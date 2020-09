LA SEG FLAT: Konsernsjef Daniel Skjeldam beklaget til hele Norge under pressekonferansen torsdag. Foto: Gabriel Skålevik, VG

Rapport: Dette gikk galt hos Hurtigruten

Den eksterne granskingsrapporten er krystallklar. MS «Roald Amundsen» skulle aldri lagt fra kai.

For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag ble det lagt frem en 50-sider lang granskingsrapport om hva som gikk galt hos Hurtigruten da det brøt ut smitte om bord MS «Roald Amundsen».

Rapporten er utarbeidet av Advokatfirmaet Wiersholm sammen med DNV GL, og det var granskingsleder Jan Fougner som torsdag la frem de viktigste funnene i rapporten.

les også Intern gransking: Uklart hvem som var ansvarlig lege på skipet

Rapporten tar for seg tiden før den første ekspedisjonsseilasen den 17. juli og fram til skipet la til kai i Tromsø etter det andre seilasen 31. juli.

De skulle aldri seilt, er konklusjonen fra granskerne.

29 passasjerer og 42 ansatte testet positivt for coronavirus etter de to ekspedisjons-cruisene med MS «Roald Amundsen», og flere titalls norske kommuner har vært nødt til å håndtere syke innbyggere fra skipet.

Dette er hovedpunktene i rapporten: Karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19- testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Vis mer

De var ikke klare

Til tross for iherdige forsøk på å forberede en gjenopptagelse av aktivitet, var ikke Hurtigruten klare, slår granskingsrapporten fast.

– Det er ikke én person som har gjort feil og er ansvarlig, her er det mange som har gjort en feil og hele organisasjonen må ta det innover seg, sa Fougner under pressekonferansen torsdag.

les også Sjømannsforbundet: – Tabbekvoten til Skjeldam er brukt opp

Konsekvensene av nedstengningen av samfunnet betydde at mange ansatte var permittert. Det at oppstarten skjedde på sommeren betydde også at mange sentrale personer var på ferie.

– Poenget er at de var slitne og det var for dårlig tid. Hurtigrutens risikostyring av covid-19 var ikke tilstrekkelig, mener granskingslederen.

KRITIKK: Granskingsrapporten på 50 sider ble presentert av granskingsleder Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm. Foto: Terje Pedersen / NTB

Karantenereglene ble feiltolket

Hverken jurister eller personer med helsefaglig personell var involvert i arbeidet med å tolke og forstå regelverket for karantene for mannskap fra røde land, skriver granskerne i rapporten.

Under pressekonferansen uttalte Fougner at det var en person med kokkeutdanning som var ansvarlig for tolkningen av karanteneregelverket.

– Karanteneregelverket ble feilpraktisert og det er en alvorlig feil. Det var tidspress, sa Fougner.

les også Stordalen etter knusende Hurtigruten-dom: – Unnskyld til hele Norge

Allerede i mars begynte Hurtigruten arbeidet med vurderinger av innreisekarantene, ifølge rapporten.

Der kommer det fram at selskapet fikk innsyn i en e-post fra Helsedirektoratet datert 21. mars som omhandlet mannskap om bord fiskefartøy. I det brevet skal det ha stått at mannskap kan gjennomføre karantene om bord i fiskefartøyet, så lenge nærkontakt med andre kan unngås.

Dette mener granskerne var blant noe av det Hurtigruten lente seg på som gjorde at selskapets utenlandske mannskap gjennomførte karantenetid om bord i skipet, mens de utførte arbeidsoppgavene sine.

Planene var for kompliserte

I forbindelse med forberedelsene til nye seilaser jobbet Hurtigruten med risikovurderinger – internt, med eksterne aktører og i dialog med myndighetene.

For å kunne legge til på Svalbard krevde Sysselmannen at det måtte foreligge smittevernplaner som måtte godkjennes.

Den detaljerte smittevernplanen for Svalbard inneholdt blant annet forskjellige tiltak for ulike områder og aktiviteter på skipene, som skulle sikre avstand og gode hygieneforhold.

I rapporten står det også at det skulle utpekes en smittevernansvarlig for hvert skift, som sammen med kapteinen skulle ha det overordnede ansvaret for risikovurdering og rutiner.

les også Ble syk på Hurtigruten-seilas – døde senere av covid-19

«Granskerne har ikke mottatt informasjon som tilsier at det faktisk ble utpekt smittevernansvarlige i tråd med dette».

