Støre hardt ut mot minnesmerke-utsettelser: - Nok er nok

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke er Norge verdig hvis man etter ti år ikke greier å få på plass et nasjonalt minnesmerke over 22-juli-terrorofrene på Utøya.

– Jeg synes det er greit å si at nok er nok og at det vil være et trist nederlag for vår felles nasjonale handlekraft hvis Norge ti år etter 22.-juli-terroren i 2011, står uten et nasjonalt minnesmerke på Utøyakaia, sier Støre til VG.

Neste år er det ti år siden terrorangrepet på Utøya hvor 69 deltakere på AUFs sommerleir ble drept.

– Et stort nederlag for Norge som nasjon

Forrige uke ble det kjent at Ringerike Tingrett gir naboene medhold i at arbeidene med minnestedet på Utøya-kaia stoppes midlertidig. Bygging av vei og kai kan imidlertid fortsette.

Klagen fra naboene skal behandles i tingretten 30. november. Deres advokat anklager Støre i sitt tilsvar lenger nede i saken, for å forsøke å påvirke domstolene.

Støre erkjenner at han er partisk, men sier at det er nasjonale dimensjoner som går langt utenpå den lokale tvisten.

– Det vil være et stort nederlag for Norge som nasjon, men verst er det for de etterlatte og overlevende, sier Støre om den ni år lange prosessen, som ennå ikke har ført til at de etterlatte og de som overlevde kan få et minnesmerke å samle seg om.

– Rettssaken må gå sin gang, men..

Han sier det er viktig å ha på plass minnesmerket neste år.

– Vi har sett opp gjennom at minnesmerker er viktig, blant annet fordi det gir trygghet og et referansepunkt som gjør det lettere å leve videre med den sorgen og smerten man har med seg hele livet, når du mister barna dine eller noen av dine nærmeste i en slik terroraksjon, sier han og legger til:

– Det vil være vår nasjons verdige og lavmælte uttrykk for solidaritet og støtte, at vi får på plass et minnesmerke på Utøya-kaia.

– Har du ikke forståelse for at naboer er kritiske fordi det vil gi trafikk og stadig vekke vonde minner for dem?

– Det er tatt hensyn ved at man har gått bort fra den første plasseringen av minnesmerket. Statsbygg har gjort en grundig jobb. Heldigvis får de jobbe videre med kaia og tilførselsveien.

– Det er rettssaken som vil avgjøre utfallet?

– Rettssaken må gå sin gang, men nå føler mange av de som ble hardest rammet på Utøya at nok er nok. Mange er med rette sinte og frustrerte. Jeg skjønner dem godt. Mange terrorofre sliter fortsatt, og den seigpiningen de opplever med minnesmerket er som salt i sårene.

– For aldri å glemme

Støre peker både på andre minnesmerker - og dagens unge.

– Et minnesmerke er viktig for å kunne håndtere sorg og savn, og vise at vi husker de vi mistet. Minnesmerket på Ground Zero i New York er et godt eksempel. Men det er også viktig for å lære til nye generasjoner, sånn at noe så grusomt aldri får gjenta seg, sier han.

– Det er allerede et minnested ute på selve Utøya?

– Ja, det er AUFs minnesmerke. Men vi trenger et nasjonalt minnesmerke alle kan besøke, både for å minnes og for aldri å glemme. Vi som folk trenger det.

Minnestedet skal blant annet bestå av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept den 22. juli, 2011.

Anklager Støre for ikke å ha satt seg inn i saken

Advokat Ole Hauge Bendiksen representerer naboene som ikke ønsker minnesmerke.

– Det overrasker meg egentlig ikke at autoritative personer uttaler seg slik som Støre, men jeg synes det er rart at han gjør det, tilsynelatende uten å ha satt seg inn i sakens dokumenter og rettens kjennelse, sier Bendiksen og viser spesielt til helseelementet.

– Det handler om å sette et minnesmerke opp mot risikoen for helseskade. En god del av naboene reddet liv der ute på vannet utenfor Utøya-kaia 22. juli. De ble beskutt og noen er i dag svært traumatiserte. Og da skal de passe seg for traumepåminnere. Problemet er at de ikke kan søke seg bort fra påminnelsene, hvis det bygges et minnested, som hele tiden vil minne dem om traumene de har vært gjennom, sier Bendiksen og legger til:

– For meg fremstår Støres uttalelser å være egnet til å påvirke den dømmende makt. Her burde man anlagt en mer ydmyk tone, og i større grad gitt uttrykk for en anerkjennelse av den maktfordeling som ligger mellom politikerne og den dømmende makt.

