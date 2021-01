Trebarnsmor (45) døde etter trafikkulykke

En 45 år gammel kvinne omkom etter en trafikkulykke i Stordal fredag. Alle tre barna var i bilen da ulykken skjedde.

Politiet i Møre og Romsdal melder at kvinnen er omkommet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Ulykken skjedde fredag, og kvinnen døde lørdag av skadene.







Politiet meldte om ulykken klokka på Twitter klokken 15.41 fredag ettermiddag. Ulykken, som ifølge Sunnmørsposten var en møteulykke med to involverte biler, skjedde på fylkesvei 640, Stordalsvegen. Én person satt i den ene bilen og fire i den andre.

– Veien var stengt i mange timer etterpå. Statens vegvesens ulykkesgruppe var på stedet, og vi gjorde etterforskning etterpå med krimtekniske undersøkelser og avhør av vitner, sier politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Han var selv på jobb da ulykken skjedde, men kan ikke si noe om hvordan ulykken skjedd.

Kvinnens tre barn, som også var i bilen, er skadet. To av dem, et 14 og et 16 år gammelt barn er lettere skadd og er innlagt ved Ålesund sykehus, opplyser politiet.

Et barn på syv år er alvorlig skadet, men klinisk stabil, skriver politiet i pressemeldingen. Vedkommende ligger på St. Olavs hospital.

