STORM BAR: Guro Saur (26), Fredrick Lindal (25) og Lene Olsen (28) koser seg på bar sammen med vennegjengen sin. De føler seg trygg når de møtes på pub. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Smittetallene øker i Bergen: − Mange er lei

BERGEN (VG) De siste tre dagene har 146 blitt registrert smittet med coronaviruset i Bergen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er registrert 62 nye smittede i Bergen fredag. De smittede er stort sett unge mennesker i alderen 20 til 29 år. Byrådet skriver i en pressemelding at de følger smittesituasjonen nøye og vil vurdere om det eventuelt er behov for tiltak over helgen.

Torsdag kveld var VG på utestedet Storm i sentrum av byen mellom de syv fjellene. Baren var langt fra full og det var stor avstand mellom bordene.

– Mange er vaksinerte, derfor synes vi det er tryggere å dra ut på bar nå enn tidligere i pandemien. Vaksine er en stor grunn til at vi synes det er greit å møtes, sier Guro Saur Ødegård (26).

– Vi drar heller på pub enn nattklubb. Det gjorde vi ikke før pandemien startet. Jeg merker at det er mindre folk på barer, og det føles mer smittevernvennlig, sier Lene Olsen (28).

FØLER SEG TRYGG: Andrea Lindal (20) og Tor Erik Eide (26). Lindal har reist til Bergen fra London for å spille konsert på Storm Bar. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Vennegjengen opplever at de ansatte på serveringsstedene er opptatt av å følge smittevernreglene.

– Fulle folk er ikke så flinke til å holde en meter avstand, og mange er lei. Derfor har de ansatte et stort ansavar. De passer godt på at gjestene ikke mingler mellom bordene, sier Andrea Lindal (20).

De drar mye mindre på utesteder nå enn det de gjorde før pandemien startet.

– Vi har blitt vant til å ikke dra ut på bar, sier Lindal.

– Folk følger ikke reglene

På baren Folk og Røvere er det fullt på alle bordene. Bartender og servitør Jan Frøynes synes ikke det er rart at smittetallene øker.

Utestedet stengte ned for to uker siden etter at to ansatte ble smittet med coronaviruset. Dette var ikke første gangen de måtte sprite ned hele baren, og stenge dørene.

– Jeg håper at folk kan bli bedre på å følge reglene, hvis ikke kan vi ikke holde åpent, sier Frøynes.

forrige





fullskjerm neste FULLT: Det var mye folk på baren da VG var innom torsdag kveld. Flere av de besøkende er stamgjester. 1 av 4 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Førynes prøver å få folk til holde en meter avstand til andre. Han synes det er bedre at bergenserne drar på serveringssteder og barer enn at de fester hjemme uten vakter og ansatte.

– Det kan være vanskelig for fulle folk å følge reglene. Ofte mingler demellom bordene, bruker ikke munnbind og klemmer andre, sier han.

Kollega Isabelle Rose føler seg ikke trygg på jobb. Rose er i risikosonen, og kan bli alvorlig syk hvis hun blir coronasmittet.

– Folk følger ikke reglene, og tar det ikke på alvor. Pandemien er ikke over, sier hun.

Selv om det regner i Bergen, sitter en vennegjeng på uteservering på Torget. De har med seg en paraply hver for å holde seg tørre.

– Så lenge vi sitter ute så føler vi oss trygge. Vi er fullvaksinerte og de ansatte passer godt på at folk holder reglene, sier Bjarte Throndsen.

Det er ofte stappfulle busser og mye folk på barene på fredager og lørdager, ifølge vennegjengen. Derfor drar de på pub på torsdager.

– Det er mindre folk på barene og bussene, men vi har med munnbind hvis det blir fullt, sier Rose Mari Eikås.

SØKER LY: Rose Mari Eikås, Barte Throndsen og Asle Nordanger har med seg hver sin paraply for å holde seg tørre i regnet. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Altfor høye smittetall

Tidligere har det vært lite smitte på utesteder i Bergen, men nå har dette blitt et økende problem.

– Vi har altfor høye smittetall i Bergen. Jeg tror folk er mer sosiale og uforsiktige når de møtes, sa fungerende smittevernoverlege Kjell Haug til VG torsdag.

Haug oppfordrer ansatte på serveringssteder til å bruke munnbind når de er på jobb. Det sender et viktig signal til gjestene om at de er opptatt av smittevern.

– Folk må være klar over at de ikke er beskyttet mot viruset selv om de har tatt en dose. Det virker som at det har oppstått en misforståelse om dette.