Byrådsleder i Bergen: – For tidlig å si om vi har slått ned utbruddet

BERGEN (VG) Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer holder pusten sammen med resten av kriseledelsen, mens de venter på stabilt lavere smittetall de neste dagene. På privaten har han kjent på et voldsomt ansvar.

Bergen kommune er hardt rammet av smitteutbrudd, og har de siste dagene ligget på 32 nye smittetilfeller i snitt. Aller mest smitte har det vært blant unge voksne. Som følge av dette har kommunen innført strenge tiltak frem til tirsdag for å hanskes med smitten.

Torsdag ble det meldt om 13 nye smittetilfeller, og i dag ligger tallet på 12 nye tilfeller. Nå håper byrådsleder Roger Valhammer at tallene fortsetter å synke.

– Det er for tidlig å si om vi har slått ned utbruddet, men vi håper at det er den nedadgående trenden vi nå har begynt på, og at vi begynner å se effekten av tiltakene.

Håper tiltakene kan oppheves

På pressekonferansen forrige lørdag understreket byrådslederen alvoret i situasjonen.

– Smittesituasjonen er alvorlig. Coronaviruset er dødelig. Vi frykter flere dødsfall, sa Valhammer.

Fredag ble det rapportert om et nytt coronadødsfall i Bergen, melder Bergens Tidende. Totalt er 32 personer døde av coronaviruset i kommunen, ifølge VGs oversikt.

Kriseledelsen vil nå følge med på smittetallene gjennom helgen, og ta en vurdering mandag på om de strenge tiltakene skal videreføres.

– Vi er i et maraton, ikke en sprint. Men den har noen innlagte sprinter innimellom, og her befinner vi i Bergen oss nå. Vi håper de mest inngripende tiltakene kan oppheves tirsdag.

Valhammer peker spesielt på konsekvensene for næringslivet i kommunen.

– Det er en bekymring jeg har hatt lenge, som har forsterket seg de siste dagene.

Her er smitteverntiltakene i Bergen: Det er forbudt med private arrangement med mer enn 10 personer. Før har grensen vært 20.

Offentlige arrangementer kan ikke samle mer enn maksimalt 50, der det nasjonalt er anbefalt inntil 200.

Bruk av munnbind anbefales på buss, tog og bybanen i byen. Barene og restauranter må føre lister over besøkende.

Det strammes inn igjen for besøk på sykehjem og sykehus.

Alle bedrifter og institusjoner bes innføre hjemmekontor de neste ti dagene.

Tiltakene som ble innført skulle i første omgang vare til 18. september, ble ble forlenget til 22. september. Vis mer

Byrådslederen sa i forrige uke at flere smittede ikke hadde overholdt karanteplikten sin, men sier nå at han opplever en helt annen velvilje fra innbyggerne.

– Det er alltid noen unntak, men jeg opplever at det er et annet alvor og en vilje til å være med på krafttaket vi har invitert til her.

Valhammer forteller at de strenge tiltakene ikke er noe han ønsker å legge på bergenserne.

– Men når vi gjør det, er det viktig at folk skjønner hvorfor. Det opplever jeg at vi har vært tydelige på, og at dette er midlertidig. Tiltakstretthet er et problem, og disse tiltakene er svært inngripende i folks liv.

– Et voldsomt ansvar

Som ansvarlig for å styre Norges nest største by gjennom en kriseledelse, har det blitt en intens periode for Valhammer.

– Dagen starter av og til om natten med en treåring, før jeg leverer i barnehagen og går på jobb. Første møte med kriseledelsen er klokken 9, så går det slag i slag til kvelden. Jeg prøver å få til en times tid hjemme med datteren min før hun legger seg. Men med kriseledelse er det jobbing 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Byrådslederen sier til VG at han har kjent på ansvaret han sitter med.

– Det er et voldsomt ansvar, og det er mye alvor i det ansvaret, for det er mye konsekvenser i de beslutningene vi fatter. Samtidig er det givende å få gjøre så godt man kan for at Bergen skal lykkes. Det er ikke vanskelig å sove lite og jobbe mye i en sånn krise.

Han opplever å ha dyktige folk rundt seg i kriseledelsen, og at de er godt rigget for en god håndtering.

– Jeg kjenner på en veldig ro om at vi har det beste utgangspunktet for å ta gode beslutninger. Men til syvende og sist er det jeg som må lande dem. Så må andre vurdere om vi har lykkes.

– Var dere godt nok forberedt på et nytt utbrudd?

– Jeg mener vi var ganske godt forberedt. Vi hadde en del bemanning klar, men at vi skulle bli truffet så hardt, er det alltid vanskelig å være forberedt på. Det tar litt tid å bygge opp, og det er vanskelig å ha bemanning klar til de høyeste toppene.

Byrådslederen mener at skuldrene var vel lave i sommer.

– Spesielt i august tror jeg mange steder i landet, inkludert i Bergen, at folk ikke var så flinke til å følge rådene. Men som sagt opplever jeg at det har endret seg nå. Folk her har kastet seg rundt og gjort en utrolig jobb, så vi skal i hvert fall være godt rigget til fortsettelsen.

Smittevernkontoret i Bergen sier til VG at de er på etterskudd, og jobber på høygir for å spore smitten og ta igjen etterslepet. Ansatte forteller at de er utslitt, og trygler om å få enda flere som kan bidra i det omfattende arbeidet.

Valhammer skriver i en e-post til VG i saken at det alltid vil oppstå krevende situasjoner når en krise setter inn.

– Derfor har jeg hele tiden vært klar på at vi stiller alle ressurser til disposisjon for å slå ned smitteutbruddet vi står i nå, og for å håndtere coronapandemien.

Han skriver videre at de med en gang økte kapasiteten med ekstra bemanning da de fikk beskjed om at det var etterslep på smittesporingen.

– Og vi innførte på rekordtid et nytt smitteoppsporingsprogram for å gjøre smitteoppsporingen raskere. Så er jeg glad for at de ressursene som nå er satt inn, i tillegg til en strålende innsats fra våre ansatte, gjør at vi allerede i dag er tilnærmet ajour på etterslepet i smitteoppsporingsarbeidet.

