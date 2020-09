VELGERFLUKT: I en ny politisk meningsmåling får Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet en historisk dårlig oppslutning. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Katastrofemåling for Støre og Ap – faller under 20 prosent

Arbeiderpartiet er for første gang i historien under 20-tallet på Opinions målinger. Partiet mister samtidig også velgere til MDG.

Abdirahman Hassan

NTB

Oppdatert nå nettopp

På målingen som er gjennomført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå, faller Arbeiderpartiet fra en oppslutning på 24,6 prosent i august til 19,9 prosent i september, skriver FriFagbevegelse.

Målingen er tatt opp de nærmeste dagene etter dramaet på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Trond Giske trakk seg som fylkesleder-kandidat, etter først å ha blitt enstemmig innstilt. Giske ville ikke stille benkeforslag og sa også nei til gjenvalg på Stortinget. Ingvild Kjerkol ble valgt til ny leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Valgforsker: – Trist

– Dette ser trist ut for Arbeiderpartiet. Det er definitivt en sjokkmåling, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Han mener dramaet i Trøndelag Ap har vært en medvirkende faktor til at partiet nå opplever en dårlig oppslutning.

– Det har vært fravær av positive nyheter om partiet. Ingen fokus på politiske saker som appellerer til velgerne. Her taper også partiet på alle sider av saken. Både de som støtter Giske, de som ville at han ikke skulle bli valgt, og de som ikke bryr seg om saken i det hele tatt, mener Johannes Bergh.

Partisekretær Kjersti Stenseng tror også den siste tidens uro kan ha bidratt til fallet i oppslutningen.

– Dette er en veldig dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi har hatt en tid nå med mye intern uro og vanskelige saker. Det vet vi påvirker velgere og målinger, sier Stenseng til Frifagbevegelse.

Fortsatt rødgrønt flertall

Til tross for Aps tilbakegang på 4,8 prosent fra forrige måling, er det fremdeles et solid rødgrønt flertall på målingen. Ap, Sp og SV må likevel ha med seg enten Rødt eller MDG for å danne flertall.

MDG er målingens store vinner med en oppgang fra 2,9 prosents oppslutning i august til 7,5 prosent nå.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra august i parentes): Høyre 27,0 (-0,7), Ap 19,9 (-4,8), Sp 16,0 (+0,9), Frp 10,3 (+0,4), MDG 7,5 (+2,9), SV 6,9 (+0,8), Rødt 4,4 (+0,1), KrF 3,9 (+0,6) og Venstre 2,5 (-0,6).

Bør være over 30 prosent

I VGs partibarometer for august gikk Arbeiderpartiet fram og fikk hele 25,5 prosent, og ble med landets største parti igjen. Partiet trengte ikke lenger støtte fra Rødt og MDG.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng var den gang fornøyd.

– Vi opplever økt oppslutning både om partiet og om en rødgrønn regjering. Det er vi veldig godt fornøyd med, sa Stenseng til VG.

Nå er tonen imidlertid en annen.

Stenseng har tidligere sagt at Ap bør være over 30 prosent.

Publisert: 09.09.20 kl. 20:28 Oppdatert: 09.09.20 kl. 20:50