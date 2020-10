SAKLIG: Statsminister Erna Solberg vil ikke ha amerikanske tilstander, men saklig debatt. Her er hun i en tilsynelatende jovial passiar med president Donald Trump i Det ovale kontor i Det hvite hus 10. januar 2018. Foto: Thomas Nilsson / VG

Erna: – Vi skal ikke godte oss over at folk blir syke

– Jeg syns det er leit uansett hvem som blir syk, sier Solberg.

– Hva mener du med det?

– Jeg mente det jeg sa. Det er leit enten det er en nordmenn eller en amerikansk president som blir smittet, svarte statsminister Erna Solberg (H) på spørsmål fra NRK.

Natt til fredag ble det kjent at USAs president Donald Trump (74) og førstedame Melania Trump er smittet med coronaviruset. De ble bekreftet smittet etter at Trumps nære rådgiver Hope Hicks testet positivt torsdag.

Mer personifisert

Fredag formiddag deltok statsminister Solberg under åpningen av Stortinget, der bunads- og feskledte stortingsrepresentanter gikk smilende gjennom korridorene og inn i stortingssalen.

Solberg sier hun vil bidra til at den norske politiske debatten ikke ender opp som duellen mellom president Donald Trump og demokratenes kandidat, Joe Biden.

– Norsk politisk debatt har over tid nærmet seg den amerikanske; mer personifisert og mindre saksorientert. Spørsmålet er om den norske debatten om noen år ender på nivå med den første debatten mellom Biden og Trump.

Ønsker god bedring

Solberg tror ikke vi kommer dit – hun vil i hvert fall ikke bidra.

– Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt, og ønsker å fortsette å snakke om politikk på den måten.

– Hva synes du om Trumps håndtering av coronapandemien?

– Jeg ønsker Donald Trump og alle som er smittet av corona god bedring. Vi står midt i en pandemi, og dette viser oss hvor smittsomt viruset er. Det er derfor vi har innført smittevern.

VÆRSÅGOD: : Statsminister Erna Solberg leverer regjeringens trontale til kronprins Haakon under Stortingets høytidelige åpning 2. oktober. Haakon åpnet Stortinget som stedfortreder for kong Harald, som er sykmeldt Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

– Hvordan tror du det vil påvirke valgkampen der borte?

– Det er vanskelig for meg å si hvordan dette vil påvirke valgkampen i USA. Vi får håpe begge holder seg friske.

NRK stilte tidligere i dag et spørsmål om at Trump hadde fått mye kritikk for sin håndtering av pandemien. Hun ble spurt om det er en skjebnens ironi at Trump nå er smittet av coronavirus.

Publisert: 02.10.20 kl. 14:25

