GÅR TIL SAK: På grunn av saksfeltet politibetjent Espen Bø jobber med i politiet til daglig, vil han ikke vise ansiktet i mediene. Foto: Hallgeir Vågenes

Politi-varsler til sak mot Staten: «Politiledelsen har brukt mye ressurser på å prøve å knekke meg»

BERGEN (VG) For over tre år siden varslet den erfarne politietterforskeren om manglende etterforskning av grove voldtekter, prostitusjon og menneskehandel i Vest politidistrikt. Mandag møter Espen Bø arbeidsgiveren i Bergen tingrett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når rettssaken starter på den internasjonale kvinnedagen 8. mars, vil han kreve erstatning for det han mener er ulovlig gjengjeldelse.

– Det har vært en tøff tid. Men det absolutt verste er at det ikke er gjort noe med sakene jeg varslet om, sier Espen Bø til VG.

Staten bestrider at han har vært utsatt for gjengjeldelse i arbeidsmiljølovens forstand på grunn av varslingen.

– Arbeidsgivers handlinger, herunder omplasseringen av Bø, skjedde innenfor styringsretten, var saklig, og var begrunnet i andre årsaker enn saksøkers varsling, skriver regjeringsadvokat Kari Sigurdsen i sluttinnlegget til Bergen tingrett, som VG har fått innsyn i.

Varselet som Espen Bø leverte i november 2017 inneholder blant annet åtte konkrete saker fra varslerens egen portefølje som etterforsker.

I alle disse sakene mener Espen Bø at Vest politidistrikt ikke har grepet inn for å stanse pågående kriminalitet der liv og helse kunne være i fare.

«Politiet får informasjon om pågående kriminalitet som utsetter sårbare prostituerte for livsfare, samt frihetsberøvelse og mulig voldtekt. Det er i aller høyeste grad tale om liv, legeme, helbred. (...) Det er ikke vilje til å gjøre noe med dette. Hverken her eller der.», skriver han i varselet.

– Dette handler om kvinner som blir krenket på det groveste og som er ofre for grov kriminalitet. Jeg er mest bekymret for de nye ofrene som vil bli rammet av politiets unnfallenhet, uttalte Bø til VG da varslingssaken første gang ble omtalt i august 2018.

I fem år jobbet Bø ved den prestisjefylte EXIT-gruppen, som jobber med bekjempelse av menneskehandel, menneskesmugling, salg av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet,

Fire måneder etter at Bø leverte varselet, ble han omplassert til en annen avdeling, mot sin vilje. Politimannens advokat, Birthe Eriksen, mener dette var en ren gjengjeldelse fra arbeidsgiverens side.

– I ett år satt jeg i et saksmottak og tok imot anmeldelser og registrerte naskerisaker. Det er en viktig nok jobb, men ikke relevant for meg, sier han.

I september 2019 leverte Bø en stevning mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, der han krever oppreisningserstatning fra arbeidsgiveren.

Flere varslingssaker i Bergenspolitiet De siste årene har Bergenspolitiet hatt flere varslingssaker. Mest kjent er den såkalte Monika-saken fra 2014, da politibetjent Robin Schaefer varslet om manglende etterforskning av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja. En 37 år gammel mann ble senere dømt for drap på 8-åringen. I desember 2014 varslet en HMS-rådgiver om systemsvikt, ukultur og store konflikter i Vest politidistrikt. Han sa senere opp jobben. Høsten 2016 varslet en politimann om manglende etterforskning av alvorlig narkotikakriminalitet i politidistriktet. I april 2017 slo en politietterforsker alarm om manglende etterforskning i en grov voldssak. 9. november 2017 kom enda et varsel. En erfaren politibetjent ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet varslet om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende oppfølging og etterforskning av grove menneskehandelssaker. Vis mer

BLE PLASSERT PÅ SAKSMOTTAK: Politibetjent Espen Bø i Vest politidistrikt mener han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter at han leverte et varsel i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

Bø hevder politiet ikke har gjort noe med de alvorlige sakene han varslet om i 2017.

– Jeg har ikke fått en eneste henvendelse om disse sakene fra overordnet hold i politiet. Jeg har heller ikke vært i et eneste møte der det er snakket om innholdet i varselet. Sakene er aldri blitt realitetsbehandlet.

– Hadde varselet mitt handlet om saker der det var blitt begått overgrep mot norske kvinner, hadde disse sakene blitt håndtert på en helt annen måte. Det er jeg helt sikker på, sier politibetjenten.

Han sier personer han varslet om i 2017, senere er blitt pågrepet for å ha begått alvorlige straffbare handlinger i Norge.

– Dette er folk jeg mener kunne vært stoppet tidligere, men som ikke ble det, sier han.

RETTSMARATON: Advokat Birthe Eriksen har bistått politibetjent Espen Bø etter at han varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt i 2017. Det er satt av tre uker til rettsforhandlingene som starter i Bergen 8. mars. Foto: Hallgeir Vågenes

Fakturaer som VG har fått innsyn i viser at Vest politidistrikt har brukt nesten en million kroner på flere eksterne advokat- og konsulentoppdrag i Bøs sak.

