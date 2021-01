TØFT SKOLEÅR: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby besøkte klasse 2B med lærer Figen Demirci på Ellingsrudåsen skole i Oslo under skolestarten på det krevende skoleåret 2020/21 i høst. Til høyre: rektor Thomas Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Lærere utslitt av corona-skolen – halvparten har vurdert ny jobb

Lærere opplever seg overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemi-skolen. 53 prosent av dem har enten søkt seg bort – eller vurderer jobb utenfor skolen.

Publisert: Nå nettopp

Resultatene går frem av en stor undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet. Forbundet organiserer 180.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere.

I svarene fra 1202 lærere går det frem at hele 85 prosent har jobbet mye mer (50 prosent) – eller mer (35 prosent) enn vanlig i månedene etter skolestengningen den 12. mars i fjor – og frem til sommerferien.

Etter sommerferien fortsatte merarbeidet, men da svarte en del færre lærere (13 prosent) at de jobbet «mye mer» enn vanlig. Samtidig svarte hele 49 prosent av lærerne at de jobbet «noe mer» enn vanlig.

SLITEN: Berit Kjeldsberg (59) har vært lærer i over 30 år. Nå jobber hun på Tromsdalen videregående skole, hvor hun underviser de fleste elevene sine digitalt - mens noen få er til stede på skolen. Foto: Privat

– Veldig sliten

Lærer-veteran Berit Kjeldsberg (59) i Tromsø sier rett ut at hun er en av mange som er virkelig sliten av alt merarbeidet. Hun ser en tretthet over lengre tid.

– Ja, jeg er veldig sliten. I forrige uke skulle jeg sende ut en oppgave til elevene. Men jeg var nok litt ukonsentrert, det gikk for fort. Jeg måtte bare beklage at oppgaven inneholdt feil, sier Kjeldsberg da VG ber henne illustrere hvordan overarbeid kan gi seg utslag.

MASSETESTING: Elever på Tromsdalen videregående skole ble testet for Covix-19 etter et utbrudd ved skolen i november. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Mange lærere opplever pandemien som en belastning for læringsarbeidet. Noen føler avmakt, at de ikke strekker til, og at de ikke blir kompensert for den store merbelastningen de er påført.

Mer enn halvparten av lærerne svarer at de i løpet av de to siste årene har søkt jobb (11 prosent) eller vurderer å sende inn jobbsøknad (42 prosent) til stillinger utenfor skolen.

– Mange har sluttet allerede. Både jeg og mange med meg ser at vi blir hengende etter lønnsmessig. Vi skulle liksom få det store lønnsoppgjøret i fjor. Slik ble det ikke. Samtidig ser vi at ledere og andre yrkesgrupper får rause tillegg, konstaterer Berit Kjeldsberg.

Hun er klar på at lærere burde fått overtidsbetalt for merarbeidet i corona-månedene. Selv er hun tilgjengelig for elevene fra tidlig morgen til sen kveld. Ringer en elev henne klokken 21.30 en kveld, så tar hun telefonen og svarer eleven.

92 prosent av lærerne i barneskolen og videregående – og 96 prosent av kollegene deres i ungdomsskolen svarer at de ikke har fått overtidsbetalt i det hele tatt. Samtidig svarer 82 prosent av de spurte lærerne at de heller ikke kunne avspasere timene de jobbet ekstra mellom skolestengningen og sommerferien 2020. Dette gjaldt spesielt i månedene før sommerferien.

Fra i høst har det bedret seg. 25 prosent svarer da at de får overtidsbetalt i stor grad, mens ytterligere 14 prosent svarer «i noen grad». Til sammen er det fortsatt nesten tre av ti (29 prosent) som svarer at dette skjer i liten eller ingen grad.

LÆRER BERITS SKOLE: Idrettshallen ved Tromsdalen videregående skole ble brukt som arena for testing av elever under et utbrudd i november. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Kjeldsberg kjenner ikke til noen som har fått overtidsbetalt for merarbeid og belastning ved å jobbbe i coronaskolen.

