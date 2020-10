MÅ SVARE: Helseminister Bent Høie (H) er bedt om å komme til stortinget for å orientere om hvor mange mennesker som har opplevd ulovlig besøksstans under pandemien. Foto: Vidar Ruud

Krever svar på lovbrudd mot utviklingshemmede

Et flertall på Stortinget mener regjeringen må svare på hvor mange utviklingshemmede som har blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene.

De siste ukene har VG avslørt at flere tusen utviklingshemmede har fått innført besøksstans til sine private hjem under pandemien.

Mandag vil både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjøre utviklingshemmedes rettssikkerhet til tema i trontaledebatten.

Fremskrittspartiet ber Bent Høie (H) stille i stortinget og svare på hvor mange som har opplevd ulovlig besøksstans.

I et intervju sa Høie denne uken at han ser svært alvorlig på VGs funn, men at han ikke ser behov for å kartlegge nøyaktig hvor mange det gjelder.

Det har fått flere partier til å reagere.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er tydelige på at regjeringen må kunne svare på hvor mange utviklingshemmede som har blitt utsatt for et lovbrudd fra offentlige myndigheter.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2706 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 137 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

Samlet krav

– Det er en systemsvikt vi må til bunns i. En må få klarhet i hvor mange som ulovlig ble underlagt besøksforbud og andre ulovlige restriksjoner på bevegelsesfriheten, og vi må finne ut hvorfor det skjedde, sier Tore Hagebakken (Ap).

– Når det nå varsles om flere tusen overgrep mot de svakeste blant oss, så må vi ha fakta på bordet. Da er det helt nødvendig å finne ut hvor mange det er snakk om, slik at vi vet hva omfanget er, skriver nestleder Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er snakk om at en svært sårbar gruppe er blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd av det offentlige. Da må det offentlige ta ansvar. Det første steg er da å få på det rene hvor mange dette kan dreie seg om, sier Kjersti Toppe (Sp).

– Vi vil kreve at en må få klarhet i dette, for ellers fortsetter det, sier Karin Andersen (SV).

KREVER SVAR: Nestleder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Frode Hansen

Trontaledebatt

Fredag åpnet stortinget etter sommerferien. Mandag og tirsdag diskuteres regjeringens prioriteringer i trontaledebatten. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler at de vil gjøre behandlingen av sårbare grupper til et tema i debatten.

Senterpartiet fremme et forslag om at Stortinget ber regjeringen granske offentlige myndigheters håndtering av besøksstans i boliger for utviklingshemmede:

– Enten ved en egen gransking eller ved at mandatet til koronakommisjonen endres slik at granskingen gjøres der, skriver Kjersti Toppe (Sp).

Bente Høie har sagt til VG at han mener det ikke bør opprettes parallelle undersøkelser i problemstillinger som kommisjonen skal se på, og at kommisjonen må stå fritt til å gjøre egne prioriteringer.

UTSATTE GRUPPER: Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) Foto: privat

Ap: Systemsvikt

Arbeiderpartiet vil fremme et forslag om at stortinget ber regjeringen utarbeide klare retningslinjer for hvordan utsatte grupper skal ivaretas ved en ny nedstenging.

– Det er de svake som har vært mest utsatt når landet stengte ned og smitteverntiltakene ble iverksatt, og neste gang må vi klare dette bedre, sier Tore Hagebakken (Ap).

Han bekrefter at Ap støtter behovet for å kartlegge hvor mange utviklingshemmede som ble utsatt for ulovlig besøksstans, men at partiet ikke har drøftet hvordan det skal gjøres ennå.

– Om det skulle bli snakk om granskning, må den ikke begrenses til å finne et tall, vi må også få svar på hvorfor systemet sviktet.

KRITISK: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) Foto: Hallgeir Vågenes

Frp: Forventer at Høie svarer stortinget

Sylvi Listhaug (Frp) sendte torsdag et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) der hun ber ham stille i stortinget og svare på hvor mange eldre og utviklingshemmede som har blitt nektet å ta i mot besøk.

– Dette er en alvorlig sak som handler om enkeltmennesker som har blitt overkjørt av lokale myndigheter. Det er alvorlig hvis pandemien har resultert i at enkeltmennesker har fått sine rettigheter innskrenket i strid med det regelverket legger opp til, skriver Listhaug til VG.

Listhaug sier hun har en klar forventning om at Høie vil svare stortinget på omfanget - og hva regjeringen vil gjøre for å forhindre at dette skjer igjen.

– Dersom det kommer forslag om en gransking eller en kartlegging av hvor mange som ble utsatt for ulovlig besøksstans, vil Frp støtte det i stortinget?

– Nå vil vi først få Høie til å komme til Stortinget for en gjennomgang. Så får vi ta stilling til hva vi gjør om han sier nei til dette, svarer Listhaug.

SKANDALE: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV). Foto: Frode Hansen

SV: En skandale

Karin Andersen er klar på at SV vil støtte en eventuell gransking av saken. Hun har stilt flere spørsmål til kommunalminister Nikolai Astrup om rettssikkerhet og fylkesmennene rolle som kontrollorgan i disse sakene.

– Helseministeren ber folk klage til fylkesmannen, men det svikter jo der også. Det har jeg bedt kommunalministeren rydde opp i, skriver Andersen.

– Det er en skandale at dette har skjedd, og her som i NAV-saken svikter det i mange ledd. Det viser hvor alvorlig og gjennomgripende dette problemet er og særlig for de som selv ikke kan hevde sin rett, skal jo tilsyn og klage sikre lovligheten av vedtak, skriver hun.

Helseminister Bent Høie har sagt til VG at helsemyndighetene vet nok om omfanget til å vite at det har vært et betydelig problem, og at det viktige nå er å sikre at kommunene følger regelverket, slik at det ikke skjer igjen.

Publisert: 05.10.20