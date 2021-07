«JEG GÅR INNE»: Det er foreldre som har reagert på at skolen sendte ut et dokument fylt med regler. Foto: Skjermdump / Utdanningsdirektoratet

Førsteklassinger fikk 46 regler før skolestart: − Helt feil fokus

I sommer fikk foreldre ved Glommasvingen skole i Innlandet tilsendt en liste med 46 regler førsteklassingene skal følge fra første skoledag.

– Det er veldig skuffende at skolen har valgt å sende ut en regelbok, i stedet for å fokusere på at den første skoledagen er noe spennende og morsomt – en dag de fleste av oss husker resten av livet, sier Jøran Ilseng til VG.

Han er forelder til en 5-åring som til høsten begynner ved Glommasvingen skole i Skarnes i Innlandet fylke. I sommer har foreldrene fått tilsendt et digitalt brev om første skoledag, som flere foreldre har gått ut og reagert på i lokalavisen Glåmdalen.

I dokumentet sto det listet opp 46 regler 5-åringene skulle følge.

– Innholdet i brevet har helt feil fokus. Det første barnet møter er et «regel-regime», når det heller burde bygget opp under spenningen barna har når de skal begynne på skolen, sier Ilseng til lokalavisen.

Ilseng utdyper til VG at dette er deres tredje barn som begynner på skolen, og at de til vanlig er svært fornøyde med skolen og lærere. Han hadde dermed forventet mer.

Her er de 46 reglene Etter friminutt lager man rekke sammen med lærer. Hold plassen din i rekka Vent til læreren sier du skal gå Jeg går stille inn til plassen min Alle har med innesko Jeg passer på meg selv og mine egne ting Jeg snakker hyggelig til andre Jeg hilser pent Jeg henger opp klærne mine og setter skoene på plass Jeg lar naturens ting ligge ute Kle av deg og gå stille inn i klasserommet Venter på tur Hjelp andre som trenger det Jeg bruker innestemme Jeg holder armer og bein for meg selv Jeg hører på beskjeder Jeg spør en voksen før jeg henter noe fra skapene Jeg lar andres ting være i fred Jeg rydder opp etter meg Jeg behandler leker og utstyr pent Jeg gir beskjed når jeg går ut Jeg går inne Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe Holder armer og bein for meg selv Lytter til andre Jeg tar ansvar for mitt eget arbeid og lar andre være i fred Jeg går stille inn og setter meg på plassen min Jeg lar tavlene være i fred Du skal lære å lese og skrive Viktig å være en god venn Jeg bruker hviskestemme når jeg hjelper andre eller trenger hjelp Jeg hjelper andre Jeg spør før jeg låner noe På skolen har man med matpakke Jeg parkerer sykkelen i sykkelskuret. Den brukes ikke i skoletiden Jeg lar andres lek være i fred Jeg følger beskjeder fra voksne Jeg følger reglene i leken Jeg følger stoppregelen Jeg oppholder meg innenfor skolens grenser Jeg hjelper andre Jeg sier ifra til en voksen når jeg ser at noen ikke har det så bra Jeg går raskt tilbake til klasserommet etter friminutt Jeg rydder tilbake lånte leker og utstyr Jeg lar andre få delta i leken Jeg spør de som står alene om de vil leke Jeg sier et tydelig JA til de som vil være med i leken Vis mer

– Hvis man som voksen hadde blitt møtt på samme vis, så tror jeg ikke man hadde følt seg særlig velkommen, sier Ilseng.

Rektor: – Virkelig ikke vår intensjon

Rektor ved Glommasvingen skole, Therese Peeters, sier at informasjonsskrivet som ble sendt ut til elvene inneholdt mye viktig informasjon skolestart.

Det var informasjon om skolehverdagen, skolens samarbeidspartnere, om skoleskyss med mer.

– Som et vedlegg til dette informasjonsskrivet var det et skriv der vi hadde tatt bilder av ulike arenaer på skolen vår. Klasserommet til elevene, garderoben deres, inngangspartiet de skal gå inn og ut av. Under bildene har vi skrevet ned noen gode vaner vi ønsker at elevene skal tilegne seg, sier Peeters.

– Jeg kan forstå at noen kan oppfatte dette som mange regler, men det var virkelig ikke vår intensjon. Det må jeg få beklage. Vi ønsker at alle skal ha det bra hos oss og at alle skal trives, så disse vanene er kun en del av det å sikre et godt skolemiljø for alle elever ved skolen, sier Peeters.