Under pressekonferansen sa Fougner at planene var på 210 sider.

– Tiltakene var ikke godt nok kjent blant de ansatte, og de hadde ikke øvd, sa Fougner.

VAR IKKE FORBEREDT: Hurtigruten var ikke godt nok forberedt da MS «Roald Amundsen» seilte fra Tromsø 17. juli. Foto: Ingun A. Mæhlum

Legene var uenige

Et av funnene i rapporten er at en filippinsk lege ville coronateste mannskapet om bord på den første Hurtigruten-seilasen den 21. juli, der det senere ble påvist smitte av viruset.

– Når det gjelder tiltak for å håndtere smittespredning underveis er det en viktig observasjon at det medisinske opplegget ikke fungerte. Man har fattet om mistanke på begge seilasene, men ikke gjennomført testing, sa Fougner.

I rapporten kommer det også frem at det er uklart hvem som faktisk var ansvarlig lege på skipet.

Under seilasene ble flere mannskap tatt ut av arbeid på grunn av sykdom. Fougner fortalte at den filippinske legen ba om at flere av de ble testet, men ble ikke hørt av sine norske kolleger.

– Den filippinske legen, som i utgangspunktet var god og kunne jobben sin, har opplevd seg underordnet de norske legene og ikke har hatt mot til å gjennomføre de testene han mener har vært nødvendig, sa Fougner under pressekonferansen torsdag.

les også Flere smittede om bord på Hurtigruten i februar og mars

Dårlig krisehåndtering

Da utbruddet om bord ble kjent 31. juli ble det begått en rekke feil, ifølge rapporten.

– Mange i Hurtigruten var involvert i arbeidet med varsling, og det oppsto en blanding av pressemelding, intern informasjon og det som skulle til gjester. Rutinene som var etablert for å håndtere slike hendelser var ikke gode nok.

Fougner var klar på at man famlet, og brøt spillereglene som gjaldt.

– Manglene i beredskapssituasjonen kom veldig til syne denne dagen. De involverte hadde ikke klar oppfatning om hva man skulle gjøre. Resultatene var forsinket varsling av passasjerene, og varslingen funket ikke.

Videre kritiserer rapporten at mannskapet om bord fikk gå fritt rundt den fredagen, til tross for at det var påvist smitte.

– Det er vanskelig å forstå, sa Fougner.

Tidslinjen 31. juli 10.50: Skipsledelsen informeres om positivt prøveresultat om bord Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» 11.00: Skipsledelsen beslutter å stenge ned skipet. Sentrale personer i ledelsen blir varslet. 11.58: Hendelsen blir registrert i det interne systemet «Crisis manager» 12.13: Det loggføres i «Crisis manager» at to besetningsmedlemmer hadde testet positivt på covid-19. Det arbeides med å hente ut passasjerlister. Kundesenteret får ansvar for å sende ut tekstmelding. 12.49: Styret i Hurtigruten Group AS informeres. Allmøter på skipet. Mannskapet kunne bevege seg fritt i timene etter melding om smitte. 14.00: Det opprettes gruppe på «Microsoft Teams» 14.30: Møte i beredskapsgruppen. FHI og kommunelegen i Tromsø kommuniserer muntlig med Hurtigruten om viktigheten av å informere. Vis mer

Varslet i feil rekkefølge

Når det blir påvist smitte blant mannskapet på MS «Roald Amundsen» den 31. juli valgte Hurtigruten å prioritere å varsle passasjerene som skulle om bord med neste seilas, før de varslet de som hadde kommet fra skipet med coronasmitte.

Det var feil prioritering, slår Fougner fast.

– Først klokken 16 kommer første forsøk på å sende beskjed til passasjerene som har vært om bord. På grunn av systemsvikt går ikke det, og det tar omtrent 12 timer før alle passasjerer mottar beskjed om at det er påvist smitte om bord. Det sier seg selv at det er helt «disaster», sier Fougner.

I tiden etter skipet la til kai, rakk passasjerer å ta fly, buss og båt. De rakk også å innlosjere seg på hoteller i Tromsø, noe bransjen har reagert kraftig på.

Publisert: 18.09.20 kl. 05:45

Les også