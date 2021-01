Foto: Kristian Almås

Trebarnsmor (45) døde etter trafikkulykke - politiet frigir navn

En 45 år gammel kvinne omkom etter en trafikkulykke i Stordal fredag. Nå frigir politiet navnet på kvinnen.

Politiet opplyste lørdag om at en kvinne var omkommet etter en møteulykke i Stordal i Fjord kommune fredag.

Mandag opplyser politiet om at det var 45 år gamle Ragnhild Kristin Løen Frøysa fra Geiranger som omkom i ulykken.

Kvinnens tre barn var alle i bilen da ulykken skjedde.

– En trist dag for kommunen

Ordføreren i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad, forteller at kommunen er sterkt berørt.

– Det er først og fremst de pårørende vi tenker på nå. Det psykososiale teamet er satt i gang, og vi gjør så godt vi kan for å stille opp for familien.

– Stranda er en liten kommune der alle kjenner alle. Dette er en trist dag både for Geiranger og Stranda, sier han.

Tryggestad forteller at Frøysa var en sentral kvinne i lokalmiljøet.

– Hun var sentral i næringslivet, drev sin egen bedrift og har virkelig vært en sterk og tydelig røst i lokalsamfunnet, sier han.

– Hun kommer til å bli savnet av alle i bygda og kommunen.

Barna skadd i ulykken

Politiet meldte om ulykken klokka på Twitter klokken 15.41 fredag ettermiddag. Ulykken, som ifølge Sunnmørsposten var en møteulykke med to involverte biler, skjedde på fylkesvei 640, Stordalsvegen. Én person satt i den ene bilen og fire i den andre.

– Veien var stengt i mange timer etterpå. Statens vegvesens ulykkesgruppe var på stedet, og vi gjorde etterforskning etterpå med krimtekniske undersøkelser og avhør av vitner, sier politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Han var selv på jobb da politiet ble varslet om ulykken, men kan ikke si noe om hvordan ulykken skjedde.

Kvinnens tre barn, som også var i bilen, er skadet. To av dem, et 14 og et 16 år gammelt barn er lettere skadd og er innlagt ved Ålesund sykehus, opplyser politiet.

Et barn på syv år er alvorlig skadet, men klinisk stabil, skriver politiet i pressemeldingen. Vedkommende ligger på St. Olavs hospital.