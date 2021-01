FØRST NED: Lars Markengbakken var første redningsmann ned til dem som hadde blitt utsatt for skredet i Gjerdrum. Han og skvadron 330 evakuerte blant annet en familie på fire. Foto: Privat / Marius Kaniewski / Forsvaret

Redningsmannen Lars (48) og skvadron 330 reddet 13 mennesker fra jordskredet

Jan Tore Bariås var en av dem som ble evakuert fra det store krateret: – De gjorde en helt strålende jobb.

Publisert: Nå nettopp

Redningsmann Lars Markengbakken husker at innmeldingen fra Hovedredningssentralen var omtrent slik:

«Flere hus og boligblokker er i ferd med å rase ut i jordskred på Gjerdrum. Folk hopper ut av vinduer i andre etasje og fra balkonger.»







Markengbakken og kollegaene hans fikk med andre ord vite lite om hva som ventet dem.

De pakket med seg ekstra utstyr i form av bårer og redningsmateriell.

Få minutter senere lettet Sea King helikopteret fra Luftforsvarets base Rygge, og 330 skvadron. Om bord er to flygere, en maskinist, en lege, en navigatør og en redningsmann.

Skvadron 330 330 skvadron er en del av Luftforsvaret og landets eldste flyskvadron. Skvadronen ble opprinnelig opprettet under andre verdenskrig på Island i 1941, men har vært nedlagt og gjenopprettet flere ganger før den ble ordentlig reetablert i 1973. Siden den gang har skvadronens hovedoppgave vært å gjennomføre søk- og redningsoppdrag ved hjelp av Sea King redningshelikoptre, til støtte for sivilsamfunnet.

Kilde: Luftforsvaret Vis mer

På grunn av vanskelige flyforhold, tok det omkring 30 minutter før de kom frem. Kort tid etterpå skal Markengbakken, ifølge Oppland Arbeiderblad, bli den første av redningspersonene som heises ned til overlevende i jordskredet.

PÅ PLASS 30 MINUTTER ETTER INNMELDINGEN KOM: Rett etter at Markengbakken og skvadron 330 ankom Gjerdrum, begynte evakueringen av mennesker som var blitt rammet av skredet. Foto: Fredrik Hagen

Kretset rundt et voldsomt krater

Markengbakken sier til VG at han synes det er vanskelig å forklare hva han tenkte da 330 skvadronen, som har som hovedoppgave å gjennomføre søk- og redningsoppdrag ved hjelp av redningshelikoptre, ankom Gjerdrum og helikopteret kretset rundt skredområdet.

Politi, brann og ambulanse sto klare. Politihelikopteret var også på plass. Det var blålys overalt.

– I en sånn situasjon blir vi veldig fokusert på å løse oppgaven vi har foran oss. Vi går inn i en faglig boble der vi prøver å forberede oss opp mot det vi tenker at vi kan møte.

– Vi vil gjøre ting forsvarlig. Der og da rekker vi ikke å reflektere over hvor stort og vanskelig det som skjer, er.

En ting som likevel har brent seg fast hos redningsmannen, er krateret som jordskredet etterlot seg.

Skvadronens helikopter beveget seg inn i det. Etter kort tid fikk de øye på en familie på tre.

les også Slik var de første dramatiske timene: – Ble reddet mange liv

Markengbakken fikk i oppgave å evakuere dem.

– Vi så raskt at det var behov for hjelp. Det som er bra med vårt helikopter, er at vi har en heis som vi kan evakuere folk med. Vi fikk hentet opp to voksne og ett barn, forklarer han.

Fikk god hjelp av politihelikopteret

Redningsmannen forteller at samarbeid med politiet var avgjørende i det videre arbeidet.

– Vi fikk god hjelp av politihelikopteret som sto høyt og søkte etter tegn til liv. De dirigerte oss slik at vi fortløpende kunne heise opp flere, sier han.

PÅ TRYGG GRUNN: Jan-Tore Bariås (60) ble rammet av skredet og ble reddet av skvadron 330 før han ble plassert på Olavsgaard hotell. Foto: Gisle Oddstad

Etter at den ovennevnte familien var reddet, ble Jan Tore Bariås, som VG tidligere har snakket med, og en eldre mann evakuert.

– De «sto i gjørma», midt i skredet, sier redningsmannen.

Den eldre mannen, som hadde et kutt i hodet, ble hentet opp først.

les også Slik jobber de i skredområdet

Bariås sier til VG at han er imponert over Markengbakken og skvadronens innsats:

– Jeg fortalte han at det var den fineste flyturen jeg noen gang har hatt. De gjorde en helt strålende jobb.

Han legger til:

– Jeg synes i grunn at alle etatene har vært utrolig flinke.

SAMARBEIDET TETT: Markengbakken sier til VG at skvadron 330 og politihelikopteret samarbeidet godt da de evakuerte personer etter skredet. Foto: Jørgen Braastad

Reddet 13 mennesker

I løpet av halvannen time reddet skvadronen 13 mennesker fra skredet. Syv i første omgang, deretter seks da de fløy ut igjen.

Etter at Markengbakken har fått «landet» og sovet ut etter det krevende oppdraget, har han i større grad reflektert over det som har skjedd.

– Tankene har begynt å vandre litt. Dette er en stor, stor tragedie. Jeg tenker på dem som har mistet sine nærmeste. I tillegg berører skredet et stort lokalsamfunn. Det er snakk om mange mennesker som aldri får flyttet tilbake til huset sitt, sier han.

les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Han utdyper:

– Jeg må også si at jeg er rørt over hvordan lokalsamfunnet nå mobiliserer og stiller opp.

Syv personer er funnet omkommet etter skredet, tre personer er fortsatt savnet. I tillegg er ti personer skadet, minst én av dem alvorlig.

SYV DØDE FUNNET SÅ LANGT: Søndag kveld ble det syvende offeret etter kvikkleirraset på Ask i Gjerdrum båret ut over forsvarets brolegger. Foto: Helge Mikalsen

– Imponert over alle som har hjulpet til

Markengbakken har vært redningsmann ved 330 skvadron, som er landets eldste flyskvadron, i 26 år.

Han sier at oppdraget i Gjerdrum, hvis man ser på hvor mange som har vært involvert i innsatsarbeidet, er den største aksjonen han har vært med på.

– Jeg er imponert over alle som har hjulpet til. Til tross for den ekstreme tragedien, har samarbeidet mellom etatene sørget for at vi sparte mye tid i en presset situasjon, avslutter han.