Minst 26 kommuner har tilbudt alle over 18 år første dose

Minst 26 kommuner har gitt tilbud om første dose til alle over 18 år. Men flere sliter med å få innbyggerne til å takke ja.

Det er store forskjeller på hvor langt kommunene har kommet med å gi tilbud om første stikk. Da Sarpsborg var første kommune til å bli ferdig med dette 1. juli, holdt flere kommuner fortsatt på med risikogruppene.

Samtidig har flere kommuner anslått at de ville bli ferdige i slutten av juli, ifølge en tidligere VG-kartlegging.

Og det har de blitt:

Disse er ferdige nå: Asker, Bærum, Bergen, Drammen, Enebakk, Fredrikstad, Halden, Indre Østfold, Nittedal, Nord-Aurdal, Sarpsborg, Skien, Eidsvoll, Kåfjord, Nes, Evje og Hornnes, Lier, Hareid, Nordre Follo, Sula, Lillesand, Fyresdal, Lillestrøm, Froland, Rakkestad og Oslo.

Disse blir ferdige denne uken: Gjerdrum, Lørenskog, Moss, Nannestad, Ørland, Vestby.

Disse blir ferdige i neste uke (uke 30): Ås, Drangedal, Giske, Holmestrand.

Men hva er det egentlig å være ferdig? Disse kommunene har kunnet tilby første dose til alle voksne. Ørland kunne for eksempel ha dekket alle over 18 år på tirsdag, men de sliter med å få alle til å takke ja.

– Vi har store problemer med at mange ikke har takket ja til tilbudet så langt. Det er også mange som flytter på sine avtalte timer. Vi antar dette har med ferieavvikling å gjøre, sier kommuneoverlege Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak.

Bergen: – Betydelig mindre enn vi skulle ønske

VG har tidligere skrevet om at Ullensaker, Nesodden og Oslo sliter med å få de yngre aldersgruppene til å ta vaksinen.

Flere av kommunene VG har snakket med melder om det samme problemet. Bergen har fortsatt et stort antall innbyggere over 18 som ikke har fått første dose ennå.

– Vi har gitt tilbud til alle innbyggere over 18 år om å registrere seg til vaksinering, men vaksinedekningen viser at det fortsatt er 42.425 innbyggere som ikke er vaksinert med dose én ennå (per 18. juli), skriver leder av vaksinasjonsprogrammet i Bergen, Elisabeth Engelsen, i en e-post.

De har en mistanke om at flere avventer å registrere seg, fordi de er på ferie.

– Flere blir vaksinert i denne uken og neste uke med dose én, men i betydeligere mindre grad enn det vi skulle ønske, skriver Engelsen.

Lørenskog: – Regner med det tar seg opp etter ferien

Også i Moss kommune – som tilbyr alle første dose denne uken – sliter kommunen med å få tak i de yngste. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Anastassia Dyrkorn overfor VG.

I Lørenskog kommune har vaksineringen sakket litt akterut i sommerukene. Kommunen tilbyr nå restdoser til innbyggere fra andre kommuner, samt andre dose tidligere. Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik regner med at viljen til å la seg vaksinere vil ta seg opp over sommeren.

– Vi regner med at det tar seg opp etter ferien, ingen doser går til spille, sier Thorvik om grepene Lørenskog kommune har tatt.

– Det er mange som ikke melder seg på. Vi har åpnet for alle grupper som har etternølere som ikke har meldt seg til vaksine, sier kommuneoverlege i Ås, Sidsel Storhaug til VG.

