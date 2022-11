Kvinne siktet for falsk forklaring etter Oslo-skytingen

Hun skal avhøres denne uken, bekrefter hennes forsvarer.

– Hun erkjenner ikke staffskyld og vil utdype bakgrunnen for hvorfor i avhør, sier kvinnens forsvarer Petar Sekulic til VG.

Det var NRK som omtalte saken først.

Etter barskytingen i Oslo publiserte flere medier en omfattende artikkel, fortalt av den nå siktede kvinnen, om at hun og en venn ble skutt.

Ifølge hennes forklaring lå kameraten over henne og begge var skutt. Hun sier at hun hørte skrik og skudd rundt seg, og at begge deretter kom seg i trygghet sammen.

I ettertid trakk Aftenposten, NRK, Avisa Oslo og TV 2 sine saker.

Sekulic sier avhøret vil skje så fort som mulig, mest sannsynlig i løpet av denne uken.

Han sier klienten har det tungt:

– Hun synes ikke dette er lett å stå i, men hun erkjenner ikke å ha gjort noe straffbart.

Forsvareren vil ikke si om hun erkjenner de faktiske forhold, men at hun vil utdype dette for politiet.

To personer ble drept og ytterligere 21 skadd i Oslo-skytingen. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

– Skulle aldri vært publisert

NRK har publisert et intervju med kvinnen. Torsdag kveld er imidlertid lenken inaktiv.

– Etter at vi ble kjent med at Aftenposten avpubliserte sin sak, har vi gjort egne undersøkelser, og valgt å avpublisere vår artikkel, skriver nyhetssjef Stian Haraldsen i NRK.

– Vi kommer til å ettergå dette ytterligere fredag, og vil da komme med en utvidet forklaring til våre lesere, skriver han videre.

– Riktig å trekke artikkelen

Aftenposten beklager den gang at artikkelen ble publisert og sa at de ikke kan stå inne for at artikkelen gir en korrekt fremstilling.

Tveøy-Gundersen sa til VG at ved å publisere saken har de ikke oppfylt punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk.

Det handler om at opplysninger skal være korrekte.

– Vi kan ikke kontrollere opplysningene godt nok til å stå inne for dem, sa Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen til VG.

Tveøy-Gundersen sier at det er svært sjeldent Aftenposten velger å avpublisere en sak.

Det vanlige i norske aviser er å trykke en rettelse eller beklagelse i nettsaker, ikke avpublisere dem.