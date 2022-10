DØMT: Oslo tingrett har avsagt dom mot den tidligere TV 2-ansatte.

Tidligere TV 2-ansatt dømt for voldtekt

En tidligere ansatt i TV 2 er dømt til fire års fengsel for voldtekt.

Mannen er også dømt til å betale oppreisning til fornærmede i saken, en tidligere kollega, på 223 000 kroner. Han har nektet straffskyld.

VG har tidligere skrevet om hvordan saken har preget TV 2, og at kanalen har fått kritikk for måten de har behandlet varsler på. Les mer om det her.

Tiltaltes forsvarer, Mette Yvonne Larsen, skriver i en SMS til VG at dommen vil bli anket:

– I disse sakene har retten en tendens til å senke beviskravet fordi man syns synd i fornærmede- det er i ferd med å bli et samfunnsproblem og øker faren for gale avgjørelser. Dommen blir anket. Den er feil, skriver hun.

Fornærmedes bistandsadvokat, Trine Rjukan, beskriver dommen som meget grundig og god, og skriver i en epost til VG at dommerne har fått med seg alle detaljer.

– Den fellende dommen er ikke er resultat av at retten har syntes synd på fornærmede slik forsvarer vil ha det til. Leser man domspremissene vil man se at avgjørelsen er tuftet på en samvittighetsfull vurdering av alle de relevante bevis og forklaringer retten ble presentert under behandlingen av saken, skriver hun, og videre:

– Fornærmede er trodd på alle punkter og hun er lettet over at en lang og tung prosess nå har munnet ut i en fellende dom.