Luftambulansen på vei til ulykkesstedet lørdag ettermiddag. Foto: Audun Solberg, VG

Politiet frigir navnet til avdøde i båtulykken i Agder

Generalsekretæren i Norges motorsportforbund beskriver et miljø i sorg – og utøvere som gjorde alt de kunne for å hjelpe da ulykken inntraff. Det var Ole Mathias Fossan (46) som døde.

Av Pernille Solheim

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det har vært et veldig tungt døgn både for motorsporten og båtsporten. Det har vært tøffe stunder og det er mange som føler det sterkt, sier generalsekretær i Norges motorsportforbund Tony Isaksen.

Da VG snakker med ham har det gått et døgn siden den alvorlige ulykken inntraff i forbindelse med Møkkalasset Cup, som er en offshoreregatta utenfor Tvedestrand. En mann i 20-årene ble lagt inn på Sørlandet sykehus etter ulykken.

Ole Mathias Fossan ble erklært død på stedet.

Han omkom i båtulykken nær Arendal lørdag 10. juli 2021 i forbindelse med et båtrace, skriver politiet i Agder i en pressemelding.

Fossan er hjemmehørende i Vikersund i Modum kommune. Pårørende har samtykket til at navnet frigis.

Agder politidistrikt vil etterforske saken videre.

Mannen i 20-årene skal ha fått bruddskader i ulykken, men skal ikke være hardt skadet, melder NTB. Tidligere søndag opplyste etterforskningsleder Jan Nesland i Agder politidistrikt at de hadde snakket med mannen.

– Men han er ikke avhørt. Han er på sykehus og må få pleies, så kommer vi tilbake til avhør senere, sa Nesland til VG.

Dagen etter vil Isaksen takke alle som bidro da ulykken inntraff.

– Det var utøvere som hoppet uti umiddelbart. Utøvere, ledere, arrangører, kommunen, helsevesen og politi: Alle spilte på lag og de gjorde en fantastisk jobb, sier han.

– Dessverre mistet vi likevel en av våre.

Isaksen forteller at det er mye sikkerhetspersonell til stede ved slike arrangementer – både på land og vann.

– Er det likevel noe dere bør gjøre annerledes for å hindre at noe sånt skjer igjen?

– Det er for tidlig å si. Det vi har sett som årsak er at båten har truffet en bølge, og dessverre hadde det et tragisk utfall. Politiet skal etterforske hendelsen og så får vi avvente og se om det er noe å lære av dette.

MILJØ I SORG: Generalsekretær i Norges motorsportforbund Tony Isaksen tror dødsulykken vil prege motorsportmiljøet i lang tid fremover. Foto: Norges motorsportforbund

– Et miljø som sørger

Ifølge Isaksen forekommer alvorlige ulykker som denne svært sjelden innenfor båtsporten. Han mener de har gode sikkerhetsrutiner rundt arrangementene og viser til at de har helsepersonell til stede. Likevel er det alltid en risiko forbundet med høy fart, påpeker Isaksen.

Innledningsvis opprettet Norges motorsportforbund et krisestab i forbindelse med ulykken, men Isaksen opplyste senere at kommunen hadde overtatt dette ansvaret. Ifølge Isaksen er en viktig jobb for forbundet fremover å ivareta de pårørende.

– Og så er det sånn at båtsporten er liten, og de fleste kjenner hverandre. Sånn sett kommer det til å bli tøft for mange i lang tid fremover, sier han.

– Det er et helt miljø som sørger.