– Vi er ikke vant til å føre overtidslister og kreve ekstrabetalt. Men dette burde våre ledere og skoleeier skjønt og gjort noe med, mener veteran-læreren.

Nylig ble det presentert nye fakta fra Folkehelseinstituttet som viser at grunnskolelærere og -assistenter særlig i Oslo-området, har høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet.

– På trange skoler som her på Tromsdalen videregående, sliter vi med å opprettholde avstand. Nå er det bare to klasser på hvert trinn som er på skolen. De fem-seks andre klassene på trinnet, er hjemme. Det er ikke lett å undervise 30 elever via Teams, sier lærer Berit Kjeldsberg.

I Respons-undersøkelsen går det også frem at seks av ti lærere oppgir at det er arbeid med konkrete, fysiske smitteverntiltak på skolen som er årsak til merarbeidet. I tillegg oppgir halvparten av lærerne at kontaktlærer-jobben er blitt mer arbeidskrevende. 45 prosent oppgir at «vikariater for syke kolleger» er en del av merarbeidet.

Andre årsaker til merarbeid er også oppfølging av elever med hjemmeundervisning og endret undervisningsopplegg til digital undervisning.

Læreren på Tromsdalen videregående skole tror mange ikke er klar over hvor stort undervisningstap elevene lider ved at lærerne må «dele» seg.

– Det gir ikke noen fullverdig undervisning å skulle undervise både via videolink og de elevene som er til stede på skolen. Som lærer får du ikke fulgt opp elever like tett på PC-en som ansikt til ansikt med diskusjoner og tilbakemeldinger.

– Er lærerne sutrete i den ekstraordinære situasjonen som coronaskolen er i?

– Jeg har også hørt at vi sutrer. Men det vi gjør, er å si i fra. Jeg er så møkka lei av vi lærere må forstå og skjønne at vi blir nedprioritert. Selvsagt er det verre å være arbeidsledig og permittert. Men vi lærere blir ikke hørt som yrkesgruppe. Vi tar støyten, for det må jo ikke gå ut over elevene, sier Kjeldsberg.

IKKE FORNØYD: Kunnskapsminister Guri Melby (V) synes det er uholdbart at så mange lærere ikke får betalt for mye av ekstraarbeidet de utfører i coronaskolen. Her er hun avbildet på nye Deichmanske bibliotek i Oslo. Foto: Berit Roald, NTB

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er slett ikke fornøyd med tilbakemeldingene fra lærerne i Respons-undersøkelsen.

– Det er ganske uholdbart. Hvis så mange lærere ikke får kompensert for sitt ekstraordinære merarbeid, så holder ikke det. Jeg er litt overrasket, for alle kommuner og fylkeskommuner har fått klare beskjeder om at situasjonen med coronaskole vil vare i enda flere måneder – rundt halvannet år til sammen. Da går det ikke at de mange milliardene som er bevilget til kommuner og fylkeskommuner, ikke blir brukt på blant annet overtid og vikarer, sier Melby til VG.

I alt 8,6 milliarder kroner er avsatt til kommuner og fylkeskommuner til ekstraordinære coronautgifter i 2021. Helse, skole og barnehager er prioritert som mål for bruken av disse midlene, ifølge Melby.

– Trenger de lærerne vi har

Hun nyanserer bildet ved å si at noen skoleeiere er bedre på å sette pris på lærernes ekstrainnsats enn andre.

– Men ikke alle følger opp, sier hun.

– Lærer Berit Kjeldsberg er «møkka lei av lærerne skal forstå at de blir nedprioritert.» Hva sier du til henne?

– Alle må få betalt for den jobben de gjør. Det er vi nødt til å sørge for. Lærerne har en arbeidstidsavtale som skiller seg fra andre yrkesgrupper. Men vi må ta for gitt at de også får kompensert for merarbeid grunnet pandemi-situasjonen, svarer Melby.

– Hvordan ser du som kunnskapsminister på at 53 prosent av alle lærere har søkt- eller vurdert å søke jobber utenfor skolen?

– Det må vi ta på alvor. Vi trenger alle de dyktige lærerne vi har. Jeg vil ta dette opp med lærernes organisasjoner, svarer Melby.