er det uunngåelig at det oppstår kø og ventetid når trafikken er stor, sier hun.

Innreise til Norge I Øst politidistrikt er det kun E6 Svinesund, E18 Ørje og FV106 Bjørkebekk (i tidsrommet 08-1530) som er åpen for ordinær trafikk.

Andre overganger er ikke lovlig å benytte med mindre man tilhører en av unntaksgruppene. Kilde: Øst politidistrikt Vis mer

Wesstad mener at en stor del av årsaken til den lange køen er at et stort antall reisende ikke har fylt ut innreisedokumentene sine.

Dette bekrefter politiet. Fordi svært mange reisende ikke hadde forhåndsutfylt den obligatoriske innreiseregistreringen måtte politimannskapene på grensen bruke tid på å veilede og bistå i utfyllingen av skjemaet.

Dette bidro sterkt til å forsterke køen inn i Norge.

– Vi tror mange fullvaksinerte er av den oppfatning at de ikke trenger å registrere seg, men det er feil. Alle reisende må fylle ut skjemaet, sier Beck.