Første runde i retten: I februar møtte Cecilie Fjellhøy i Nedre Romerike tingrett. Her sammen med advokat Nils Jørgen Vordahl. Foto: Helge Mikalsen

Tindersvindler-offer tapte mot bankene i Lagmannsretten

I mars ble Cecilie Fjellhøy dømt til å tilbakebetale forbrukslån på omtrent én million kroner. Nå har Eidsivating lagmannsrett forkastet anken hennes.

Nå nettopp

Det var i 2018 at Fjellhøy tok opp ulike forbrukslån for å hjelpe Simon Leviev - mannen hun trodde var kjæresten hennes.

I 2019 ble det rettet et sivilt søksmål mot henne fra fire banker. Hun forteller til VG at hun er skuffet over utfallet i lagmannsretten.

- Jeg har tatt konsekvensene av situasjonen jeg har kommet opp i og gjort meg selv personlig konkurs. Dette betyr at saken heldigvis får en løsning. Jeg har bare ikke skjønt hvorfor bankene har stått så hardt på mot et offer, skriver Fjellhøy til VG i en e-post.

Bankene som har saksøkt Fjellhøy er: Bank Norwegian, Brabank, Instabank og Nordea. Bankene krevde tilbakebetalt totalt 953.000 kroner i forbrukslån, pluss renter.

Sakens kjerne

Det viktigste spørsmålet retten har vurdert er hvorvidt Fjellhøy befant seg i en trusselsituasjon da lånene ble tatt opp. Da kunne låneavtalene vært ugyldige etter en paragraf i avtaleloven.

Fjellhøy forteller at hun var overbevist om at Simon Leviev var i livsfare. Hun tok opp lånene for å redde ham. I realiteten var han en bedrager.

Trodd på trusler

I likhet med Tingretten mener Lagmanssretten det er sannsynliggjort at Fjellhøy har blitt utsatt for et alvorlig og profesjonelt iscenesatt bedrageri av Leviev og hans medhjelpere. I dommen står det:

«Lagmannsretten har ikke grunnlag for å betvile Fjellhøys forklaring om at hun, subjektivt, opplevde at det var en trusselsituasjon. Lagmannsretten finner likevel at Fjellhøy hadde reelle og naturlige handlingsalternativer før hun inngikk låneavtalene».

Her sitter Simon Leviev i retten i Tel Aviv. Foto: Tore Kristiansen

Dømt for svindel

Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, ble i fjor dømt for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel.

Men Leviev er ikke dømt for å ha lurt Fjellhøy til å ta opp forbrukslån. Han er heller ikke dømt for noen andre forhold i Europa, selv om flere personer har anmeldt ham. Leviev har selv avvist å ha svindlet noen.

Publisert: 15.09.20 kl. 21:04