STATUS: Noe av det mest spennende mot slutten av denne uken, blir å se om de strengere tiltakene som ble innført 3. januar vil drive smittetallene nedover. Her testes nye hurtigtester ut ved Aker sykehus. Foto: Fredrik Hagen / NTB

VGs corona-nyhetsbrev: Dette er ukens talltrender

Det har vært 49 dødsfall på institusjon siden julaften. Bli med en tur bak tallene.

Denne uken kan vi starte med:

Hva er egentlig smittesituasjonen?

Vel, det ser ikke så bra ut. Grafene over nye registrert smittede hver dag, indikerer at vi er oppe på en ny og tredje smittetopp:

Det ble testet få i romjulen, veldig mange i forrige uke og at tallene inkluderer folk testet på grensen. Samtidig er det mange utbrudd akkurat nå.

Hvis du klikker på «ukentlig» på smittegrafen over vil du se at det aldri har blitt registrert så mange smittede på én uke som det ble i uke 1.

Selv om Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse viser at folk har færre nærkontakter etter de strengere tiltakene, har det ennå ikke gitt store utslag på tallene.

Situasjonen er veldig usikker, tallene varierer mye fra dag til dag, og det er så langt vanskelig å slå fast at det er en nedgang på vei.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa både tirsdag og onsdag at vi nå kan se tegn til en utflating. Det fordi antall nye smittede hadde vært lavere i noen dager. Men onsdag og torsdag steg det igjen. Heller ikke i Oslo er det en tydelig nedgang i smitten.

Andelen positive prøver har dog gått noe ned:

Når blir det bedre?

Hvis de nasjonale tiltakene fra 3. januar har hatt effekt, burde vi begynne å se det snart. Mot slutten av uken vil vi forhåpentligvis se om veksten stopper opp eller flater ut. Merk at selv om vaksineringen har startet, tar det nok lang tid før vi ser det på smittetallene. Det er tross alt de yngre aldersgruppene som har vært driverne av smitten i Norge.

Ukens graf:

En av de grafene jeg synes det er mest spennende å følge med på i vinter, er nettopp hvilke aldersgrupper som er på smittetoppen.

Andelen smittet per 100.000 innbyggere i aldersgruppen 20–29 år har aldri før vært høyere. Men også smittepresset for dem over 90 år er høyt, sammenlignet med tidligere:

Slik leser du grafen : Jo mørkere farge, jo flere er smittet per 100.000 innbygger i denne aldersgruppen. Det har i flere land i Europa vært en trend at smitten som har startet blant de unge, har spredt seg utover.

Og hvorfor er den grafen spennende?

Jo fordi når smitten øker blant de eldre, blir flere alvorlig syke, sykehusene rammes av flere innleggelser og dødstallene stiger.

Og det har vært en markant stigning i coronarelaterte dødsfall siden i høst.

Siden julaften har 49 coronasmittede beboere på institusjon i Norge dødd, de fleste av dem på sykehjem, viser vår kartlegging.

I tillegg kommer to beboere som døde på sykehus. Denne uken og forrige uke er ifølge kartleggingen de verste ukene for dødsfall siden april.

Ukens lysglimt:

Tirsdag fikk vi vite at vaksinen til Universitet i Oxford og AstraZeneca – som Norge har bestilt masse doser av – kan bli godkjent 29. januar. Denne uken blir også Moderna-vaksinen blitt tatt i bruk i Norge. Det er også verdt å merke seg at, sammenlignet med store deler av Europa, er smitten i Norge relativt lav.

Hvor ligger spenningen fremover?

Vi er spent på om mutasjonen fra Storbritannia vil få fotfeste her. For hverdagen vår fremover, vil det også være avgjørende hva regjeringen gjør når de skal vurdere de nasjonale tiltakene på nytt i helgen. I tillegg blir det spennende å følge vaksineringen i kommunene. Regjeringen og FHI har så langt ikke villet endre strategi, til at områder med høy smitte prioriteres først.