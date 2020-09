SKUTT: 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt av politiet på Bolkesjø i Telemark tirsdag 22. september. Han døde senere av skadene. Foto: Privat

Broren til drepte Tor Henning (39): – Han slet en del, men det endret seg for noen år siden

Ken Roger Dalen (43) forteller om livet til lillebroren Tor Henning, 39-åringen som døde etter å ha blitt skutt av politiet på Bolkesjø i Telemark.

– Pappa ringte meg tirsdag og ga beskjeden: Tor Henning er skutt og drept av politiet. Lensmannen og presten hadde vært hos ham, forteller en dypt preget Ken Roger Dalen til VG.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si.

43-åringen fra Gransherad i Telemark er storebror til 39 år gamle Tor Henning Dalen som døde tirsdag etter å ha blitt skutt av politiet i huset sitt på Bolkesjø i Telemark.

Politiet rykket bevæpnet ut til huset etter å ha blitt varslet om det de beskriver som en trusselsituasjon. En tjenesteperson avfyrte flere skudd, og livet til Tor Henning Dalen sto ikke til å redde.

Detaljene rundt hva som skjedde, og hvorfor det ble avfyrt skudd, er foreløpig ukjent. Spesialenheten etterforsker saken.

BOLKESJØ: Huset på Bolkesjø i Telemark der 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt av politiet og senere samme dag døde av skadene. Foto: Tore Kristiansen / VG

Mistet mor og bror i 2011

De var tre brødre som vokste opp med mor og far på Gransherad i Telemark. Ken Roger forteller varmt om sykkelturer, fisking og fotball på sommeren, men legger ikke skjul på at det har vært vanskelige tider han ikke ønsker å gå nærmere inn på.

I 2011 mistet familien moren etter komplikasjoner med en operasjon. Åtte måneder senere døde også eldstebroren.

– Vi ble alle preget av dette. Tor Henning var i daglig kontakt med mamma og forgudet henne. Han beskyttet henne og tok godt vare på henne. Vi tre brødrene hadde også et kjempegodt forhold. Vi snakket mye sammen og hadde det fint, forteller Ken Roger.

Foto: Tore Kristiansen / VG / Privat

– Bilverkstedet ble redningen

Storebroren forteller at Tor Henning har slitt med psykiske problemer og erkjenner at han flere ganger har vært i trøbbel med loven.

VG har fått innsyn i tre dommer, henholdsvis en volds- og innbruddsdom fra 2010, en tyveridom fra 2012, som han ble frifunnet for, og en voldsdom i 2014.

Bistandsadvokat Tollef Skobba er informert om at VG omtaler disse dommene og ønsker ikke å kommentere noe ytterligere.

I voldsdommen fra 2014 heter det at «tiltalte har slitt med en del psykiske problemer. (...) Han trives imidlertid svært godt på det bilverksted han er utplassert. (...) I forhold til den tidligere personundersøkelse av 21/4-2010 er det vesentlig fremgang å spore.»

– Han slet en del, men det endret seg for noen år siden. Han begynte å ta fagbrev som bilmekaniker, det gjorde ham veldig godt, og han havnet ikke lenger i noe tull, sier Ken Roger.

– Bilverkstedet ble redningen hans på det tidspunktet. Det var som den beste medisinen.

Tor Henning begynte å jobbe ved Lauvstad Bil Notodden i 2012. Etter hvert tok han fagbrev som bilmekaniker.

Daglig leder i Lauvstad Bil Notodden, Tor Erik Skildrud, sier i en uttalelse til lokalavisen Telen at de ønsker ro rundt ansatte og derfor har skjermet alle for media.

– Vi hadde i dag en varm minnestund med de ansatte for refleksjon, ettertanke og omtanke. Tor Henning ble oppfattet som en sympatisk og pliktoppfyllende kollega som spredde glede gjennom de åtte årene vi fikk sammen. Han var et flott tilskudd i bedriften, sier Skildrud.

Daglig leder Tor Erik Skildrud i Lauvstad Bil Notodden, hvor 39 år gamle Tor Henning Dalen jobbet. Foto: Jens Marius Hammer

Tross trivselen på bilverkstedet har Tor Henning likevel slitt med sitt, forteller Ken Roger.

– Det kom en tung periode i den siste tiden. Coronasituasjonen og en permittering fra jobb påvirket ham veldig. Det var nok ingen utløsende faktor, men toppen av isfjellet.

Skutt av politiet

Tirsdag ettermiddag reiste to kolleger av Tor Henning ut til boligen hans etter en telefonsamtale de oppfattet som bekymringsfull.

Skildrud hos Lauvstad Bil Notodden presiserer at de to kollegene som oppsøkte Tor Henning, ikke oppfattet han som truende. De valgte å trekke seg ut av situasjonen og ringte så til 113 – ikke politiet, slik VG tidligere har skrevet – for bistand da de var bekymret for sin kollegas helsetilstand.

Politiet fikk melding om hendelsen, og klokken 15.52 var de på stedet.

Tor Henning ble skutt og erklært død klokken 16.35.

Foreløpig obduksjon viser at døden skyldtes skuddskader.

BOLKESJØ: Spesialenheten etterforsker saken etter at 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: Tore Kristiansen / VG

Siste møte

Ken Roger snakket sist med lillebroren sin for en fire uker siden.

– Han fikk hilse på onkelbarnet sitt for første gang. Vi skravlet og skravlet, det er som å trykke på play på en CD-spiller og vi går rett tilbake til gamle dager. Det endret seg aldri.

Samtidig kunne Ken Roger se at lillebroren ikke hadde det bra, forteller han.

– Han har hatt tunge perioder psykisk tidligere, da har vi pratet sammen og det har gått seg til. Men jeg forsto ikke at det var så alvorlig denne gangen, at han var så langt nede.

