Født Fri melder oppbud: − Vi ble presset til konkurs

Styret i Født Fri har meldt oppbud. Grunnlaget for videre drift ble borte da Født Fri mistet statsstøtten i høst: – Vi er blitt presset til konkurs, sier Shabana Rehman (44) til VG.

Stiftelsen Født Fri har siden 2017 satt sosial kontroll og æreskultur blant minoritetsungdommer på dagsorden.

21. september sprang bomben: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) holdt tilbake statsstøtten for andre halvår 2020.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, har IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn forklart.

Født Fri har klaget til Kunnskapsdepartementet, for å få ut tre millioner kroner i statsstøtte. Men før klagen var behandlet, valgte stiftelsens eget styre å avvikle driften. Konkurs er åpnet ved Oslo byfogdembete.

Daglig leder Shabana Rehman og to andre ansatte mister jobben.

Dette er Født Fri Stiftelsen Født Fri, som har fått 15 millioner kroner i statsstøtte siden 2017, ledes av samfunnsdebattanten og aktivisten Shabana Rehman (44). Født Fri ønsker å bidra til dialog mellom skole og foreldre om oppdragelse, hjelpe ungdom til å foreta selvstendige valg og veilede om offentlige tjenester. Hovedprosjektet siden 2018 har vært «Veier ut av negativ sosial kontroll». Født Fri har gjennomført en rekke arrangementer der unge aktivister har delt scene med fagpersoner fra hjelpeapparatet. Samlet antall tilhørere i året har vært 1000–1500. Stiftelsen har markert seg under Kvinnedagen, Pride-paraden og Arendalsuka, deltatt i debatter og samarbeidet med organisasjoner som Sanitetskvinnene og Redd Barna. Vis mer

– Vi er presset opp i denne situasjonen. Det er en urett som har skjedd, en forvaltningsskandale, sier Rehman.

– Vingeklippet før dom

Hun er svært kritisk til at statsstøtten ble stoppen før granskingen av stiftelsens økonomi ifølge henne var over. Født Fri har avvist alle anklager i rapportene fra Ernst & Young og mener at de inneholder «beviselige feil».

– De vingeklippet Født Fri før dommen falt, sier Rehman.

Ifølge regjeringen og en revisorrapport fra EY skal stiftelsen ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring.

Etter en ny gjennomgang av regnskapsdokumentasjon fastholdt IMDi 2. november at Født Fri har hatt for dårlig økonomistyring og at bevilgede midler ikke skulle utbetales.

Klagen til Kunnskapsdepartementet har fått saksbehandler og saksnummer, men Rehman vet ikke hvor lang tid behandlingen vil ta.

– Denne treneringen er også en av grunnene til at styret tok ansvar, sammenholdt med at det ikke lenger er penger til å fortsette driften.

– Men har du håp om at klagen skal føre frem?

– Jeg forventer at systemet fungerer og at rettferdighet skjer Hvis ikke, har vi en jobb å gjøre. Alt som har skjedd hittil, er en dyp urett og ganske uforståelig. I dag vet jeg at vi har vært utsatt for en av de styggeste kampanjene i norsk historie sier Rehman.

Hun opplyser at styret forsøkte å skaffe finansiering slik at arbeidet kunne fortsette til klagen var behandlet, men ikke lyktes.

– Presset av IMDi

– Hvem mener du har presset dere til konkurs?

– Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

SA STOPP: Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Foto: Beate Willumsen

– Hva vil du si til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn?

– Jeg synes det er fullstendig uansvarlig behandling av et av de viktigste integreringsprosjektene i Norge.

– Har du snakket med henne direkte?

– Nei. Styreleder har forsøkt å komme i kontakt, uten å få svar, sier Rehman.

IMDi vil ikke kommentere konkursen

Rieber-Mohn vil ikke kommentere Rehmans utsagn.

– Vi registrerer at Født Fri har meldt oppbud, men ser det ikke som vår rolle å kommentere konkursbehandlingen, skriver kommunikasjonsdirektør i IMDi Katja Heradstveit til VG.

Hun legger til at saksbehandlingen knyttet til tilskuddsmidler for 2020 er avsluttet for IMDis del og viser til at saksgang og beslutningsgrunnlag er åpent tilgjengelig på direktoratets nettsider.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn har tidligere påpekt at det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet:

– Derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte, bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, fremholdt Rieber-Mohn.

– Samfunnsoppdraget på is

Shabana Rehman sier konsekvensene av konkursen er svært alvorlige, ut over at tre ansatte mister jobben:

– Vårt felt er menneskerettigheter og ytringsfrihet i det flerkulturelle Norge. Vi var i gang med å jobbe med flere sårbare grupper. Nå er prosjekter stoppet og samfunnsoppdraget lagt på is.

Rehman sier at mye skade er skjedd for kampen som Født Fri fører.

– Den tillit som minoriteter hadde til den norske stat, blir svekket når frigjøringsprosjektet deres er blitt kvalt på denne måten.

SLÅR TILBAKE: Shabana Rehman trener kickboksing med Shahid Rasool på Mortensrud. Foto: Helge Mikalsen

Hun sier at siste ord ikke er sagt fra henne.

– Jeg skal fortsette å ta pennen fatt. Jeg vil bruke min kreativitet og kompetanse og styrke til å arbeide for menneskerettigheter og kjempe mot negativ sosial kontroll i det flerkulturelle Norge, som for meg ikke lenger bare omhandler minoritetsmiljøer.

– Fortsetter i hjertene våre

Rehman sier hun har fått enormt med støtte.

– Men det som skjedde denne høsten, var også et fryktelig stygt omdømmeangrep mot meg. Jeg vil fortsette med mine prosjekter. Beskjeden til alle som forsøkte å iscenesette karakterdrapet mot meg, er at det klarte de ikke.

Hun sier at hun også forbereder en klage til Sivilombudsmannen.

– Denne kampanjen mot Født Fri og meg personlig er meget alvorlig. Vi ser en systemsvikt overfor Født Fri og frivillige organisasjoner som Norge ikke kan la passere.

– Er det endelig over for Født Fri?

– Organisasjonsformen som ble administrert av IMDi, er muligens blitt kvalt, Men å være født fri er ustoppelig og ikke avhengig av statsstøtte, Prosjektet fortsetter i hjertene våre, sier Shabana Rehman.