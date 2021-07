FRAVÆRENDE OPPGJØR I SAMFUNNSDEBATTEN: Mohammed Atta, styremedlem i «Stiftelsen 10. august», mener vi må tørre å snakke om bakgrunnen for terrorangrepene som har rammet Norge de siste ti årene. Foto: Andrea Gjestvang

Terroren som rammet Norge: − Vi lever fortsatt i frykt

Det er snart ti år siden angrepene på Utøya og regjeringskvartalet, og to år siden angrepsforsøket på Al-Noor-moskeen. – Det har vært en tøff tid for medlemmene av moskeen, sier tidligere styremedlem.

Av Oda Elise Svelstad

Solen står lavt på himmelen denne tirsdagsmorgenen, men den er akkurat høyt nok oppe til å kaste solskinn på Al-Noor-moskeen i Skui i Bærum.

Klokken har så vidt bikket åtte.

Selv om det er tidlig på morgenen er det allerede folkeliv, både innenfor og utenfor den hvite moskeen i Skui.

Parkeringsplassen er snart fylt opp, og menn ikledd hvite og beige kjortler står i kø foran inngangen til moskeen.

De gjør seg klare til dagens første bønn.

For tirsdag starter nemlig Id-al-Adha. Muslimenes store festhøytid.

Men for medlemmene i moskeen er høytiden også preget av frykt og redsel for at det som skjedde for snart to år siden, skal skje igjen.

– Etter angrepet har frykten vært stor, og det er mange som har vegret seg for å komme tilbake. Vi lever fortsatt i frykt og engstelse for et nytt angrep. Det preger oss, sier Atta Mohammed som nå er styremedlem i «Stiftelsen 10. august».

– Det har vært en tøff tid for medlemmene av moskeen, legger han til.

Sikkerhetsnivået speiler det han sier. Rundt moskeen står bevæpnet politi i beredskap i tilfelle noe uforutsett skulle skje.

SAMMEN MOT EKSTREMISME: Mohammed Atta, styremedlem i «Stiftelsen 10. august», og Ap-politiker Åsmund Aukrust foran Al-Noor-moskeen. Foto: Andrea Gjestvang

Utenfor moskeen står tidligere styremedlem i Al-Noor moskeen Atta Mohammed, sammen med Ap-politikerne Mani Hussaini og Åsmund Aukrust.

Det er snart ti år siden terroren på Utøya og regjeringskvartalet.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg manet til «mer demokrati og mer åpenhet».

– Jeg tenker at nå som vi markerer tiårsdagen for terroren på Utøya, bør vi også lytte til andre stemmer som har opplevd terror, sier Åsmund Aukrust, tidligere nestleder i AUF og Utøya-overlevende.

HOLDER VAKT: Politiet er i beredskap utenfor Al-Noor-moskeen i Skui i Bærum. Foto: Andrea Gjestvang

10. august er det to år siden terrorangrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Phillip Manshaus ble overmannet av tre menn.

Den ene av dem klarte med muskelkraft å holde Manshaus nede til politiet kom. Senere den dagen fant politiet adoptivsøsteren hans drept.

– Etter 22. juli lovet vi hverandre: «Aldri mer 22. juli». Det løftet holdt ikke Norge. Det skjedde igjen. Det skjedde her i Al Noor-moskeen. Det var bare flaks og et stort heltemot som gjorde at vi ikke fikk et massedrap av muslimer, sier Aukrust med alvor i stemmen.

Manglende oppgjør

Tirsdag står Ap-politikerne og Atta Mohammed derfor sammen i solidaritet for å vise støtte til dem som har blitt berørt av terroren.

Åsmund Aukrust og Mani Hussaini er begge sentrale personer i AUF og Arbeiderpartiet. Aukrust var nestleder i AUF mellom 2010 og 2014, mens Hussaini var leder de fire påfølgende årene fram til 2018.

Begge kjemper om en plass på Stortinget ved høstens valg.

For dem er det viktig å formidle til Mohammed og norske muslimer at de står sammen i kampen mot hat, rasisme og ekstremisme. En kamp de mener er viktigere enn noensinne på grunn av manglende oppgjør med tankegodset bak angrepene.

VIL FORTSETTE Å KJEMPE MOT HAT OG RASISME: Tidligere styremedlem i Al-Noor moskeen, Atta Mohammed, sammen med Ap-politikerne Mani Hussaini og Åsmund Aukrust. Foto: Andrea Gjestvang

– Vi har på langt nær gjort nok som samfunn. Det har vært en berøringsangst rundt det å snakke om 22. juli. Det er mer rasisme enn for 10 år siden, og det er helt utrolig å tenke på, mener Aukrust.

Han synes det var veldig fint med rosetogene, og slagordene om mer demokrati og mer åpenhet i etterkant av 22. juli, men ifølge han snakket man ikke nok om bakgrunnen for terrorangrepene.

Atta er enig, og tilføyer:

– Man har ikke adressert ideologien som lå bak, og resultatet har vært omvendt av det man ønsket. Angrepet på Al-Noor er en direkte konsekvens av det hatet som dyrkes mot muslimer.

– Og vi ser av nettforum, hvor ekkokamrene har eksplodert, at mange av ytringene langt overgår det som ligger innenfor lovverket, forteller han.

– Vi har fortsatt mye uoppgjort, legger Hussaini til.

VIL FOREBYGGE: Tidligere styremedlem i Al-Noor moskeen, Atta Mohammed, og Ap-politikerne Mani Hussaini og Åsmund Aukrust tror løsningen er å snakke sammen. Foto: Andrea Gjestvang

Hussaini understreker videre at man ikke kan slå seg til ro med at det juridiske oppgjøret er tatt, for så å være ferdig med det.

– Dette er en konstant kamp mot ekstreme tanker og hatsideologi, som vi dessverre ser vokser i samfunnet vårt. Etter 22. juli trodde jeg at vi hadde innsett konsekvensene av fascisme og nazisme, nemlig uskyldige ofre.

– Dessverre ser vi mer enn noen gang hvor utbredt disse ideologiene er.

Mani Hussaini har den siste uken sett flere stemmer som har ytret at Norge er ferdig med 22. Juli-oppgjøret. Han mener dette er historieløst.

Atta Mohammed sier seg enig.

– Man kan si at oppgjøret har blitt tatt i rettssalen. Men vi kan ikke fjerne sykdommen ved å kun ta gjerningsmannen. Sykdommen er der fortsatt, og den sprer seg, legger Atta Mohammed til.

IKKE FORNØYD: – Vi har fortsatt mye uoppgjort etter 22. juli, sier tidligere AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Andrea Gjestvang

– Det å snakke sammen er løsningen

Mohammed legger videre vekt på at hvis vi skal slå tilbake og vinne kampen mot høyreekstreme krefter må samfunnet stå sammen.

– Egentlig hele Norge. Det å møtes, og snakke sammen og ta opp ting som er vanskelig, det tror vi er løsningen for å kunne forebygge, sier han.

– Vi mener at dette ikke kun er et ansvar for majoriteten, men også et ansvar for minoriteten. Vi ønsker at Moskeen skal være åpen og inkluderende – et sted der majoritet og minoritet kan møtes, og snakke sammen.

Nå som vi nærmer oss markeringen av 22. juli håper Mani Hussaini på at vi kan ta en selvransakelse på spørsmål om vi har holdt løftet vårt om å aldri glemme.

– Aldri glemme betyr ikke bare at man ikke skal glemme det som skjedde på Utøya, men at man heller ikke skal glemme det som forårsaket angrepet.