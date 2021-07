SKYVES BAK: Akkurat nå er førsteprioriteten til kommunene at så mange som mulig skal få dose én. Fra uke 32 skyves dem som mangler dose én ett hakk bak i køen. Her får en dame sin første dose på Bjerke i Oslo i april. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Snart kommer dose to-folk fremst i køen

Det er bare en og en halv uke igjen til kommunene skal prioritere folk for dose to. Da kan du som ikke har tatt dose én ennå, havne lenger bak i køen.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Flere kommuner gjør nå noen ekstra runder for å få tak i etternølere som mangler dose én, før den store oppstarten på dose to-vaksineringen starter. Bergen, Kristiansand og Moss er blant kommunene som har slitt med å få nok unge folk til å ta dose én nå.

Så hvor havner etternølerne i køen etter uke 32? Svaret er på andreplass.

Bergen kommune påpeker at de som melder seg nå, får time raskt, mens de som melder seg når dose to-prioriteringen starter, kan få lengre ventetid.

– Vi oppfordrer innbyggere om å registrere seg til første dose nå snarest for å ikke havne bak i køen, sier Eileen Langedal, som er fungerende leder for vaksineprosjektet i Bergen kommune.

– Fra midten av august vil de som tar kontakt få tilbud om dose én, men må regne med å vente noen uker før de får vaksinen, sier vaksinelege Astrid Østergaard Hornstuen i Lørenskog kommune.

Slik blir din plass i køen fremover

FHI oppfordrer på det sterkeste folk om å ta imot tilbudet om vaksine så fort de får det. Men de sier de uansett vil sørge for at alle som ønsker å bli vaksinert, får et tilbud.

– Innenfor de dosene som blir sendt ut til kommunene, kan de også få vaksinert etternølerne. Vi tror ikke det blir nødvendig å avvise folk som kommer litt sent og ber om dose én de første ukene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Men de kan altså måtte vente litt ekstra. For fra uke 32 er det denne prioriteringsrekkefølgen som gjelder:

De som må ha dose to nå: Aller høyest prioritet i kommunen skal være å sørge for at dem som allerede har fått dose én, får sin andre dose innen 12 uker. «Hvis det er mange som må ha dose to, slik at man står i fare for å utvide intervallet til 13, 14 eller 15 uker, så skal de prioriteres», påpeker smitteverndirektøren i FHI. Etternølere på dose én: «Neste prioritet er å gi dose én til etternølere», fortsetter FHI-toppen. Andre som trenger dose to: Hvis kommunen har dekket de to gruppene over, kan de velge å kalle inn andre folk som trenger dose to, så de slipper å vente så lenge som 12 uker.

FHI om etternølerne: - Skal ikke straffes

Bukholm påpeker at Norge får cirka 300.000 i uken fremover. I tillegg kommer etter hvert 258.000 Pfizer-doser fra Øst-Europa.

Derfor er ikke FHI så bekymret for at etternølere skal bli avvist.

ALLE SKAL FÅ: Selv om folk som mangler dose én blir skjøvet bak i prioriteringsrekkefølgen, mener smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI at kommunene skal få nok vaksiner til å gi til dem også. Foto: Ole Berg-Rusten

– Dersom man - av en eller annen grunn - ikke har kunnet møte til vaksinetime eller har vært litt usikker, skal man ikke straffes av den grunn, understreker Bukholm.

– Vi skal prioritere dem som er etternølere, men vi regner med at de er få. Og med de vaksinedosene vi sender ut, vil kommunene få mulighet til både vaksinere med dose to og sørge for at etternølere får sin dose 1, beroliger Bukholm.