KAN BLI FORSKJELLER: Helsedirektør Bjørn Guldvog tar til orde for at noen regioner i Norge kan åpne før andre, slik at ikke hele landet må vente på noen få regioner som har smitteutbrudd. Foto: Mattis Sandblad

Vil åpne deler av Norge raskere enn andre

Åpningen for breddeidrett og større arrangementer har blitt utsatt. Men fremfor å vente på at hele landet har lav nok smitte, kan det bli aktuelt å bare åpne deler av landet.

Nå nettopp

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det kan bli en gulrot for områder med høy smitte: Bidra til å få ned smitten, så kan belønningen være gjenåpning med resten av landet.

Samtidig som Norge nå sliter med flere større utbrudd, som i Oslo og Bergen, er smittespredningen i store deler av landet lav. Fremfor å vente på at hele landet skal få lav smitte, kan enkelte regioner bli holdt igjen når Norge åpnes opp.

To gjenåpninger som er blitt utsatt, er breddeidrett for voksne og større arrangementer.

Kan holde igjen områder med høy smitte

– Et stort tema er hvordan vi gjenåpner i tiden fremover. For vi ønsker jo nå å åpne opp mer, forutsatt at vi lykkes med å holde smitten nede. Og da vil det være et spørsmål om man skal ha en mer regionalisert tilnærming på den gjenåpningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Det blir nok en samordnet gjenåpning, men så er det noen områder som på grunn av høy smitte ikke kan åpne like raskt, påpeker han.

Saken fortsetter etter videoen.

Dette vurderer regjeringen å åpne:

Breddeidrett: Regjeringen har sagt at de vil åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år, når smittesituasjonen tilsier det.

Større arrangement: Regjeringen har varslet en ny vurdering av muligheten for arrangement på opptil 600 personer, fordelt på kohorter med 200 personer hver.

Skjenkestopp. Helseminister Bent Høie påpeker at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt også kan bli kuttet. Så kommunene lokalt heller kan bestemme dette selv.

– Her kan vi se på lettelser og heller tenke at vi tar lokale innstramninger etterpå, sier helsedirektøren til VG.

les også Rajas løfte til breddeidretten: – Dere står først i køen

– Kan virke som en gulrot

Helsedirektoratet og FHI har rådet regjeringen til å holde på maksgrensen på 200 på arrangementer, men at det kan være flere kohorter på 200 som er i avstand fra hverandre.

På en fotballstadion kunne det for eksempel da vært 200 tilskuere på én tribune, med minst én meter mellom hver av dem, og 200 på en annen tribune.

– Det vil det være mulig å gjøre i områder med veldig lite smitte raskere enn der det er høyere smitte. Derfor kan det kanskje virke som en gulrot for de områdene med litt høyere smittetall, for å komme til den gevinsten at vi kan åpne opp mer, sier Guldvog til VG.

Sjekk hvor mange kommuner som har stigende smittetrend nå:

Publisert: 23.09.20 kl. 07:15

Mer om Coronaviruset