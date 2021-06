PRESSET: Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg risikerer å bli kastet som Oslos byråd for miljø og samferdsel gjennom et mistillitsforslag. Foto: Trond Solberg

Lan Marie Berg trues med mistillit – tok selvkritikk i møte

MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg risikerer å bli kastet gjennom et mistillitsforslag etter milliardsprekken til Oslos nye vannforsyning. I et møte tirsdag tok hun selvkritikk for egen håndtering.

– I lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid og ville komme til bystyret om få uker. Det er en lærdom jeg vil ta med meg.

Det sa Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i møte med Oslo bystyres finansutvalg tirsdag ettermiddag.

2. juni varslet Oslo Frp at de fremmer mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg. Fredag ettermiddag varslet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) at de støtter forslaget om å kaste byråden.

Bakgrunnen er at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Bystyret ble ikke informert om kostnadssprekken før byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem 20. mai.

OPPSTART: Lan Marie Nguyen Berg trykket på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i utbyggingen av den nye vannforsyningen i februar i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trues med mistillit

Saken har ført til kraftige reaksjoner fra bystyret. Opposisjonspartiene har både reagert på den enorme kostnadsøkningen – og at de ikke ble informert før.

Byrådets støtteparti Rødt har uttalt til VG at de seriøst vurderer å støtte mistillitsforslaget mot byråden.

Det var dermed en presset byråd som møtte opposisjonspartiene tirsdag ettermiddag.

– I ettertid så ser jeg at denne saken kom bardus på bystyrets medlemmer. Jeg og byrådet reagerte selv på den store kostnadsøkningen, og har derfor stor forståelse for at bystyrets medlemmer også reagerte, sa Berg.

Byråden viste til at noen har foreslått at hun kunne ha informert bystyret om kostnadsoverskridelsen i et lukket møte, men at hun ikke vurderte det som et alternativ fordi hun på det tidspunktet ikke hadde trygg og kvalitetssikret informasjon som bystyret kunne agere på.

– Jeg vil understreke at min intensjon utelukkende har vært å sette bystyret raskt i stand til å fatte en beslutning i denne saken – ikke å holde informasjon tilbake fra bystyret, sa Berg.