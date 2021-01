forrige















fullskjerm neste SØKER: Lørdag søkes det i bygningsmassene i rasområdet for å finne overlevende.

Én ny person er bekreftet omkommet

Ny person er bekreftet omkommet, sier politiet på en pressekonferanse lørdag ettermiddag. Nå er to personer bekreftet omkommet – ingen av dem er identifisert ennå.

Publisert: Nå nettopp

Politiet har vært inne i skredområdet til fots i dag. I 14-tiden lørdag ettermiddag bekrefter politiet at enda en person er bekreftet omkommet.

Det betyr at det er to personer som er bekreftet omkommet til nå. Ingen av dem er identifisert ennå, sier Roy Alkvist, innsatsleder i politiet.

– Det er gjort funn av en omkommet person. Detaljer om personen kan jeg ikke si noe om, sier innsatsleder Roy Alkvist.

Funnet er gjort i underkant av 100 meter inn i rasområdet.

– Det er gjort funn ut ifra de sannsynlighetsberegningene som vi gjorde i natt, og i forhold til hvor søket er satt inn i dag, sier Alkvist.

Dette er den andre omkomne personen som er funnet etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune onsdag.

Han forteller at funnet ble gjort etter markering av hundeekvipasje, og at de har hatt bistand fra brannvesenet for å hente personen ut.

– Vi jobber intensivt videre med eventuelle markeringer som blir gjort, og vi har fortsatt håp om å finne overlevende, sier Alkvist.

RASET: Husene som er i farger har forsvunnet i raset. Husene som er i gråtoner står fortsatt. Det gule feltet viser hvor raset gikk. Foto: Kenneth Lauveng

Åtte personer er fremdeles savnet etter jordskredet som gikk i Gjerdrum onsdag. Den første omkomne ble funnet og transportert ut av rasområdet i går.

Politiet fikk melding om skredet klokken 03.59 natt til onsdag 30.12. Siden har det pågått en omfattende redningsaksjon ved rasområdet på Ask i Gjerdrum kommune.

Et stort antall redningsmannskaper har deltatt i søket etter personer, men situasjonen i området er utfordrende. Det innebærer fremdeles stor fare å ta seg inn i rasområdet, hvor grunnforholdene fremdeles regnes som ustabile.

Redningsmannskapet har tatt i bruk blant annet helikoptre, varmesøkende kamera droner og hundeekvipasjer i søket etter overlevende. Det også brukt matter i plastmateriale for å ta seg inn i området.

Saken oppdateres.