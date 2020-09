forrige









fullskjerm neste AKTORATET: Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo.

Forsvarer mener åstedsbefaring styrker Bertheussens forklaring

RØA (VG) Etter tiltalte Laila Bertheussens eget ønske ble det fredag gjennomført åstedsbefaring hjemme hos henne og samboeren Tor Mikkel Wara.

Nå nettopp

– Vi føler at hele tiltaltes forklaring er styrket. Både i forhold til hennes gjøremål – der det er registrert aktivitet på apper og så videre – hva hun har observert og de følelsene hun har hatt, sier en av Bertheussens forsvarere, Bernt Heiberg, etter at befaringen er over.

Klokken ti fredag formiddag startet partene i saken der Laila Bertheussen er tiltalt en åstedsbefaring i eneboligen på Røa vest i Oslo.

les også Tor Mikkel Wara om pågripelsen av samboeren: – Kom som et sjokk

– Ordinær gjennomgang

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har angrepet demokratiet gjennom trusselbrev, bilbrann og tagging. Hun nekter straffskyld for samtlige forhold.

Åstedsbefaringen var et ønske fra Bertheussens forsvarere, og den var over etter knappe to timer.

– Det var bare en helt ordinær gjennomgang av huset som forsvarer hadde bedt om. Så får vi se hvilken betydning det får, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til VG etter at befaringen var avsluttet.

– Det var greit å ha sett åstedene og ha gjort seg kjent med stedet, men bortsett fra det så er det ikke så mye å si om det, legger han til.

Han sier at Wara blant annet forklarte hvor han hadde gått da han våknet natt til 6. desember 2018, da bilen og husveggen var blitt tagget.

– Wara viste hvor han hadde gått da han våknet om natten, vi fikk påvist hvor dette teateret hadde stått og filmet og hvor hun hevdet at hun kan ha sett spor. Det var ikke noe mer dramatisk enn som så, sier Ranke.

Ranke sier at Bertheussen deltok i den delen av befaring som foregikk innendørs. Utendørs kunne man både se og høre at det var Wara som ledet an.

les også Laila Bertheussen om trusselbrev: – Jeg ble skjelven

Avstander og vinkler

Det var Bertheussens forsvarer som ønsket å gjennomføre en åstedsbefaring:

– For vår del var det viktig at retten skulle få et ordentlig inntrykk av hvordan dette huset er. Det er et stort hus med mange rom og det er sentralt i denne saken, både avstander, vinkler og hva man ser fra forskjellige vinkler, sier Bertheussens forsvarer Bernt Heiberg.

– Selv om retten tidligere har sett bilder så gir en tilstedeværelse på eiendommen en helt annen forståelse for hvordan ting er, sier Heiberg.

På grunn av coronapandemien hadde retten besluttet at bare en mindre antall personer kunne være med på befaringen. Pressen fikk ikke anledning til å være med inn, men et lydopptak fra befaring blir fredag ettermiddag spilt av i Oslo tingrett.

Publisert: 18.09.20 kl. 14:24

Mer om Krim Oslo tingrett