Blant annet ble det gjennomført en såkalt faktaundersøkelse, på oppdrag fra Politidirektoratet. Under arbeidet med denne undersøkelsen foretok det private konsulentselskapet som utførte utredningen, Stamina Census, rundt 40 samtaler med politiansatte.

SAKSØKT: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt er innkalt som vitne når søksmålet fra en av politibetjentene hans skal behandles i Bergen tingrett 8. mars. Foto: Marit Hommedal

I rapporten blir det konkludert med at det ikke har funnet sted gjengjeldelse mot varsleren. Samtidig ble det rettet kritikk mot ledelsen i Vest politidistrikt for blant annet å ikke ha overholdt sin undersøkelsesplikt om påstander om mobbing.

Stamina fikk utbetalt 653.415 kroner for arbeidet.

– Vi har fått en 1300 sider lang rapport som i stor grad handler om varslerens person, men som ikke på noen måte forholder seg til de alvorlige kritikkverdige forholdene det ble varslet om, sa Bøs advokat etter at rapporten ble fremlagt i august 2019.

– Det har vært sjokkerende å oppleve hvor store anstrengelser arbeidsgiveren min har brukt på å lete etter negative ting om meg, samtidig som sakene jeg har slått alarm om ikke er blitt rørt. Politiledelsen har brukt mye ressurser på å prøve å knekke meg, og pulverisere troverdigheten min. Det er et enormt paradoks, sier Espen Bø.

Han mener flere gjerningspersoner kunne vært pågrepet dersom politiet hadde reagert da varselet kom på tampen av 2017.

– Jeg la frem beviser på at kvinner var utsatt for svært grove overgrep. Identiteten til mistenkte gjerningsmenn var kjent. Likevel ble ingenting gjort. Dette er utenlandske kvinner som ikke har noe støtteapparat. De er veldig alene i verden, og de er blir utsatt for de groveste ting, sier Bø til VG.

I dag har Bø en stilling i Vest politidistrikt han trives med, og som ifølge ham selv er relevant for hans bakgrunn og erfaring. Av hensyn til personene han jobber med, vil han ikke vise ansiktet i mediene.

– Nå har jeg en av de kjekkeste jobbene jeg kan ha. Jeg ser frem til å bli ferdig med rettssaken, og gå videre i livet.

Espen Bøs advokat, Birthe Eriksen, sier til VG at dette er en prinsipielt viktig sak som det er krevende for en enkelt varsler å bære frem i rettssystemet.

– Det er på tide at vi får en rettslig prøving av varslerinstituttet og varslervernet i politi- og justissektoren. På dette feltet er det åpenbart behov for både avklaringer og læring, sier hun.

Regjeringsadvokaten skriver i sluttinnlegget til tingretten at omplasseringen av Bø skjedde som følge av langvarige utfordringer knyttet til saksøkers manglende evne og vilje til å ta ledelse, og uheldige påvirkning på arbeidsmiljøet.

VG har lagt Bøs kritikk frem for ledelsen i Vest politidistrikt, og stilt en rekke spørsmål. Politimester Kaare Songstad svarer i en e-post at varslingssaken og varselet om gjengjeldelse er vurdert av tre uavhengige instanser.

– Spesialenheten har etterforsket om Vest politidistrikt har gjort noe straffbart og henla saken som «intet straffbart forhold anses bevist». På oppdrag fra Politidirektoratet vurderte advokatfirmaet Kluge varselet opp mot Arbeidsmiljøloven og konkluderte med at det ikke forelå noen kritikkverdige forhold. Varsel om gjengjeldelse ble vurdert av Stamina Census på oppdrag fra Politidirektoratet. De konkluderte med at varsler ikke var utsatt for gjengjeldelse.

– Flere ledere i politidistriktet, meg selv inkludert, er innkalt som vitner og mange av spørsmålene VG stiller blir sentrale i rettssaken. Det blir derfor feil av oss å kommentere dette nærmere nå, skriver Songstad.

TURBULENT: Bergenspolitiet har de siste årene hatt en rekke varslingssaker. 8. mars møter en politibetjent som varslet om kritikkverdige forhold i 2017 arbeidsgiveren sin i Bergen tingrett Foto: Hallgeir Vågenes

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) skriver i en e-post at POD ikke ønsker å forhåndsprosedere denne saken i mediene, og at de ikke har noen kommentarer knyttet til de konkrete uttalelsene VG har vist til.

– I den aktuelle varslingssaken, mener arbeidsgiver at de interne prosedyrene for håndtering er fulgt. Varselet har medført omfattende undersøkelser på tre ulike og uavhengige hold, skriver Aarum.

Aarum peker som Songstad på at Spesialenheten henla saken som «intet straffbart forhold anses bevist», at advokatfirmaet Kluge konkluderte med at det ikke forelå kritikkverdige forhold og at Stamina Census blant annet konkluderte med at varsleren ikke var utsatt for gjengjeldelse.

– Vi mener saken er belyst på en god og omfattende måte, og synes det er beklagelig at saken havner i rettsapparatet, skriver Aarum.

Stamina vil ikke kommentere kritikken mot den såkalte faktaundersøkelsen.

– Stamina og Stamina Census kan ikke kommentere på enkeltsaker og innhold i enkeltvise kundeforhold, skriver kommunikasjonssjef Maria Øverli Jansson i Stamina Helse i en e-post.