TORGALMENNINGEN: Coronasmitten fortsetter å øke i Bergen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Smitten fortsetter i Bergen: − Folk er ikke redd for smitte

Lørdag er det registrert 57 nye smittetilfeller i Bergen. Ti har foreløpig har ukjent smittevei.

Bergen har registrert over 50 nye smittetilfeller fire dager denne uken – på fredag var tallet 62. Dette er det høyeste smittenivået siden 18. november da kommunen var dypt inne i sin verste smittebølge.

– Vi har økt bemanningen på smittesporingen nå i helgen til maksimal kapasitet. Noe av problemet er at det er unge voksne med mange nærkontakter som gjør smittesporingen utfordrende, sier fungerende smittevernoverlege i Bergen Kjell Haug til VG.

34 av de smittede er nærkontakter, åtte er importsmitte, mens ti foreløpig har ukjent smittevei. Fem er ikke kartlagt.

Selv om smittetallene fortsetter å være stabilt høye, vil byrådet vente med å diskutere ytterligere innstramminger til mandag.

– Smittenivået ligger på samme nivå som tidligere dager denne uken. Så lenge det ikke er en eksplosiv utvikling må vi prøve å komme til målet med å smittespore slik vi gjør nå og vaksinere.

De fleste som nå blir smittet, er uvaksinerte personer i aldersgruppen 20 til 29 år – en gruppe Espen Nakstad denne uken sa at driver pandemien videre nå.

– Folk tar ikke hensyn

Flere av smittetilfellene i Bergen knyttes også til en bunkerfest forrige helg. Til VG sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen at det vil komme flere smittetilfeller som stammer fra festen.

Smittevernoverlegen mener folk ikke tar hensyn til at smittetallene er høye.

– Den sosiale aktiviteten er uforandret. På byen ser vi hvilke holdninger som gjør seg gjeldende. Folk er ikke så redd for smitte og tar derfor ikke så mye hensyn, sier Haug.

Han får støtta av helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF).

– Jeg tror ikke bare det gjelder unge. Stadig flere har senket garden og det er mindre bruk av munnbind og folk er ikke like flinke på å holde avstand, sier Husa.

Slik fordeler smitten seg Av de 57 nye smittetilfellene er 1 mellom 0 og 5 år, 1 fra 6–12 år, 1 mellom 13 og 19 år, hele 33 fra 20–29 år, 13 i alderen 30–39 år, 5 er 40–49 år, 1 50–59 år, 1 70–79 og 1 er over 80 år. Vis mer

– Jeg vil oppfordre folk til å ha færrest mulig nærkontakter nå som smitten er høyere enn vi er komfortable med, sier hun.

Smitten i byen har ikke vært høyere siden september i fjor. Helsebyråden understreker at forholdene nå er annerledes enn de var i høst.

– Situasjonen er en annen nå med tanke å at det ikke er økning i innlagte på sykehus og at såpass mange er vaksinert, spesielt i risikogruppen.

Hun sier de på mandag vil diskutere veien videre, men at det ikke nødvendigvis betyr nye tiltak. Videre opplyser hun at kommunen har løpende dialog med FHI og sier de har gitt kommunen tydelig handlingsrom til å håndtere situasjonen.

HELSEBYRAD: Beate Husa (KrF). Foto: Marit Hommedal

Smittevernoverlege Haug er optimistisk inn mot den kommende uken.

– Det positive er at vi får bra med vaksiner fremover. Vi venter å sette 30 000 doser de neste ukene og vil prioritere de unge, sier Haug.

Sliter med å finne smittemønster

Fredag sa smittevernoverlege Kjell Haug at det var smitte i mange forskjellige miljøer og at kommunen sliter med å finne et tydelig mønster på spredningen.

Flere av smittetilfellene knyttes til fest og uteliv, og kommunen oppfordrer nå utelivsbransjen til å ha økt fokus på smittevern.

Inntil det motsatte er bevist, sier Haug at de regner med at det er deltavarianten som sprer seg. Den mer smittsomme varianten er nå dominerende i Norge.