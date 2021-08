I TYKT OG TYNT: Vidar og Elin Kleppe var gift i 29 år. Vidar beskriver kona som hans store kjærlighet. Foto: Nicolai Prebensen / Tetlie

Mistet kona til kreft: − Hun var min store kjærlighet

Tidligere stortingspolitiker Vidar Kleppe sin kone Elin fikk påvist kreft i februar. Søndag kveld sovnet hun stille inn.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Elin Kleppe ble bare 54 år gammel. Ektemannen Vidar Kleppe holdt henne i hånden mens hun sovnet stille inn i hjemmet deres i Kristiansand.

– Det var veldig godt å sitte sammen med henne. Jeg er heldig som fikk være der da hun gikk bort, sier Kleppe.

Hun fikk påvist diagnosen for ett halvt år siden. Det kom som et stort sjokk.

– Hun var i sin beste alder. Det var en stor overraskelse at kreften hadde spredt seg så fort, sier Kleppe.

Den tidligere Frp-nestlederen beskriver kona som vakker, kjærlig og hans største støttespiller. De var gift i 29 år og har tre barn sammen.

– Jeg vet ikke hvordan andre ektepar har det, men vi hadde det helt fantastisk. Hun var min store kjærlighet. Vi har stått sammen i tykt og tynt i over 30 år, sier Kleppe.

DRØMMEKVINNEN: Elin Kleppe ble bare 54 år gammel. Hun tapte kampen mot kreften søndag kveld. Foto: Privat

De siste ukene har Vidar gjort alt for at Elin skulle ha det så fint som mulig.

– Jeg ønsket ikke at hun skulle være på sykehjem. De siste ukene har vært tøffe, men jeg er glad for at jeg har fått være sammen med henne. Kreft er en brutal sykdom, sier han.

Elin skal bisettes i Voie kirke, som ligger like nedenfor familiens hjem.

– Det er veldig fint å kunne være nær henne, sier Kleppe.

Han er veldig takknemlig for støtten han har fått den siste tiden.

– Det er fint at folk bryr seg. Størst av alt er kjærligheten.

Fra 2002 til 2012 var Kleppe leder av det kontroversielle partiet Demokratene. I dag representerer han partiet på fylkestinget i Agder og er også førstekandidat til Stortinget.