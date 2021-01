ORDFØRER: Jonas Andersen Sayed er ordfører i Sokndal sør i Rogaland, der Sogndalstrand (t.h.) er et kysttettsted av nasjonal verneverdi. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/Sven Arne Buggeland

Båtsfjord sa nei til de første vaksinene: − Helt uforståelig

Ordføreren i Sokndal begriper ikke at Båtsfjord takket nei til det første glasset med vaksiner: – Det er da ikke meningsløst å begynne å vaksinere de mest sårbare i kommunen, sier Jonas Andersen Sayed (KrF).

Båtsfjord i Øst-Finnmark ville ikke ta imot ett hetteglass med vaksiner i uke én. Ordfører Ronald Wærnes mener at fem doser ikke monner og vil heller at folkerike områder med høy smitte får vaksinene først.

– Vi var ikke helt klare, og uansett ville ikke fem doser hatt noen betydning. Da gikk de til noen andre, sier Senterparti-ordføreren i fiskerikommunen lengst i nord.

Han får ikke mye gehør i andre små utkantkommuner.

– Helt uforståelig

– Det er i mitt hode en helt uforståelig uttalelse, sier ordfører i Sokndal Jonas Andersen Sayed.

Kommunen med 3000 innbyggere sør i Rogaland fikk ti doser i årets første uke.

– Jeg forstår at det høres lite ut, men det var nok til å vaksinere nesten en tredjedel av beboerne på sykehjemmet, sier 23-åringen som er landets yngste ordfører.

FØRSTE DOSE: Da Jostein Løining (80) fikk første vaksinedosen i Sokndal og lokalavisen Dalane Tidende dekket begivenheten, knipset ordføreren dette bildet. Foto: Ordføreren

Han opplyser at Sokndal kommune har hatt merkostnader på minst to millioner kroner til ekstra nattevakter og seksjonering, på å beskytte de 30–40 sykehjemsbeboerne.

– Skrekken er å få smitte inn på sykehjemmet. For hver dose som er satt, senker pulsen seg hos meg som ordfører. Det er da ikke meningsløst å vaksinere kommunens aller mest sårbare, sier Jonas Andersen Sayed.

Kom ut av intet

Han viser til at det tar en måned fra første dosen er satt til vaksinen får full virkning.

– Begrunnelsen for også å vaksinere i små kommuner, er rasjonell. Starter vi ikke vaksineringen med det samme, risikerer vi plutselig å få et større utbrudd, for så å komme på etterskudd, sier Sayed.

Sokndal hadde en smitteklynge før jul.

– Det kom ut av intet fra ett døgn til det neste – en smittet med ukjent smittevei og masse nærkontakter. Vi var nær ved å måtte stenge ned en hel barnehage, sier ordføreren.

Vaksineleveransene som har kommet til Norge har hittil blitt fordelt likt mellom alle Norges 356 kommuner, basert på andel eldre. Det selv om noen kommuner knapt har smitte, mens andre sliter med store utbrudd.

73 kommune får fem doser, altså ett hetteglass, i uken. 68 kommuner får ti doser og 43 kommuner får 15 i uken.

MINST: Marte Eide Klovning er ordfører i landets minste kommune, Utsira i Rogaland. Foto: Hallgeir Vågenes

Begge på sykehjemmet vaksinert

Ordføreren i landets minst kommune er enig med Sayed.

– Vi har allerede fått vaksinert alle på vårt sykehjem, sier Marte Eide Klovning på Utsira.

Kommunen i havgapet vest for Haugesund har 200 innbyggere. To av dem er innlagt på sykehjemmet.

– Sentralt er det gjort en vurdering av hvilken fordeling som har best effekt, Vi er glad for dosene vi får. Det er viktig å vaksinere dem som er i risikogruppen, også hos oss, sier Utsira-ordføreren.

Øykommunen har ikke hatt smittetilfeller. Klovning synes likevel ikke det er riktig at Oslo og Viken prioriteres når vaksinene skal fordeles, slik Båtsfjord-ordføreren mener, selv om smittetallene er høyest der.

– Folk reiser inn og ut av kommuner over hele landet. Plutselig kan det komme stort utbrudd her også. Ett tilfelle kan fort spre seg, påpeker Marte Eide Klovning.

– VI kan også få oppblomstring

Ordføreren i Rollag ser absolutt Båtsfjord-ordførerens poeng med å prioritere områder med høyeste smitte.

– Men heldigvis er det ikke opp til meg å avgjøre. Jeg er glad vi ikke blir nedprioritert, for vi har også innbyggere som er risikoutsatt, sier Viel Jaren Heitmann i Numedal-kommunen nord for Kongsberg.

Rollag med 1400 innbyggere har torsdag fått vaksinert 11 av sine 12 sykehjemsbeboere.

– Det er godt å være i gang. Erfaringen fra nabokommunen Sigdal, som i går oppdaget 14 smittetilfeller innen hjemmetjenesten, viser at det ikke skal så mye til før vi kan få en oppblomstring, sier Heitmann.

– Tar imot alt vi kan få

Ordføreren i Etnedal i Valdres mener det er flott at vaksinene blir fordelt utover landet:

– Vi har jo lokale utbrudd også i områder der det jevnt over er lite smittetrykk. Så vi vil gjerne ha de hetteglassene vi kan få, sier Linda Mæhlum Robøle i Valdres-kommunen med 1300 innbyggere.

Etnedal har så langt gitt første vaksinedosen til 12 av sine mest risikoutsatte innbyggere.

– Vi skulle gjerne vaksinert alle over natten, men det kan vi ikke. Jeg har stor forståelse for at regjeringen legger opp til et lite beredskapslager, slik at andre dosen er tilgjengelig hvis distribusjonen skulle bli forsinket.

Ordfører på Bokn Osmund Våga ser fornuftige argumenter på begge sider.

– Jeg tror ikke vi ordførere skal legge oss opp i dette, myndigheter og helsepersonell får avgjøre. Vi er glad for å ha fått doser og har begynt vaksineringen, sier ordføreren i øykommunen i Rogaland.

– Riktig å beskytte likt

Båtsfjord takket forresten ja til andre forsyningen og er i gang med vaksinering fra og med denne uken.

Helseminister Bent Høie (H) står fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommuner:

–Ut fra det vi vet om denne vaksinens virkning, er det riktig å beskytte nettopp de sykeste eldre likt over hele landet.

